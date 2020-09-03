Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы

Сегодняшним героем нашего обзора стал корпус In Win EAR065 в самом распространенном типоразмере Midi-Tower и классической внутренней компоновкой, благодаря которой внутри него может поместиться практически любая сборка с многочисленным количеством жестких дисков.

Комплектация

In Win EAR065 поставляется в простой картонной коробке. Помимо самого корпуса внутри нее можно найти болтики для крепления материнской платы и других элементов системы, а также съемный микрофон.

Внешний вид

Модель In Win EAR065 существует в одной единственной черной расцветке. По своему типоразмеру она относится к категории Midi-Tower.

Производителем заявлено, что внутри In Win EAR065 можно установить материнские платы типа ATX и mATX, но под Mini ITX тоже есть отверстия для крепления.

Внутренняя компоновка корпуса самая что ни на есть классическая. Блок питания крепится сверху, а справа есть большая ниша под жесткие диски, оптический привод и картридер.

Все стенки глухие, а воздух в корпусе проходит по траектории с передней по заднюю панель.

На задней стенке можно установить вентилятор на отвод воздуха диаметром 90 или 120 мм.

Боковая стенка перфорирована для дополнительного отвода воздуха.

На передней панели из разъемов имеются два USB 2.0, еще два USB 3.0, пара аудиоразъемов, а также кнопка перезагрузки и включения.

Передняя панель держится на нескольких пластиковых клипсах. За ней находится ниша под вентилятор на забор воздух размерами от 90 мм до 120 мм.

Сам корпус выполнен целиком из стали толщиной 0.6-0.8 мм и весит около 6 кг.

Начинка

Мы установили в данный корпус материнскую плату MSI MAG Z490 TOMAHAWK с установленным в него процессор Intel Core-10600k, которого хватит для большинства современных игр.

Процессор охлаждался с помощью башни DEEPCOOL GAMMAXX 400. При желании в корпус можно поставить односекционную систему водяного охлаждения, установив радиатор на задней стенке.

Под видеокарту места более чем достаточно и ее можно установить длиной плоть до 285 мм.

На внутренней стенке есть углубление под пучок кабелей. Свободного места здесь не так много, но его достаточно, чтобы в более или менее приличном виде скомпоновать все кабеля системы.

Всего в корпус есть возможность одновременно установить до 6 жёстких дисков, одного картридер и пары оптических приводов.

Итоги

In Win EAR065 оставил приятное впечатление продуманного корпуса с классической внутренной компоновкой, позволяющая собрать внушительную сборку. Из минусов мы отметили отсутствие комплектных вентиляторов.
Комментарии и отзывы In Win EAR065
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