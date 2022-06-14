Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений

Сегодня в центре внимания у нас будет недорогой смартфон INOI A22 Lite. Это базовый вариант, построенный на платформе UNISOC SC7731E и операционной системой Android Go. Представлен в двух модификациях, отличия между которыми заключаются в объеме встроенной памяти, это 8 или 16 Гбайт. Уже доступен в российских магазинах за 4950 и 5200 рублей соответственно.

INOI A22 Lite

Комплектация

INOI A22 Lite

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в характерной для производителя стилистике. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон, блок питания и microUSB кабель.

INOI A22 Lite

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить батарею. Она здесь съемная, упрощая дальнейшее обслуживание.

INOI A22 Lite

Под крышкой также расположены два отдельных слота под SIM и карту памяти формата microSD. Смартфон поддерживает накопители объемом до 32 Гбайт.

INOI A22 Lite

Ключевым материалом корпуса выступает пластик. Доступен только в классическом черном варианте исполнения.

INOI A22 Lite

Поверхность крышки софт-тач. Она приятна тактильно, но в ходе эксплуатации мы обратили внимание на подверженность загрязнению следами пальцев.

INOI A22 Lite

На верхнем торце у INOI A22 Lite выведены аудиоразъем под наушники и microUSB. Расстояние между ними позволяет задействовать оба разъема одновременно.

INOI A22 Lite

Справа регулятор громкости и кнопка включения. Они окрашены в серебристый цвет. В корпусе зафиксированы хорошо, не раскачиваются.

INOI A22 Lite

Блок камеры только незначительно выступает за пределы плоскости крышки. Телефон можно будет эксплуатировать без защитного чехла.

INOI A22 Lite

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. На нижней рамке экрана размещены три сенсорные кнопки. Сверху решетка динамика и фронтальная камера.

INOI A22 Lite

Экран

INOI A22 Lite

Для вывода изображения использует дисплей с диагональю 5 дюймов. Несмотря на невысокую стоимость, это IPS с широкими углами обзора. Видимых засветов по периметру замечено не было. Позволяет смотреть ролики с Youtube и TikTok, читать сообщения и выполнять другие типовые задачи. Из минусов отметим невысокий уровень яркости, под прямыми солнечными лучами выводимая картинка на нем блекнет.

INOI A22 Lite

Платформа

INOI A22 Lite оснащен четырехъядерным процессором Unisoc SC7731E с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-T820 MP1. Это недорогая платформа, ждать от нее открытий не стоит, ориентирована она на рабочие сценарии эксплуатации, звонки, браузер и мессенджеры.

INOI A22 Lite

Располагает 1 Гбайт оперативной памяти.

INOI A22 Lite

Из предлагаемых версий с 8 или 16 Гбайт, оптимально будет выбрать старший вариант. Разница между ними минимальна в стоимости, но при этом лишние 8 Гбайт дадут дополнительное пространство для кеширования данных. Карту памяти при этом можно использовать для хранения мультимедийных файлов.

INOI A22 Lite

Для голосовых вызовов и доступа в сеть используется модуль 3G. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth с базовым набором кодеков.

Аккумулятор

Емкость батареи составляет 2500 мАч. С максимальным уровнем яркости дисплея дает 6 часов беспрерывной работы. В сценарии звонков, браузера и мессенджеров заряда хватит до вечера. Комплектным зарядным устройством сеанс зарядки займет 2 часа.

Камера

Для фотосъемки INOI A22 Lite оснащен модулем с разрешением 5Мп и оптикой с диафрагмой F/2.8. В приложении доступны как привычные режимы, так и Al. Поддерживает автофокус.

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

INOI A22 Lite

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Задачу видеозвонков решает.

INOI A22 Lite

Разрешение видеосъемки ограничено разрешением HD.

Тест камеры INOI A22 Lite

Софт

Предустановлена операционная система Android 11 Go. У нее облегченные версии приложений, потребляющие меньше ресурсов. Помимо традиционного пакета от Google есть еще дополнительные приложения.

INOI A22 Lite

Есть отдельная утилита для получения сервисной поддержки. Есть несколько приложений и игр от партнеров. Часть софта можно удалить, освободив пространство внутреннего накопителя.

Итоги

INOI A22 Lite – недорогой смартфон, позволяющий оставаться на связи и иметь доступ к мессенджерам. Подойдет как основной при ограниченном бюджете на покупку, а также вторым под звонки и рабочие контакты. Плюсы – IPS дисплей, разборный корпус, актуальная версия Android. Минусы – малый объем оперативной памяти.
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