Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000

Не так давно стартовали продажи 10 поколения процессоров Intel, и в рамках «Лаборатории» мы готовим серию тестов для детального изучения предлагаемых изменений в играх и рабочих приложениях. А начать хотим с основы – материнской платы, которая является связующим звеном в любой системе. Первой в центре внимания будет ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI), выбрана она не случайно, в нашем есть ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Обе платы мы в ближайшее время сравним с одними и теми же комплектующими, что позволит провести детальное сравнение процессоров AMD и Intel.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

По меркам Z490 серии, она относится к среднему ценовому сегменту, предлагая баланс между техническим оснащением, дополнительными функциями и стоимостью. Продажи уже стартовали.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) обзор

Содержание

Плата и после мая 2020 года некоторое время будет находиться в доступе в российской рознице. Мониторить актуальные цены можно с помощью таблицы, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам и особенностям примененных тут технологий.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Комплект включает внешнюю антенну, заглушку для задней панели, SATA-кабели, крепеж для вентилятора на VRM, наклейки, сертификат качества, диск с ПО и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешний вид хорошо узнаваем и характерен для материнских плат этой серии. На печатную плату нанесена декоративная схема с несколькими ярко-желтыми вставками.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

В ходе теста ASUS TUF Z390-PRO GAMING у нас был вопрос к габаритам установленных на силовые элементы радиаторам. Это отразилось в ограниченных возможностях по разгону флагманского Intel Core i9-9900K. В ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) этот момент был проработан.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Теперь это массивный металлический радиатор с дополнительными ребрами, повышающими полезную площадь пассивного отвода тепла. С силовыми элементами контакт осуществляется через клейкий термоинтерфейс.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Дополнительно на эту часть можно будет установить 40 или 50 мм вентилятор. Приобретается он самостоятельно, в комплекте идет только необходимый крепеж.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Питание подается через связку из 24-пинового, а также 8- и 4-пиновых разъемов в верхней части. Здесь используется схема 12+2. Она также была усилена в сравнении с прошлым поколением. За управление отвечает Digi+ ASP1900B.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

В этом поколении Intel не стали добавлять поддержку PCIe 4.0, она должна появиться только в будущем. Как результат, имеем набор из одного PCIe 3.0 x16 с металлическим усилением. Еще одним PCI 3.0 x4, а также трех PCIe 3.0 x1.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Под М.2 накопители выделены два коннектора. Один выше разъема видеокарты, второй ниже зоны чипсета. Он оснащается съемной металлической пластиной с термопрокладкой.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Для SATA-накопителей выделено две группы из суммарных шести портов. Один в районе выреза на боковой грани, второй снизу. Часть из них будет выключаться при задействовании линий PCI, подробная схема есть в инструкции.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Четыре слота под оперативную память стандарта DDR4 с частотой от 2133 до 4800 МГц. Максимальный объем 128 Гбайт.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

На борту сокет Intel LGA1200, поддерживающий процессоры семейства Comet Lake-S.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

По площади платы распределены 4-пиновые разъемы под подключение вентиляторов и систем жидкостного охлаждения. Количество их с запасом, расположение удобное.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Для подключения USB-разъемов на панели корпуса доступны следующие колодки: одна USB 2.0, одна USB 3.2 Gen.1 и USB 3.2 Gen.2. Последний нам пригодился во время теста Fractal Design Define 7 Compact.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Звуковая подсистема у ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) выделена в экранированную зону. Установлены японские конденсаторы и кодек Realtek ALC1220.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

В районе чипсета Z490 установлен еще один металлический радиатор. Окружает его декоративный кожух.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Предлагается поддержка актуального Wi-Fi 6 и Bluetooth. Гигабитный контроллер Intel I219-V с защитой от статического электричества.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Две зоны с многоцветной управляемой подсветкой ASUS Aura. Дополнительно можно подключить три светодиодные ленты. Отдельные разъемы под 12Vи 5V.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Обратная сторона печатной платы со схематичным рисунком. Усиливающая пластина отсутствует.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

На заднюю панель выведены четыре USB 3.0, PS/2, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen.2 и USB Type-C, гигабитный RJ-45, гнезда под внешнюю антенну, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.

BIOS

Главный экран BIOS включает сводную информацию по установленным компонентам и инструменты для быстрой настройки. С этого экрана проводится переключение режимов работы, корректируется список накопителей, меняется режим работы вентиляторов, активируется XMP.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Раздел Main включает общие данные и возможность смены языка интерфейса, а также времени.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Ai Tweaker – предлагает ручной и автоматический разгон памяти и процессора. По процессору традиционный для Z-плат ASUS набор.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Дополнительные настройки системы.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Мониторинг работы компонентов.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Параметры загрузки

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Дополнительные приложения.

Софт

С официального сайта для ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) можно загрузить утилиту управления Al Suite. В главном ее окне в виде плиток отображаются ключевые параметры работы процессора и охлаждения. В нижней части мониторинг.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Настройки по частоте процессора и шине. Напряжение процессора.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Параметры работы системы и перевод в режим сна.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Готовые профили под работу системы активного охлаждения.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Дополнительные параметры работы процессора. А также возможность оптимизации и очистки системы, обновления BIOS.

Тесты

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Перед началом тестирования мы провели обновление версии BIOS. Установлен процессор Intel Core i5-10600K. Источник питания мощностью 650W, задействованы все разъемы дополнительного питания.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Жидкостная система охлаждения с радиатором 280 мм.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Память T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz. Два профиля, стабильная работа получена и на более высокой частоте 3733 МГц. Тесты проводили на заводских частотах.

AIDA64

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Geekbench

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

PCMARK 10

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Cinebench 20

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

WinRAR

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

По накопителю поддержки PCIe 4.0 компания Intel пока не предлагает. Поэтому скорости Seagate FireCuda 510 1Tb на обычном уровне для плат с PCIe 3.0.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

В качестве видеокарты используется ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix.

3DMark

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Futuremark

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

World of Tanks

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Есть вопросы к работе встроенных инструментов по разгону. На двух профилях частота памяти снижалась с 3600 до 3200 МГц. На первом профиле процессор работал на частоте 4800 МГц, на втором 4900 МГц. В итоге провели ручной разгон и получили стабильную частоту 5000 МГц по процессору и 3600 МГц по памяти.

AIDA64 в разгоне

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Итоги по ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) – оптимальный вариант без переплаты для процессора уровня Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения. Проведенные улучшения по охлаждению и питанию позволили выжать из процессора по максимуму, обеспечив стабильную работу на частоте 5000 МГц, без перегрева цепи питания и чипсета. При этом предлагается поддержка Wi-Fi 6, вывод под скоростной USB на лицевой панели корпуса, рамка под вентилятор для цепи питания, хорошая компоновка панели разъемов.
ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)
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