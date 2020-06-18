Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники

Бренд JBL хорошо знаком любителям музыки, особенно успешной линейкой беспроводной акустики. Не так давно они расширили модельный ряд, представив наушники, ориентированные на игровую аудиторию. Начнем изучение с одной из самых младших, это JBL Quantum 200 с универсальным подключением. Использовать ее можно с настольными ПК, ноутбуками, консолями и планшетами.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованным в коробку с привлекательным оформлением. Внутри зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает переходник на раздельные аудиоканалы, руководство пользователя и гарантийный талон.Несмотря на ориентирование на игровую аудиторию, тут отсутствуют броские элементы оформления. Преобладает черный цвет.

Чашки овальной формы. Сочетаются глянцевые и матовые зоны. На внешней стороне нанесен логотип производителя.

Амбушюры из кожзама. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. На тканевых вставках нанесены пометки по правой и левой сторонам.

Все элементы сгруппированы на левой чашке. Тут у JBL Quantum 200 находится поворотная ножка микрофона. В поднятом положении он автоматически отключается. Установлена ветрозащита.

На обратной стороне чашки находится барабан регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

К оголовью фиксируются подвижно. Само оголовье, как и направляющие, выполнены из пластика. Внутренняя часть прорезинена. В центре мягкая подкладка.

Предусмотрена возможность регулировки длины оголовья. Выбранное положение фиксируется.

Кабель подключения с защитной нейлоновой оплеткой. Место его выхода усилено и защищено от излома. На конце изогнутый 4-пиновый аудиоразъем.

Тесты

В комплекте идет переходник на раздельные аудиоканалы. Он дополнительно увеличивает длину кабеля.

Как и отмечали выше, JBL Quantum 200 можно использовать не только с настольными компьютерами и ноутбуками, но и консолями, планшетами и смартфонами. С учетом ее компактных габаритов и легкого веса, вполне реален сценарий, когда вечером гарнитура используется дома для игр, а в течение дня на улице для прослушивания музыки на смартфоне. Дополнительную настройку такой способ подключения не предполагает. Но стоит понимать, что финальное звучание будет зависеть от качества звуковой карты и ее пресета.

В этой гарнитуре поддерживается технология QuantumSOUND Signature. За счет нее улучшается качество позиционирования направления выстрелов и врагов на карте. Хорошо проработаны спецэффекты, взрывы и рев мотора. Присутствует эффект объемного звучания. Подойдет и для прослушивания музыки.

Есть встроенный микрофон с функцией эхокомпенсации. Собеседники во время тестов отмечали передачу голоса без искажения. То, что нужно для общения в онлайн играх и мессенджерах.

На голове сидят удобно. На уши не давят. Есть необходимые регулировки по обхвату. При длительной эксплуатации наблюдались характерные проблемы с запотеванием. Элементы управления расположены в пределах быстрого доступа. Выключение микрофона поворотом ножки дает возможность не задумываться о текущем статусе его активности. Огрехов в качестве сборки выявлено не было.

Итоги по JBL Quantum 200

JBL Quantum 200 – игровые наушники с привлекательным внешним видом, хорошим качеством звучания, микрофоном с эхоподавлением и универсальным подключением. Подойдет для разных типов устройств, не требует дополнительной настройки. Из минусов отметим запотевание ушей при длительном ношении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".