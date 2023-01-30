Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками

Еще летом прошлого года компания Infinix представила серию компактных 14-дюймовых ноутбуков Inbook X2, которые за этот короткий промежуток времени успели себя достойно зарекомендовать. Сейчас пришло время расширяться, и к общей линейке добавилась еще одна модель почти с одинаковыми характеристиками, но с большей диагональю экрана на 15,6 дюйма. О ней мы сегодня мы сегодня и поговорим.

Комплектация

Внешний вид

Infinix Inbook X2 Plus поставляется в черной картонной коробке. Внутри нее, помимо самого ноутбука, лежат блок питания, кабель USB Type-C-Type-C с длиной на 1.8 метра, руководство пользователя и гарантийный талон.По своей концепции Infinix Inbook X2 Plus идентичен модели Inbook X2 на 14 дюймов и, грубо говоря, представляет собой его увеличенную версию. Здесь используются те же материалы, те же приемы в дизайне, а также есть такое же количество разъемов. Передняя крышка выглядит также стильно: верхняя ее часть имеет структуру под шлифованный металл, а нижний обладает просто матовой фактурой, как и весь корпус. Отдельно, нас порадовал лаконичный логотип «Infinix», который не привлекает к себе много внимания.

К нам на тест попал образец Infinix Inbook X2 Plus в броском красном цвете. В зависимости от освещения он интересно переливается своими оттенками. Также есть и более сдержанные варианты: серый и синий.

Габариты ноутбука составляют 360.3 x 237 x 15.3 мм. Для 15,6-дюймового ноутбука это немного. Вес тоже небольшой — 1,62 кг. Качество сборки отличное, ничего не скрипит и не люфтит.

Крышка Infinix Inbook X2 Plus открывается приблизительно под углом в 130 градусов. Петли довольно тугие. Ноутбук все-таки можно открыть одной рукой, но с небольшим трудом.

Любой перфекционист будет в восторге от клавиатуры Infinix Inbook X2 Plus, ведь все пространство под нее равномерно распределено симметричном кнопками без единого пустого места. Ход клавиш мягкий и довольно тихий. Есть встроенная двухуровневая подсветка. По умолчанию спустя 20 секунд она перестанет гореть.

Тачпад крупный. Его поверхность достаточно гладкая, поэтому водить во ней пальцами комфортно. Чувствительность, хорошая, поддержка мультитач жестов естественно есть.

Над экраном находится веб-камера с разрешением записи FullHD 30 кадров/сек. С двух сторон от нее есть пара светодиодов. Фишка крайне необычная и дает возможность всегда иметь с собой небольшой источник искусственного света. Нельзя сказать, что она сильно улучшает качество картинки, но какой-никакой положительный эффект от нее есть. Чтобы включить светодиоды, нужно одновременно нажать Fn + пробел.

Из разъемов на левой грани имеются HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 3.2 Gen. 2 Type-С. С помощью последнего осуществляется зарядка ноутбука.

На правую же сторону вынесли MicroSD кардридер, USB Type-С только для передачи данных, аудиоджек и USB 3.0. Подобное количество полезных разъемов в ноутбуке не может не радовать.

На обратной стороне ноутбука прячутся два стерединамика. Качество звука среднее. Оно не удивляет, но и не разочаровывает собой. Запас громкости довольно большой. Такого набора более чем хватает для прослушивания музыки или просмотра фильмов.

Экран

В Infinix Inbook X2 Plus установлен экран на 15,6 дюйма с тонкими рамками вокруг него. Его разрешение составляет FullHD. Соотношение сторон типичное — 16:9. Тип матрицы IPS. Качество изображения для своего ценового сегмента достойное. Цветовой охват соответствует стандарту 100% sRGB. Углы обзора отличные, искажений по бокам нет.

Запас яркости для ноутбука приличный и находится на отметке в 300 нит. Для работы в помещении этого хватит с головой. Частота обновления экрана равна 60 Гц. Более повышенной развертки мы и не рассчитывали увидеть, все-таки это не игровая модель. Поверхность экрана матовая.

Начинка

Процессор Intel Core i3-1115G4, ОЗУ 8 Гбайт, SSD 256 Гбайт;

Процессор Intel Core i5-1155G4, Intel Iris Xe ОЗУ 8 Гбайт, SSD 512 Гбайт;

Процессор Intel Core i5-1155G4, Intel Iris Xe ОЗУ 16 Гбайт, SSD 512 Гбайт;

Процессор Intel Core i7-1195G7, Intel Iris Xe ОЗУ 16 Гбайт, SSD 512 Гбайт;

Процессор Intel Core i7-1195G7, Intel Iris Xe ОЗУ 16 Гбайт, SSD 1024 Гбайт.

В России Infinix Inbook X2 Plus официально продается в пяти конфигурациях:У нас на тесте оказался вариант на четырехядерном процессоре 11-го поколения Intel Core i5 1155G7, построенном по 10-нм техпроцессу. Количество потоков 8, кэш-памяти 8 Мбайт, TDP составляет 28 Вт. Тактовая частота равна 2.5 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц. Напомним, что ранее в Inbook X2 был установлен процессор 10-го поколения, который чуть менее производителен.Такого железа хватит не только, чтобы в браузере посидеть, но и поработать в проекте Photoshop с десятками слоев, заняться любительским монтажом видео и даже запустить некоторые игры. Об этом мы поговорим чуть позже.

Количество оперативной памяти типа LPDDR4X в нашем случае составляет 8 Гбайт. Она работает на частоте 3200 МГц. Рекомендуем обратить внимание на версию данного ноутбука с 16 Гбайт ОЗУ, так как на плате она распаяна и впоследствии увеличить ее количество не получится.

В Infinix Inbook X2 Plus установлен NVME накопитель по интерфейсу PCIe 3.0 x4 на 512 Гбайт от бренда Foresee (модель VP1000F512G). Он выдает довольно высокую скорость чтения и записи:

Fortnite: Низкие настройки, FullHD, ~70 fps;

Valorant: Низкие настройки, FullHD, ~140 fps;

CS: GO: Низкие настройки, FullHD, ~100 fps

Far Cry 5: Низкие настройки, FullHD, ~30 fps

Grand Theft Auto V: Низкие настройки, FullHD, ~50 fps;

В качестве видеокарты выступает интегрированное ядро Intel Iris Xe Graphics. Для интереса мы попытались запустить Ведьмака 3 и Horizon Zero Dawn на низких настройках графики в FullHD, но в обоих случаях fps колебался на уровне 15-30, чего недостаточно для комфортной игры. По факту результат был вполне ожидаемым. Это не значит, что данное графическое ядро ни на, что не способно. Вот список игр, в которые мы смогли поиграть на приемлемых значениях:

Время работы

Система охлаждения работает довольно тихо даже на пиковых нагрузках. Корпус ноутбука при этом сильно не нагревается.На ноутбук с завода установлена ОС Windows 11 Home. Из беспроводных модулей имеются Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth версии 5.1.Емкость аккумулятора составляет 4330 мАч. В смешанном режиме использования c выставленной яркостью на 60% при работе в браузере, частом просмотре видео и постоянно включенном telegram ноутбук смог продержаться около 6.5 часов, что довольно внушительно.От комплектной зарядки на 65 Вт от 0 до 100% Infinix Inbook X2 Plus зарядился примерно за 2 часа.

Итоги

Infinix Inbook X2 Plus оставил после себя положительные впечатления. Его можно считать отличной рабочей машиной в стильном и лаконичном дизайне, производительности которой хватит для большинства повседневных задач и даже запуска некоторых игр. Из остальных преимуществ ноутбука стоит выделить качественный экран, быстрый SSD, удобную клавиатуру с подсветкой, наличие большого числа конфигураций железа, быструю зарядку и неплохой запас автономности.