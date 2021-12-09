Обзор Infinix Smart 6. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами

Тестируемый сегодня Infinix Smart 6 предлагает базовое техническое оснащение для общения в мессенджерах, звонков, браузера и других типовых задач. При этом он поддерживает 4G с двумя SIM, оснащен емким аккумулятором с емкостью 5000 мАч, модуль бесконтактных платежей и работает под управлением операционной системы Android 11.

Infinix Smart 6

В России он уже доступен за 8 499 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку ярко-салатового цвета. Комплект включает прозрачный чехол, скрепку для лотка, USB-кабель, зарядное устройство и различную документацию.

Внешний вид

Выполнен в виде классического моноблока, основным материалом которого выступает пластик. Вышел в черном (полярный черный) и синем (сердце океана) вариантах исполнения.

Infinix Smart 6

Возможные царапины и следы пальцев, получаемые в ходе длительной эксплуатации, будет скрывать геометрический рисунок и эффект градиента.

Infinix Smart 6

На крышке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Она смещена в верхнюю ее зону. Для касания не требует изменения хвата. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

В левом верхнем углу расположен блок основной камеры с несколькими модулями и светодиодной вспышкой, он немного выступает за пределы ее плоскости.

Infinix Smart 6

Набор элементов включает кнопку включения и регулятор громкости. Нажимаются с небольшим усилием, не дребезжат.

Корпус у телефона неразборный. Для доступа к лотку SIM в комплекте идет ключ-скрепка. Вместо одной из SIM, можно будет поставить карту памяти формата microSD.

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. < class="cent">Infinix Smart 6

Зарядка и передача данных идет через microUSB разъем. По краям от разъема решетка с динамиком и микрофоном. Есть аудиоразъем под наушники.

По внешнему исполнению и сборке претензий нет. В комплекте есть прозрачный чехол с вырезами под сканер отпечаток пальца и камеру.

Экран

Оснащен Infinix Smart 6 экраном с диагональю 6.6 дюймов с разрешением 720х1600 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна, углы обзора широкие. Смартфоном комфортно пользоваться в помещении и на улице без попадания прямых солнечных лучей.

Infinix Smart 6

Отметим увеличенную на фоне моделей этого ценового сегмента пиковую яркость, тут она достигает 500 нит. Сенсорный слой у него распознает до 5 одновременных касаний.

Оснащение

Работает на базе восьмиядерной платформы Unisoc SC9863A. Несмотря на большое количество ядер, на высокой уровень быстродействия тут рассчитывать не приходится. Как и отмечали выше, он ориентирован под выполнение типовых рабочих задач и работу с повседневными приложениями. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Также можно будет поставить карту памяти.

Infinix Smart 6

В игры, без повышенных требований к железу, поиграть тоже будет можно. Это и развивающие, и развлекательные. Не тротлит. В версии для российского рынка есть модуль бесконтактных платежей. Работал он при оплате покупок корректно. 4G с диапазоном частот российских операторов. Bluetooth и Wi-Fi. Подходит для подработок в такси.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Его хватает примерно на 7.5 часов с выставленным на максимальную яркость экраном. В комплекте идет адаптер питания с мощностью 10 Вт.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 8 Мп. Он дополнен 0.8 Мп матрицей для размытия фона. В приложении доступен выбор режимов съемки.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Она без автофокуса.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11 Go Edition с оболочкой XOS. Это версия с облегченным ПО, так компенсируется невысокий уровень быстродействия процессора.

Полный доступ к магазину приложений Google. Интерфейс работал стабильно.

Итоги

Infinix Smart 6 на фоне других моделей в этом ценовом сегменте выделяют бесконтактные платежи, актуальная версия ПО, быстрая зарядка и яркий дисплей. В целом же как любой недорогой смартфон он не может похвастать высоким уровнем быстродействия.
Комментарии и отзывы Infinix Smart 6
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