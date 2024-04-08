Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40

Средне-бюджетный сегмент смартфонов — интересный рынок, так как в нем среди производителей идет максимальная конкуренция. Нам, как потребителям, это только плюс, ведь за схожую цену компании предлагают все более интересные и технологичные модели. И вот к нам в руки попал Infinix NOTE 40, будем разбираться, чем он хорош.

Комплектация

Смартфон поставляется в упаковкезеленого цвета. Внутри: само устройство, кабель для зарядки и передачи данных, блок питания на 45 Вт, качественный матовый чехол, документация, защитное стекло, которое придется клеить самостоятельно, так как пленка на экран не наклеена.

Внешний вид

Отличительная черта дизайна Infinix NOTE 40 — прямые линии, за счет которых устройство выглядит строго и внушительно. Дополнительную строгость придает темная спинка, выполненная из матового стекла, на которое нанесен узор из мелких блесток. Орнамент красиво «играет» на свету.

В верхней части смартфона расположился крупный глянцевый блок камер. Использование глянца — спорное решение, все-таки он будет быстро покрываться пылью и со временем поцарапается. Рядом с камерами расположена вспышка, она кольцевая — такое решение уже постепенно становится отличительной чертой смартфонов Infinix.

Рамка смартфона выполнена из глянцевого пластика, который сильно пачкается при использовании. Также при небрежной эксплуатации он быстро покроется царапинами. Чтобы этого избежать, используйте комплектный кейс.

Чехол стильный и аккуратный, но что главное — он поддерживает беспроводную зарядку! На нашей памяти Infinix — это первый производитель, который догадался интегрировать магнитную зарядку в комплектный чехол. Магнитный повербанк он удерживает крепко, в кармане куртки не слетает. Крепление называется MagCharge, оно совместимо с MagSafe, но что странно, самого крепления нет на смартфоне — это минус.

Звук воспроизводится через комбинацию основного и разговорного динамиков. Качество среднее: высокие и средние частоты перекрывают друг друга, так что отделить инструменты от вокала немного сложно. Басов практически нет, зато стерео работает хорошо — для просмотра видео и игр динамиков достаточно.На нижней грани расположен USB-C и слот для двух сим-карт, установить карту памяти microSD не получится.

Экран

В дисплей вложили буквально всю душу и деньги. Он имеет диагональ 6,78 дюймов с разрешением 2436 х 1080 пикселей. А так как матрица — AMOLED, она обеспечивает насыщенные цвета, хорошие углы обзора и глубокий черный цвет. С видимость даже солнечным днем нет проблем — пиковая яркость 1300 нит.Экран плоский, а под ним расположен быстрый сканер отпечатков пальцев, с работой справляется корректно, даже если пальцы немного влажные. Плоский экран — это плюс, на него проще наклеить защитное стекло, а при падении он меньше подвержен разбитию.Частота обновления динамическая — 60 или 120 Гц, это обеспечивает плавное отображение анимации в интерфейсе смартфона, а также быстрое обновление кадров в шутерах. Ее можно изменить в настройках экрана и принудительно выставить постоянные 120 Гц или 60 Гц. Во втором случае смартфон будет работать дольше.

Железо

В качестве процессора используется Mediatek Helio G99 Ultimate, он работает в связке с 8 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить до 16 ГБ за счет использования части внутреннего накопителя. Процессор производительный и хорошо справляется с высокой нагрузкой — за 15 минут теряет 6% мощности, что неплохо.

Его достаточно для игры в PUBG на высоких настройках — FPS в среднем держится на уровне 30 кадров в секунду. Картинка плавная и красивая.

За беспроводную связь отвечает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 — работают корректно, сигнал не теряют, а скорость соединения не «плавает». NFC, само собой, тоже есть, Mir Pay подключить можно.Infinix NOTE 40 работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой XOS. Система приятная, интерфейс выглядит аккуратным и понятным. А еще в оболочке есть имитация Dynamic Island, он активируется, когда ставите смартфон на зарядку или разблокируете устройство.

Камера

В смартфоне установлена тройная основная камера: главный модуль на 108 Мп, 2 Мп датчик глубины и третий сенсор на 0,08 Мп. Днем устройство хорошо справляется со съемкой, делает четкие кадры с высокой детализацией, корректным балансом белого и натуральной цветопередачей.Есть ИИ, он своими алгоритмами выбирает оптимальные параметры при съемке, к примеру еды, архитектуры или портретов.

В условиях низкой освещенности качество ожидаемо падает, но остается на приемлемом уровне, если использовать ночной режим. При его применении камера делает несколько снимков с различной выдержкой, что компенсирует цифровые шумы. Если этого не делать, кадры будут зернистыми.

Смартфон способен записывать видео в разрешении 2K при 30 кадрах/сек, а также в Full HD при 60 или 30 кадрах/сек. Есть цифровая стабилизация, но при ее использовании часть кадра обрезается.Фронтальная камера с разрешением 50 Мп и оборудована полноценной вспышкой для селфи. Есть портретная съемка, которая размывает задний план — справляется корректно, лишние участки волос не блюрит. Качество съемке ожидаемо высокое, как днем, так и вечером при использовании вспышки.

Батарея

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 45 Вт и беспроводной на 20 Вт. Последнее — главная особенность смартфона, так как в ценовом сегменте до 25 тысяч рублей она встречается редко. При использовании проводной зарядки на восполнение энергии аккумулятор уходит около часа, этого хватает на день-полтора работы, в зависимости от нагрузки.

Итоги

Infinix NOTE 40 — отличный смартфон за свои деньги. Он эргономичный и автономный, с качественным и ярким экраном, хорошей производительностью и камерой. Но самое главное — поддержка беспроводной зарядки.Оболочка приятная и понятная, что оценит старшее поколение, если вы рассматриваете это устройство в качестве подарка родителям. Без минусов не обошлось: нет ультраширокоугольного модуля и поддержки карточки памяти microSD.