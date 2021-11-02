Обзор JBL TOUR PRO+ TWS. Технологичные беспроводные наушники с мощным басом

Недавно JBL представила новую флагманскую линейку беспроводных наушников "TOUR", в которую вошли две модели: полноразмерные One и полностью беспроводные Pro+ TWS. О последних мы сегодня и поговорим. Сегодня мы расскажем, чем они способны удивить, помимо системы активного шумоподавления, беспроводной зарядки и автономности до 32 часов.

Комплектация

Внутри коробки можно найти сами наушники, кейс, кабель USB Type-C, 4 дополнительные пары амбушюр, стабилизаторы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как мы уже упомянули, TOUR PRO+ TWS являются самым топовым решением от JBL, поэтому они получили большой спектр технологий и изготовлены из особенно приятных материалов.

Кейс и сами наушники выполнены из необычного пластика. На ощупь он напоминает прорезиненный софт-тач, но при этом не так быстро стирается и не собирает быстро на себе какие-либо царапины. TOUR PRO+ TWS можно приобрести только в одном черном цвете.

Шарнирный механизм в кейсе очень жёсткий, от чего крышка открывается четко и не болтается ни в одном из положений.

Внутри кейса есть два светодиода, которые сигнализируют о состоянии каждого наушника. Вокруг них есть вставка из глянцевого пластика, которая дополняет собой весь дизайн.

Так как все края кейса сильно скруглены, то положить его на стол или на другую прямую поверхность можно только в горизонтальном положении. Специально для этого обратная сторона прорезинена.

Снизу кейса находится разъем для питания USB Type-C и кнопка старта процесса сопряжения.

Размеры наушников немаленькие. На каждом из них нашлось место для трех микрофонов, светового индикатора, датчика движения и сенсорной панели.

Даже после нескольких часов прослушивания музыки наушники не вызывают дискомфорт. Главное подобрать подходящую пару амбушюр под вашу ушную раковину.

Первое подключение

JBL TOUR PRO+ TWS работают по Bluetooth 5.0. Чтобы подключить наушники к смартфону достаточно открыть крышку кейса и выбрать устройство в настройках Bluetooth.С некоторыми Android-смартфонами процесс спаривания пройдет еще проще. Через несколько секунд после открытия крышки кейса на дисплее отобразится окно с предложением подключить наушники. Данная технология называется Google Fast Pair.

Управление

Ординарное — шумоподавление/Ambient Aware/выкл.

Двойное — TalkThru/выкл.

Длительное — активация голосового помощника Google Ассистент/Siri/Bixby/Cortana.

Ординарное — воспроизведение/пауза.

Двойное — следующий трек.

Тройное — предыдущий трек.

Длительное — активация голосового помощника Google Ассистент/Siri/Bixby/Cortana.

Оба наушника реагируют на несколько типов нажатий: ординарное, двойное, тройное и длительное. По умолчанию на TOUR PRO+ TWS выставлены следующие действия:Левый:Правый:Как видите, возможностей масса. Если приноровиться, то надобность доставать смартфон из кармана сильно сократится. Также с помощью приложения JBL Headhones все действия можно переназначить.

В главном окне приложения можно активировать систему шумоподавления, включить режим Ambient Aware или TalkThru. Последние два работают по обратному принципу шумоподавления, усиливая звуки окружающей среды. Первый предназначен для повышения слышимости всех звуков вокруг, а второй только голоса собеседника. Благодаря этому можно было вести диалог, не снимая наушники.

В JBL Headhones есть собственный эквалайзер. Изначально доступно три звуковых профиля: джаз, вокал и бас. Можно добавить и несколько собственных. Для этого необходимо нажать на "Плюс" и отредактировать линию кривой эквалайзера на основе своих предпочтений.

У TOUR PRO+ есть и функция будильника. Для ее активации нажимаем на шестерёнку и находим соответствующий пункт в меню. Теперь осталось выбрать длительность воспроизведения музыки, которая вам потребуется, чтобы заснуть и продолжительность сна. По истечении этого времени проиграет мягкая пробуждающая мелодия.

По умолчанию все звуковые оповещения в наушниках проговариваются на английском языке. Здесь же в настройках его можно сменить на русский.

Звук

В JBL TOUR PRO+ TWS используется пара динамиков на 6,8 мм. Есть поддержка кодеков AAC и SBC. Во время прослушивания музыки довольно четко ощущается звуковая сцена. Она объемная и можно буквально прочувствовать перемещение каждого источника звука.Низкие частоты отчетливые и глубокие. Не настолько, чтобы затмить собой всю звуковую сцену, но все же акцент на них чувствуется. Если вы любитель более мягкого звука, то в любой время этот момент можно подкорректировать в эквалайзере.Со средними и высокими частотами тоже полный порядок. Запас громкости не самый рекордный, но достаточный для повседневного использования.Система шумоподавления справляется со своей задачей на отлично. Благодаря ней можно в любой момент абстрагироваться от внешней суеты, оставшись один на один со своей музыкой и мыслями.

Время работы

В каждом из наушников находится батарея на 55 мАч, которые обеспечивают до 6 часов работы с активированным шумоподавлением и до 8 часов без него. В самом кейсе умудрились установить аккумулятор на 510 мАч. Он способен полностью зарядить наушники 3-4 раза. Итого в сумме мы имеем до 32 часов работы. Плюс благодаря быстрой зарядке за 10-15 минут наушники могут подзарядиться на час работы.Заряжать наушники можно с помощью беспроводной зарядки или по старинке через кабель USB Type-C. В обоих случаях данная процедура займет около часа с небольшим.

Итоги

JBL TOUR PRO+ TWS — это та модель, которая вобрала в себя чуть ли не все существующие фишки от производителя. У них качественное звучание, грамотная система шумоподавления, удобное приложение с большим числом полезных функций, автономность до 32 часов и есть поддержка беспроводной зарядки. Единственное, что может отпугнуть в наушниках так это их размеры. Они крупноваты и могут не всем подойти.