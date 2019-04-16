Обзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центров

Сегодня мы детально рассмотрим представленную в конце года Jabra Engage 50. Это профессиональная проводная гарнитура, ориентированная на эксплуатацию в контакт-центрах и офисах. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых.
Средняя стоимость составляет 12 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Jabra Engage 50 Stereo обзор
КомплектацияПоставляется в коробке их неокрашенного картона с общей информацией и схематичным изображением. Комплект включает чехол и документацию.
Внешний видJabra Engage 50 доступна в вариантах Stereo и Mono, отличия заключаются в количестве чашек.
Обращает на себя внимание легкая и неперегруженная конструкция. Это важно с учетом того, что сотрудники контакт-центров проводят много времени на рабочем месте.
Пара круглых и компактных чашек с поворотным механизмом крепления. Изменяется положение без сопротивления.
Помимо этого, можно корректировать длину оголовья. В основе конструкции металл, окруженный матовым пластиком.
На каждой из чашек зона с подсветкой. Два цвета: красный и зеленый. Так можно будет отображать занятость оператора в данный момент времени. Настраивается отдельно.
Мягкие амбушюры обтянуты экокожей. Форма в виде усеченного конуса.
Ножка микрофона поворотная, она гибкая. Используется трехмикрофонная технология с интеллектуальным шумоподавлением, устраняющим звуки дыхания и фоновый шум.
Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. На кабеле зафиксирована клипса.
Подключается при помощи кабеля с USB Type-C. Длина у кабеля оптимальна.
СофтС официального сайта Jabra можно загрузить утилиту управления Direct 2.0. С помощью нее можно будет проводить настройку и обновление прошивки.
В нижней зоне отображается список подключенных гарнитур. При выборе наушников дается доступ к списку настроек, выводу звонка в гарнитуре и общей информации по прошивке.
В разделе настроек выбирается пресет эквалайзера, тип защиты с корректировкой уровня громкости, фоновый звук, выбор уведомлений, напоминание о выключенном звуке, мониторинг микрофона, оптимизация под музыку и выбор имени.
Интерфейс только на английском языке.
Тесты
Jabra Engage 50 поддерживает защиту органов слуха, включая PeakStop 105 дБ SPL и IntelliTone 2.0, с соответствием требованиям к уровню шума на рабочем месте, рекомендациям G616 и OSHA. Громкость корректируется автоматически для обеспечивания комфортной эксплуатации в течение дня.
Помимо компьютера и ноутбука, наушники можно будет подключать напрямую к смартфонам и планшетам, большинство из них сейчас оснащены USB Type-C. Мы проводили тестирование в паре со смартфоном OnePlus 6T, собеседники отмечали чистую передачу голоса без искажений и внешнего шума.
Оценить качество работы микрофона предлагаем в представленном примере. Гарнитура эффективно фильтрует дыхание и фоновый шум.
В плане эргономики нареканий нет. На голове наушники сидят удобно. При поворотах головы не смещаются. На голову не давят. Есть возможность подстраивания длины оголовья и положения чашек. Уши при длительном ношении не запотевают.