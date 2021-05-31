Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадок

Время проводных пылесосов ушло, они были громоздкими и ограничены в перемещении от расположения розеток в комнате. Вытеснили их беспроводные вертикальные пылесосы с циклонным фильтром, как пример изучаемый сегодня Jimmy H8 Pro. Эта модель предлагает широкий спектр насадок и поворотное колено. Из особенностей отмечаются LED-дисплей, длительное время автономной работы и мотор с поддержкой автоматической регулировки мощности.

Jimmy H8 Pro обзор

Комплектация

Приобрести можно у ООО «Дихаус» на ОЗОН.Упакован в коробку с изображением пылесоса. Внутри комплектующие зафиксированы во вспененный картон и дополнительно защищены транспортировочной пленкой.

Внешний вид

Комплект включает металлическую трубу, моторный блок, аккумулятор, зарядный бокс, электрическая насадка для пола, электрическая насадка для мебели, два вида щелевых 2-в-1, насадка для мебели, напольная подставка, блок питания, гибкий шланг, поворотное колено, руководство пользователя на русском языке.Внешний вид современный и технологичный. В оформлении сочетаются серебристый и сиреневый цвета.

Моторный блок с ручкой в основании которой расположены прорезиненные клавиши, отвечающие за смену мощности и включение.

По центру расположен цифровой LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда батарейки. Наглядно и информативно.

Вертикально расположен прозрачный контейнер с циклонным фильтром. С одной из сторон крышка пылесборника, используемая для очистки собранных загрязнений.

С обратной стороны крышка с выпускным HEPA-фильтром. Этот элемент можно будет разобрать для обслуживания.

В основание моторного блока ставится аккумулятор. Он у Jimmy H8 Pro, позволяя для уборки помещений большой площади приобрести дополнительные батареи.

Так можно будет проводить зарядку аккумулятора отдельно от моторного блока. Собирается и разбирается интуитивно.

В комплекте идет напольная подставка, на которой можно будет разместить пылесос вертикально с насадками. На нее ставится контейнер для хранения блока питания.

Насадки

Вариантов сборки у этой модели несколько. Насадки можно ставить напрямую в моторный блок или на трубу. Есть жесткая труба из металла, окрашенная в фиолетовый цвет.

И гибкий шланг для доступа к труднодоступным местам. Дополнительно к ним еще есть поворотное колено изменяющее угол для устанавливаемых насадок.

Турбированная насадка с валиком. У нее есть дополнительная пара колес, упрощающая перемещение по половому покрытию.

Крепление подвижно. Валик можно будет снять.

Сопровождается Jimmy H8 Pro компактной турбированной насадкой для уборки мебели или автомобиля. Она с меньшей шириной и жестким соединением с трубой.

Две щелевые насадки выполнены в формате 2-в-1. У них есть выдвижной блок с искусственным ворсом.

Одна насадка для уборки пыли с поверхностей без моторозированного валика.

Тесты

Используется мотор с высокой мощностью всасывания до 160 Вт/25000 Па. Владелец сможет переключать уровни мощности. На высоком уровне он превосходит проводные пылесосы, справляясь с уборкой ковров с высоким ворсом. Чаще всего при уборке нам было достаточно минимального уровня. С ним не требовалось проходить участки пола повторно.

Убирались и поддерживали чистоты в 3-комнатной квартире с полом из плитки. Вес корпуса невысокий, длительная уборка не вызывает дискомфорта. Ручка и форма корпуса удобная.

Прозрачный контейнер для сбора пыли у Jimmy H8 Pro объемом 0.5 литра. Во время уборки можно будет визуально контролировать объем наполнения пылесборника. Дальнейшая очистка проходит без контакта с руками.

Конструкция валика в основной турбированной насадке исключает наматывание волос и ниток при уборке. Набор комплектных насадок позволяет подобрать оптимальный вариант под текущие задачи. Мы за время тестов использовали его также для очистки матраса и мягкой мебели.

Хорошо себя показал при уборке салона автомобиля. Полезным оказался гибкий шланг, позволив убраться в участках, которые недоступны с жестким соединением насадок.

Полный цикл зарядки занимает 5 часов. Проводить ее можно сняв аккумулятор и заряжая его отдельно или подключить комплектный блок питания к моторному блоку. На время парковки, зарядку можно будет хранить в отсеке на напольной подставке. Заряда хватает до 1 часа работы на начальном уровне мощности.

Итоги

Jimmy H8 Pro – беспроводной пылесос с высокой мощностью и большим количеством комплектных насадок, позволяющий эффективно проводить как ежедневную, так и генеральную уборки. Подставка для вертикальной парковки, жесткая и гибкая труба, длительное время автономной работы, HEPA-фильтр, регулируемая мощность, эффектный внешний вид. Проблем и сбоев замечено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".