Обзор Яндекс Станция 2. По-настоящему умная колонка для дома…

Так как Яндекс Станция 2 это умная колонка, то предел ее возможностей с выходом каждого нового обновления прошивки только увеличивается. В данном обзоре мы непредвзятым взглядом посмотрим, что из себя представляет данное устройство, оценим качество звука и основные особенности.

Комплектация

Процесс распаковки Яндекс Станции 2 уже дарит массу эмоций. Она поставляется в красивой нарядной коробке, которая сделана с особой педантичностью — на изображении ткань колонки имеет имитацию фактуры, а крышка открывается нетипично наискось. В комплект входят сама колонка, зарядное устройство с кабелем на 1,8 метра и небольшая документация с краткой инструкцией, как начать работу с колонкой.

Внешний вид

В плане дизайна у Яндекс Станции 2 произошел заметный прогресс. Она стала выглядеть более аккуратной и, даже хочется сказать, изящной. В общем, за нее цепляется взгляд, она радует своим присутствием в доме и добавляет ему дополнительный уют.

Верхняя панель с встроенной динамической подсветкой заслуживает отдельного внимания. Она выводит степень удобства взаимодействия с колонкой на новый уровень. Голос Алисы сопровождается красивыми переливами синего цвета. Также во время прослушивания музыки подсветка пульсирует в ритм разными цветами, что прибавляет настроение. Еще по команде «Алиса, включи режим свечи / лавовой лампы / ночника» она начнет светиться соответствующим образом.По самому центру этой панели есть сенсорная кнопка вызова Алисы и еще по бокам от нее знаки «+» и «-» для управления уровнем громкости. Здесь же находятся четыре микрофона, которым удается на приличном расстоянии распознавать речь.

Колонка обтянута тканью с новым типом плетения. Нам показалась, что она стала более устойчива к появлению загрязнений.

За сеткой скрывается пластиковая решетка, обладающая хитрой апериодической структурой. Со слов Яндекса такое решение помогает добиться более чистого звука без искажений.

На обратной стороне колонки находится кнопка, которая принудительно отключает микрофон. Будет кстати для тех, кто переживает, что его могут подслушать в неподходящий момент.

Из разъемов на корпусе есть только USB Type-C для зарядки. Очень хотелось бы здесь еще видеть HDMI и аудиоджек для использования колонки, как источника звука, к примеру, телевизора, но их увы нет.

Яндекс Станцию 2 представили в 4 цветах: антрацит, кобальт, медный и песочный. У нас на тесте версия колонки в песочном оттенке, который не сразу был доступен для приобретения. На наш вкус среди всех вариантов он выглядит наиболее привлекательным.

Нижняя часть колонки для обеспечения большей устойчивости прорезинена. На любой поверхности устройство стоит действительно надежно, несмотря на свой небольшой вес в 1,3 кг.

Первое подключение и приложение

Чтобы первоначально настроить колонку необходимо скачать приложение от Яндекса «Умный дом». Далее нужно сказать: «Алиса, настрой колонку». После этого остается следовать всем предложенным шагам внутри приложения. Все сделано интуитивно понятно и просто.

В приложении «Умный дом» можно добавить все умные датчики от разных производителей и управлять каждым из них в одном месте. Здесь же можно создавать сценарии использования. К примеру, можно сделать так, чтобы после фразы «Алиса, я ухожу» в доме выключались умные лампочки, розетки, телевизор и запускался робот-пылесос. Также условием старта сценария может стать не какая-любо фраза, а время, определенная температура в помещении или же начало захода солнца.

Также Яндекс Станция 2 поддерживает протокол Zigbee. Простыми словами это значит, что ряд умных устройств теперь можно подключить напрямую к колонке, а не по Wi-Fi. Такой подход делает взаимодействие более быстрым и простым. Сейчас по данному протоколу можно подключить несколько умных устройств от бренда Aqara, Xiaomi и Prestigio. С полным списком моделей можете ознакомиться по данной ссылке

Касательно самой колонки, то через приложение можно настроить время работы режима «Не беспокоить», выбрать яркость LED панели и цвет во время визуализации музыки.

В этом же разделе есть полноценный эквалайзер. По умолчанию в колонке включен режим коррекции звука под помещение. Он сам анализирует состояние акустики в комнате и урезает частоты так, чтобы избавиться от всевозможных гулов и других искажений. Есть ряд полезных готовых пресетов эквалайзера по типу «Меньше басов» для подготовки ко сну или «Кино».

Возможность подключить две колонки в стереопару;

Если проговорить любую команду шепотом, то Алиса поймет, что не стоит шуметь и ответит также тихо;

Алиса теперь различает до 5 голосов членов семьи;

Теперь Алиса может рассказать о статусе заказа из Яндекс Лавки.

Из последних интересных нововведений стоит отметить:

Звук

В Яндекс Станцию 2 встроено два динамика общей мощностью 30 Вт. В колонке первого же поколения было 50 Вт и, казалось бы, получается, она была лучше, но, как говорится, не все так однозначно. Самый большой плюс, что теперь колонка одинаково чисто играет при любом уровне громкости и даже на максимальном не появляются похрипывания, как это бывало с первой станцией. Правда теперь и басов стало заметно меньше.В общем и целом, хочется сказать, что звук стал лучше. Колонка стала более всеядной по жанрам, другими словами научилась одинаково хорошо воспроизводить большинство композиций без искажений. Тут еще стоит отметить, что на звук явно положительно сказалась новая апериодическая решетка и технология Room Correction, подстраивающая звучание индивидуально под форму каждой комнаты.

Итоги

Яндекс Станция 2 заметно подросла, как продукт по многим аспектам. Дизайн стал сильно интереснее, а появление красочной LED панели вызывает бурю эмоций и заставляет чаще пользоваться умной колонкой. Звук стал играть чище, но количества низких частот поубавилось. Также стоит отметить поддержку протокола Zigbee, позволяющий напрямую подключить умные устройства и удобное приложение. К минусам мы отнесли отсутствие разъемов HDMI и 3.5 mini-jack.