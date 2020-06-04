Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000

Не так давно стартовали продажи 10 поколения процессоров Intel, и в рамках «Лаборатории» мы готовим серию тестов для детального изучения предлагаемых изменений в играх и рабочих приложениях. А начать хотим с основы – материнской платы, которая является связующим звеном в любой системе. Первой в центре внимания будет ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI), выбрана она не случайно, в нашем есть ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) . Обе платы мы в ближайшее время сравним с одними и теми же комплектующими, что позволит провести детальное сравнение процессоров AMD и Intel.

Комплектация

По меркам Z490 серии, она относится к среднему ценовому сегменту, предлагая баланс между техническим оснащением, дополнительными функциями и стоимостью. Продажи уже стартовали.Плата и после мая 2020 года некоторое время будет находиться в доступе в российской рознице. Мониторить актуальные цены можно с помощью таблицы, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с традиционным оформлением. На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам и особенностям примененных тут технологий.

Внешний вид

Комплект включает внешнюю антенну, заглушку для задней панели, SATA-кабели, крепеж для вентилятора на VRM, наклейки, сертификат качества, диск с ПО и руководство пользователя.Внешний вид хорошо узнаваем и характерен для материнских плат этой серии. На печатную плату нанесена декоративная схема с несколькими ярко-желтыми вставками.

В ходе теста ASUS TUF Z390-PRO GAMING у нас был вопрос к габаритам установленных на силовые элементы радиаторам. Это отразилось в ограниченных возможностях по разгону флагманского Intel Core i9-9900K. В ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) этот момент был проработан.

Теперь это массивный металлический радиатор с дополнительными ребрами, повышающими полезную площадь пассивного отвода тепла. С силовыми элементами контакт осуществляется через клейкий термоинтерфейс.

Дополнительно на эту часть можно будет установить 40 или 50 мм вентилятор. Приобретается он самостоятельно, в комплекте идет только необходимый крепеж.

Питание подается через связку из 24-пинового, а также 8- и 4-пиновых разъемов в верхней части. Здесь используется схема 12+2. Она также была усилена в сравнении с прошлым поколением. За управление отвечает Digi+ ASP1900B.

В этом поколении Intel не стали добавлять поддержку PCIe 4.0, она должна появиться только в будущем. Как результат, имеем набор из одного PCIe 3.0 x16 с металлическим усилением. Еще одним PCI 3.0 x4, а также трех PCIe 3.0 x1.

Под М.2 накопители выделены два коннектора. Один выше разъема видеокарты, второй ниже зоны чипсета. Он оснащается съемной металлической пластиной с термопрокладкой.

Для SATA-накопителей выделено две группы из суммарных шести портов. Один в районе выреза на боковой грани, второй снизу. Часть из них будет выключаться при задействовании линий PCI, подробная схема есть в инструкции.

Четыре слота под оперативную память стандарта DDR4 с частотой от 2133 до 4800 МГц. Максимальный объем 128 Гбайт.

На борту сокет Intel LGA1200, поддерживающий процессоры семейства Comet Lake-S.

По площади платы распределены 4-пиновые разъемы под подключение вентиляторов и систем жидкостного охлаждения. Количество их с запасом, расположение удобное.

Для подключения USB-разъемов на панели корпуса доступны следующие колодки: одна USB 2.0, одна USB 3.2 Gen.1 и USB 3.2 Gen.2. Последний нам пригодился во время теста Fractal Design Define 7 Compact

Звуковая подсистема у ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) выделена в экранированную зону. Установлены японские конденсаторы и кодек Realtek ALC1220.

В районе чипсета Z490 установлен еще один металлический радиатор. Окружает его декоративный кожух.

Предлагается поддержка актуального Wi-Fi 6 и Bluetooth. Гигабитный контроллер Intel I219-V с защитой от статического электричества.

Две зоны с многоцветной управляемой подсветкой ASUS Aura. Дополнительно можно подключить три светодиодные ленты. Отдельные разъемы под 12Vи 5V.

Обратная сторона печатной платы со схематичным рисунком. Усиливающая пластина отсутствует.

BIOS

На заднюю панель выведены четыре USB 3.0, PS/2, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen.2 и USB Type-C, гигабитный RJ-45, гнезда под внешнюю антенну, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.Главный экран BIOS включает сводную информацию по установленным компонентам и инструменты для быстрой настройки. С этого экрана проводится переключение режимов работы, корректируется список накопителей, меняется режим работы вентиляторов, активируется XMP.

Раздел Main включает общие данные и возможность смены языка интерфейса, а также времени.

Ai Tweaker – предлагает ручной и автоматический разгон памяти и процессора. По процессору традиционный для Z-плат ASUS набор.

Дополнительные настройки системы.

Мониторинг работы компонентов.

Параметры загрузки

Софт

Дополнительные приложения.С официального сайта для ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) можно загрузить утилиту управления Al Suite. В главном ее окне в виде плиток отображаются ключевые параметры работы процессора и охлаждения. В нижней части мониторинг.

Настройки по частоте процессора и шине. Напряжение процессора.

Параметры работы системы и перевод в режим сна.

Готовые профили под работу системы активного охлаждения.

Тесты

Дополнительные параметры работы процессора. А также возможность оптимизации и очистки системы, обновления BIOS.

Перед началом тестирования мы провели обновление версии BIOS. Установлен процессор Intel Core i5-10600K. Источник питания мощностью 650W, задействованы все разъемы дополнительного питания.

Жидкостная система охлаждения с радиатором 280 мм.

AIDA64

Память T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz . Два профиля, стабильная работа получена и на более высокой частоте 3733 МГц. Тесты проводили на заводских частотах.

Geekbench

PCMARK 10

Cinebench 20

WinRAR

По накопителю поддержки PCIe 4.0 компания Intel пока не предлагает. Поэтому скорости Seagate FireCuda 510 1Tb на обычном уровне для плат с PCIe 3.0.

3DMark

В качестве видеокарты используется ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix.

Futuremark

World of Tanks

AIDA64 в разгоне

Есть вопросы к работе встроенных инструментов по разгону. На двух профилях частота памяти снижалась с 3600 до 3200 МГц. На первом профиле процессор работал на частоте 4800 МГц, на втором 4900 МГц. В итоге провели ручной разгон и получили стабильную частоту 5000 МГц по процессору и 3600 МГц по памяти.

Итоги по ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) – оптимальный вариант без переплаты для процессора уровня Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения. Проведенные улучшения по охлаждению и питанию позволили выжать из процессора по максимуму, обеспечив стабильную работу на частоте 5000 МГц, без перегрева цепи питания и чипсета. При этом предлагается поддержка Wi-Fi 6, вывод под скоростной USB на лицевой панели корпуса, рамка под вентилятор для цепи питания, хорошая компоновка панели разъемов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".