Обзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центров

Сегодня мы детально рассмотрим представленную в конце года Jabra Engage 50. Это профессиональная проводная гарнитура, ориентированная на эксплуатацию в контакт-центрах и офисах. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых.

Jabra Engage 50 Stereo обзор

Средняя стоимость составляет 12 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке их неокрашенного картона с общей информацией и схематичным изображением. Комплект включает чехол и документацию.

Внешний вид

Jabra Engage 50 доступна в вариантах Stereo и Mono, отличия заключаются в количестве чашек.

Обращает на себя внимание легкая и неперегруженная конструкция. Это важно с учетом того, что сотрудники контакт-центров проводят много времени на рабочем месте.

Пара круглых и компактных чашек с поворотным механизмом крепления. Изменяется положение без сопротивления.

Помимо этого, можно корректировать длину оголовья. В основе конструкции металл, окруженный матовым пластиком.

На каждой из чашек зона с подсветкой. Два цвета: красный и зеленый. Так можно будет отображать занятость оператора в данный момент времени. Настраивается отдельно.

Мягкие амбушюры обтянуты экокожей. Форма в виде усеченного конуса.

Ножка микрофона поворотная, она гибкая. Используется трехмикрофонная технология с интеллектуальным шумоподавлением, устраняющим звуки дыхания и фоновый шум.

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. На кабеле зафиксирована клипса.

Подключается при помощи кабеля с USB Type-C. Длина у кабеля оптимальна.

Софт

С официального сайта Jabra можно загрузить утилиту управления Direct 2.0. С помощью нее можно будет проводить настройку и обновление прошивки.

В нижней зоне отображается список подключенных гарнитур. При выборе наушников дается доступ к списку настроек, выводу звонка в гарнитуре и общей информации по прошивке.

В разделе настроек выбирается пресет эквалайзера, тип защиты с корректировкой уровня громкости, фоновый звук, выбор уведомлений, напоминание о выключенном звуке, мониторинг микрофона, оптимизация под музыку и выбор имени.

Интерфейс только на английском языке.

Тесты

Jabra Engage 50 поддерживает защиту органов слуха, включая PeakStop 105 дБ SPL и IntelliTone 2.0, с соответствием требованиям к уровню шума на рабочем месте, рекомендациям G616 и OSHA. Громкость корректируется автоматически для обеспечивания комфортной эксплуатации в течение дня.

Помимо компьютера и ноутбука, наушники можно будет подключать напрямую к смартфонам и планшетам, большинство из них сейчас оснащены USB Type-C. Мы проводили тестирование в паре со смартфоном OnePlus 6T, собеседники отмечали чистую передачу голоса без искажений и внешнего шума.

Оценить качество работы микрофона предлагаем в представленном примере. Гарнитура эффективно фильтрует дыхание и фоновый шум.

Тест микрофона Jabra Engage 50 Stereo

В плане эргономики нареканий нет. На голове наушники сидят удобно. При поворотах головы не смещаются. На голову не давят. Есть возможность подстраивания длины оголовья и положения чашек. Уши при длительном ношении не запотевают.

Итоги по Jabra Engage 50

В звуковой сцене основной акцент сделан на высокие частоты. Слышно хорошо, есть достаточный запас по громкости.Jabra Engage 50 станет правильным выбором для тех, кто при выборе гарнитуры ставит приоритетом качество передачи голоса и удобство ношения. Легкий вес, светодиодная индикация, программное обеспечение, 3-микрофонная технология, защитный чехол в комплекте.