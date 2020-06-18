Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники

Бренд JBL хорошо знаком любителям музыки, особенно успешной линейкой беспроводной акустики. Не так давно они расширили модельный ряд, представив наушники, ориентированные на игровую аудиторию. Начнем изучение с одной из самых младших, это JBL Quantum 200 с универсальным подключением. Использовать ее можно с настольными ПК, ноутбуками, консолями и планшетами.

JBL Quantum 200

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется упакованным в коробку с привлекательным оформлением. Внутри зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке.

JBL Quantum 200

Комплект включает переходник на раздельные аудиоканалы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на ориентирование на игровую аудиторию, тут отсутствуют броские элементы оформления. Преобладает черный цвет.

JBL Quantum 200

Чашки овальной формы. Сочетаются глянцевые и матовые зоны. На внешней стороне нанесен логотип производителя.

JBL Quantum 200

Амбушюры из кожзама. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. На тканевых вставках нанесены пометки по правой и левой сторонам.

JBL Quantum 200

Все элементы сгруппированы на левой чашке. Тут у JBL Quantum 200 находится поворотная ножка микрофона. В поднятом положении он автоматически отключается. Установлена ветрозащита.

JBL Quantum 200

На обратной стороне чашки находится барабан регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

JBL Quantum 200

К оголовью фиксируются подвижно. Само оголовье, как и направляющие, выполнены из пластика. Внутренняя часть прорезинена. В центре мягкая подкладка.

JBL Quantum 200

Предусмотрена возможность регулировки длины оголовья. Выбранное положение фиксируется.

JBL Quantum 200

Кабель подключения с защитной нейлоновой оплеткой. Место его выхода усилено и защищено от излома. На конце изогнутый 4-пиновый аудиоразъем.

JBL Quantum 200

В комплекте идет переходник на раздельные аудиоканалы. Он дополнительно увеличивает длину кабеля.

Тесты

JBL Quantum 200

Как и отмечали выше, JBL Quantum 200 можно использовать не только с настольными компьютерами и ноутбуками, но и консолями, планшетами и смартфонами. С учетом ее компактных габаритов и легкого веса, вполне реален сценарий, когда вечером гарнитура используется дома для игр, а в течение дня на улице для прослушивания музыки на смартфоне. Дополнительную настройку такой способ подключения не предполагает. Но стоит понимать, что финальное звучание будет зависеть от качества звуковой карты и ее пресета.

JBL Quantum 200

В этой гарнитуре поддерживается технология QuantumSOUND Signature. За счет нее улучшается качество позиционирования направления выстрелов и врагов на карте. Хорошо проработаны спецэффекты, взрывы и рев мотора. Присутствует эффект объемного звучания. Подойдет и для прослушивания музыки.

JBL Quantum 200

Есть встроенный микрофон с функцией эхокомпенсации. Собеседники во время тестов отмечали передачу голоса без искажения. То, что нужно для общения в онлайн играх и мессенджерах.

JBL Quantum 200

На голове сидят удобно. На уши не давят. Есть необходимые регулировки по обхвату. При длительной эксплуатации наблюдались характерные проблемы с запотеванием. Элементы управления расположены в пределах быстрого доступа. Выключение микрофона поворотом ножки дает возможность не задумываться о текущем статусе его активности. Огрехов в качестве сборки выявлено не было.

JBL Quantum 200

Итоги по JBL Quantum 200

Золото. Выбор редакции MegaObzorJBL Quantum 200 – игровые наушники с привлекательным внешним видом, хорошим качеством звучания, микрофоном с эхоподавлением и универсальным подключением. Подойдет для разных типов устройств, не требует дополнительной настройки. Из минусов отметим запотевание ушей при длительном ношении.
JBL Quantum 200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы JBL Quantum 200
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