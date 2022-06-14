Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в характерной для производителя стилистике. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон, блок питания и microUSB кабель.
Под крышкой также расположены два отдельных слота под SIM и карту памяти формата microSD. Смартфон поддерживает накопители объемом до 32 Гбайт.
Ключевым материалом корпуса выступает пластик. Доступен только в классическом черном варианте исполнения.
Поверхность крышки софт-тач. Она приятна тактильно, но в ходе эксплуатации мы обратили внимание на подверженность загрязнению следами пальцев.
На верхнем торце у INOI A22 Lite выведены аудиоразъем под наушники и microUSB. Расстояние между ними позволяет задействовать оба разъема одновременно.
Справа регулятор громкости и кнопка включения. Они окрашены в серебристый цвет. В корпусе зафиксированы хорошо, не раскачиваются.
Блок камеры только незначительно выступает за пределы плоскости крышки. Телефон можно будет эксплуатировать без защитного чехла.
Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. На нижней рамке экрана размещены три сенсорные кнопки. Сверху решетка динамика и фронтальная камера.
Для вывода изображения использует дисплей с диагональю 5 дюймов. Несмотря на невысокую стоимость, это IPS с широкими углами обзора. Видимых засветов по периметру замечено не было. Позволяет смотреть ролики с Youtube и TikTok, читать сообщения и выполнять другие типовые задачи. Из минусов отметим невысокий уровень яркости, под прямыми солнечными лучами выводимая картинка на нем блекнет.
Располагает 1 Гбайт оперативной памяти.
Из предлагаемых версий с 8 или 16 Гбайт, оптимально будет выбрать старший вариант. Разница между ними минимальна в стоимости, но при этом лишние 8 Гбайт дадут дополнительное пространство для кеширования данных. Карту памяти при этом можно использовать для хранения мультимедийных файлов.
Для голосовых вызовов и доступа в сеть используется модуль 3G. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth с базовым набором кодеков.
Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Задачу видеозвонков решает.
Разрешение видеосъемки ограничено разрешением HD.
Есть отдельная утилита для получения сервисной поддержки. Есть несколько приложений и игр от партнеров. Часть софта можно удалить, освободив пространство внутреннего накопителя.