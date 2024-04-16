Как играется Isonzo в 2024 году на PlayStation? Обзор игры

Было анонсировано крупное бесплатное дополнение для Isonzo от студии BlackMill Games. Оно включает игровой режим Ascent, основанный на скалолазании, сражения для 32 игроков в локации итальянских Альп. Игра вышла осенью 2022 года, мы ее тогда пропустили, сейчас же был хороший повод изучить ее и поделиться своим мнением. Играли на PlayStation 4 и 5, на обеих платформах чувствует себя уверенно, проблем с качеством изображения и стабильностью не было.

Isonzo

Данная игра стала логичным продолжением Verdun и Tannenberg, также события разворачиваются в период Первой мировой войны. В качестве театра выбраны сражения на Западном фронте между Австро-Венгрией и Италией между июнем 1915 и ноябрем 1917 года. Как и ранее это многопользовательский тактический шутер от первого лица, но позволяющий играть в оффлайне на карте с ботами. За время которое прошло с момента выпуска, она получила сразу серию патчей, которые правили баланс, добавляли платный и бесплатный контент, а также улучшали искусственный интеллект.

Isonzo

В Isonzo доступно два вида сражений: атака и защита. Игрок может свободно выбирать сторону за которую выступает если есть свободные места. Одновременное количество бойцов ограниченно – 12 за каждую сторону. Для многопользовательских режимов чаще всего набираются неполные сессии, не хватающие заполняются ботами. На самих картах есть два ключевых вида активностей – флаги с захватом зоны и объекты, которые требуется взорвать. В последнем дается время на обезвреживание закладки. Защищающая сторона должна предотвратить захват или подрыв. При этом в зависимости от локации и карты может быть по несколько этапов, в каких-то один или два, а некоторые могут занимать и час игрового времени на одну сессию.

Isonzo

На выбор предлагается шесть классов и на удивление они тут хорошо проработаны, для каждого нашлась своя зона активности. Это снайпер, разведчик, офицер, штурмовик, стрелок и инженер. Некоторые классы могут действовать в связке, дополняя друг друга, а некоторые лучше в одиночке. Например, офицер и разведчик, один ищет цели, отмечает зоны, а второй вызывает по ним удары артиллерии, поражение химическим оружием или налет бомбардировщиков. Снайпер же наоборот, подальше от основной заварушки. Основным же «мясом» выступают стрелки и штурмовики, они похожи друг на друга, отличаются тем что у первых есть возможность раздачи пуль, а вторые ближе к гренадерам.

Isonzo

Каждый из классов прокачивается в отдельности, максимально 20 уровней. Дополнительные виды оружий, умений и дополнительного вооружения открывается выполнением испытаний. Выполняя их можно как детальнее изучить возможности класса, оценить весь арсенал и испытать механики. Хотя не далеко все испытания тут порадуют, есть и «душные», которые требуют по 50-100 убийств, это утомляет.

Isonzo

Разработчики Isonzo хорошо поработали над графикой и наполнением локаций, на фоне этого Battlefield смотрится бледнее. Здесь много мелких деталей, смогли передать общую атмосферу разрушенных городов, архитектуру этих места, да даже виноградники. Разнообразия тоже хватает, тут и город, поля с колючкой и виноградниками, горы и снег.

Isonzo

Звуковое сопровождение в сравнение с предыдущими частями улучшено. Разное оружие звучит по-разному, есть ненавязчивое звуковое сопровождение, ахи и вздохи погибших противников и союзников, грохот и канонада артиллерии. Свою задачу погружение в происходящее хорошо дополняет.

Isonzo

Isonzo обзор

Итоги

Несмотря на прошедшее время с момента выхода игра Isonzo не растеряла задор, ее продолжают наполнять контентом и текущее ее состояние позволяет комфортно играть как в мультиплеере, так и огородившись на своем сервере с друзьями и ботами. Тем более ее не коснулось повышение цен, а еще и часто доступна со скидкой. Придраться можно к «душности» ряда испытаний, сомнительной работе гранат и вызовов офицера по наносимому ими урону в сравнение с огнестрелом.
Как играется Isonzo в 2024 году на PlayStation? Обзор игры…
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