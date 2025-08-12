115-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB оценен в $32450

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 115-дюймовой моделью Micro RGB, которая может похвастаться микромасштабной RGB-светодиодной подсветкой. Новинка характеризуется фирменной технологией с индивидуально управляемыми красными, зелёными и синими светодиодами размером менее 100 мкм, что дает идеальную цветопередачу, контрастность и насыщенность картинки, фирменным движком Micro RGB AI с поддержкой ИИ, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, сертификацией немецкого института VDE, антибликовой технологией Glare Free, поддержкой голосового помощника Bixby с генеративным ИИ, фирменной платформой безопасности Knox и металлическим корпусом. Телевизор оценен на дебютном корейском рынке в эквивалент 32450 долларов.

98-дюймовый Xiaomi TV S Mini LED 2025 появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт продажам 98-дюймовой версии телевизора TV S Mini LED 2025 на дебютном китайско…
Телевизор Toshiba Z670RE вышел в России …
Компания Toshiba выпустила на российский рынок телевизоры Z670RE и Z770RE, которые выполнены по технологи…
Лазерный телевизор Hisense Discovery X1 оценен в 2910 доллар…
Компания Hisense объявила о выходе лазерного телевизора Discovery X1, который основан на лазере MCL39. Но…
85-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen S6 оценили в $1115…
Компания Huawei выпустила на местный китайский рынок серию телевизоров Smart Screen S6, в которую вошли м…
100-дюймовый телевизор Skyworth Q79G оценили в 270 тысяч руб…
Компания Skyworth выпустила в российскую продажу телевизор Q79G, который получил 100-дюймовую панель с ра…
TCL представляет новую серию QLED телевизоров S5K…
TCL представляет новую серию QLED телевизоров S5K. Новая линейка сочетает качественное изображение, насыщ…
Представлен портативный проектор JMGO P5X …
Компания JMGO пополнила ассортимент компактных проекторов моделью P5X, которая может похвастаться диаметр…
Проектор Acer H6541BDK оценен от 77 700 рублей…
Компания Acer выпустила в российскую продажу проектор Acer H6541BDK, который получил передовую DLP-систем…
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor