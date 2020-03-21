Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекер

Популярность фитнес-браслетов стала возрастать и их начали выпускать многие популярные компаний такие как: Xiaomi, Honor, Huawei и Amazfit. Вот и российская компания INOI решила представить собственную версию фитнес-трекера под названием INOI Band, которая и попала к нам на обзор.

Комплектация

Фитнес-трекер упакован в коробку из белого глянцевого картона, где на лицевой части изображен сам INOI Band.

В комплектацию входит набор документации, силиконовый ремешок и сам фитнес-трекер.

Внешний вид

Ремешок браслета выполнен из силикона черного цвета с красной полоской посередине намекая на его спортивное предназначение.

Ремешок устойчив к загрязнениям, удобно держится на запястье, не создавая дискомфорта при движении или занятии спорта.

Корпус трекера выполнен прямоугольной форме, со скругленными углами из черного глянцевого пластика и защищен от попадания воды и влаги по классу IP68.

С внутренней стороны фитнес-трекера разместили датчики сердечного ритма.

Для проведения сеанса зарядки требуется USB порт. Для этого необходимо извлечь трекер из ремешка, где спрятан USB штекер.

Экран

INOI Band оснастили 0,96-дюймовым экраном с IPS матрицей, который обеспечивает яркость и четкость изображения. Сенсорный 2,5D-экран позволяет легко и быстро управлять браслетом. На дисплее также разместили круглую сенсорную кнопку.

Софт

Как и большинство современных фитнес-браслетов, INOI Band способен работать как с операционной системой Android, так и с iOS. Для взаимодействия и настройки фитнес-трекера используется приложение VeryFitPro на русском языке и с облачным хранением данных.

Сначала добавляются первоначальные данные биометрии и желаемый уровень активности в течение дня.

В главном окне выводятся данные по весу, пульсу, времени сна и количеству пройденных шагов.

По шагам ведется учет в течение временного интервала и учет сожженных калорий. Есть подробные графики и наглядные таблицы.

Есть передача информации со смартфона: уведомлений, сообщений и входящих звонков.

Отображение времени и будильника.

Управление камерой и плеером смартфона.

Контроль физической активности и отображение результатов тренировок на диаграммах в зависимости от выбранного одного из десяти режимов.

На выбор есть пять циферблатов с цветными подложками и вариантами компоновки данных.

Автономность

Браслет INOI Band оснастили литейным-ионным аккумулятором ёмкостью 90 мАч. При обычной эксплуатации с активным сканером сердечного ритма автономности хватит до десяти дней.

Tесты

Управление с фитнес-трекером осуществляется свайпом с переключением экранов с данными: время, шаги, расстояние, управление плеером, уведомления, калорий, пульс. Сенсор на нажатия реагирует точно. Использованные в устройстве сенсоры произведены известной японской компанией Kionix.

Основной задачей фитнес-трекера заключается в функции замера количества пройденных шагов в течение дня. С точностью замеров шагов во время тестов заметных расхождений не было.

INOI Band обзор

Итоги по INOI Band

INOI Band– отличный вариант при выборе фитнес-трекера. Из плюсов можно отметить синхронизацию данных с Google Fit и Strava, высокую автономность, точно реагирующий на прикосновения сенсор, богатый функционал, совместимость с платформами Android и iOS с удобным приложением VeryFitPro на русском языке, а также защиту от воды. К минусам можно отнести извлечения браслета из ремешка для зарядки.