115-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB оценен в $32450

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 115-дюймовой моделью Micro RGB, которая может похвастаться микромасштабной RGB-светодиодной подсветкой. Новинка характеризуется фирменной технологией с индивидуально управляемыми красными, зелёными и синими светодиодами размером менее 100 мкм, что дает идеальную цветопередачу, контрастность и насыщенность картинки, фирменным движком Micro RGB AI с поддержкой ИИ, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, сертификацией немецкого института VDE, антибликовой технологией Glare Free, поддержкой голосового помощника Bixby с генеративным ИИ, фирменной платформой безопасности Knox и металлическим корпусом. Телевизор оценен на дебютном корейском рынке в эквивалент 32450 долларов.