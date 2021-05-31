Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадок

Время проводных пылесосов ушло, они были громоздкими и ограничены в перемещении от расположения розеток в комнате. Вытеснили их беспроводные вертикальные пылесосы с циклонным фильтром, как пример изучаемый сегодня Jimmy H8 Pro. Эта модель предлагает широкий спектр насадок и поворотное колено. Из особенностей отмечаются LED-дисплей, длительное время автономной работы и мотор с поддержкой автоматической регулировки мощности.

Jimmy H8 Pro

Приобрести можно у ООО «Дихаус» на ОЗОН.

Jimmy H8 Pro обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением пылесоса. Внутри комплектующие зафиксированы во вспененный картон и дополнительно защищены транспортировочной пленкой.

Jimmy H8 Pro

Комплект включает металлическую трубу, моторный блок, аккумулятор, зарядный бокс, электрическая насадка для пола, электрическая насадка для мебели, два вида щелевых 2-в-1, насадка для мебели, напольная подставка, блок питания, гибкий шланг, поворотное колено, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Внешний вид современный и технологичный. В оформлении сочетаются серебристый и сиреневый цвета.

Jimmy H8 Pro

Моторный блок с ручкой в основании которой расположены прорезиненные клавиши, отвечающие за смену мощности и включение.

Jimmy H8 Pro

По центру расположен цифровой LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда батарейки. Наглядно и информативно.

Jimmy H8 Pro

Вертикально расположен прозрачный контейнер с циклонным фильтром. С одной из сторон крышка пылесборника, используемая для очистки собранных загрязнений.

Jimmy H8 Pro

С обратной стороны крышка с выпускным HEPA-фильтром. Этот элемент можно будет разобрать для обслуживания.

Jimmy H8 Pro

В основание моторного блока ставится аккумулятор. Он у Jimmy H8 Pro, позволяя для уборки помещений большой площади приобрести дополнительные батареи.

Jimmy H8 Pro

Так можно будет проводить зарядку аккумулятора отдельно от моторного блока. Собирается и разбирается интуитивно.

Jimmy H8 Pro

В комплекте идет напольная подставка, на которой можно будет разместить пылесос вертикально с насадками. На нее ставится контейнер для хранения блока питания.

Jimmy H8 Pro

Насадки

Вариантов сборки у этой модели несколько. Насадки можно ставить напрямую в моторный блок или на трубу. Есть жесткая труба из металла, окрашенная в фиолетовый цвет.

Jimmy H8 Pro

И гибкий шланг для доступа к труднодоступным местам. Дополнительно к ним еще есть поворотное колено изменяющее угол для устанавливаемых насадок.

Jimmy H8 Pro

Турбированная насадка с валиком. У нее есть дополнительная пара колес, упрощающая перемещение по половому покрытию.

Jimmy H8 Pro

Крепление подвижно. Валик можно будет снять.

Jimmy H8 Pro

Сопровождается Jimmy H8 Pro компактной турбированной насадкой для уборки мебели или автомобиля. Она с меньшей шириной и жестким соединением с трубой.

Jimmy H8 Pro

Две щелевые насадки выполнены в формате 2-в-1. У них есть выдвижной блок с искусственным ворсом.

Jimmy H8 Pro

Одна насадка для уборки пыли с поверхностей без моторозированного валика.

Jimmy H8 Pro

Тесты

Используется мотор с высокой мощностью всасывания до 160 Вт/25000 Па. Владелец сможет переключать уровни мощности. На высоком уровне он превосходит проводные пылесосы, справляясь с уборкой ковров с высоким ворсом. Чаще всего при уборке нам было достаточно минимального уровня. С ним не требовалось проходить участки пола повторно.

Jimmy H8 Pro

Убирались и поддерживали чистоты в 3-комнатной квартире с полом из плитки. Вес корпуса невысокий, длительная уборка не вызывает дискомфорта. Ручка и форма корпуса удобная.

Jimmy H8 Pro

Прозрачный контейнер для сбора пыли у Jimmy H8 Pro объемом 0.5 литра. Во время уборки можно будет визуально контролировать объем наполнения пылесборника. Дальнейшая очистка проходит без контакта с руками.

Jimmy H8 Pro

Конструкция валика в основной турбированной насадке исключает наматывание волос и ниток при уборке. Набор комплектных насадок позволяет подобрать оптимальный вариант под текущие задачи. Мы за время тестов использовали его также для очистки матраса и мягкой мебели.

Jimmy H8 Pro

Хорошо себя показал при уборке салона автомобиля. Полезным оказался гибкий шланг, позволив убраться в участках, которые недоступны с жестким соединением насадок.

Jimmy H8 Pro

Полный цикл зарядки занимает 5 часов. Проводить ее можно сняв аккумулятор и заряжая его отдельно или подключить комплектный блок питания к моторному блоку. На время парковки, зарядку можно будет хранить в отсеке на напольной подставке. Заряда хватает до 1 часа работы на начальном уровне мощности.

Jimmy H8 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorJimmy H8 Pro – беспроводной пылесос с высокой мощностью и большим количеством комплектных насадок, позволяющий эффективно проводить как ежедневную, так и генеральную уборки. Подставка для вертикальной парковки, жесткая и гибкая труба, длительное время автономной работы, HEPA-фильтр, регулируемая мощность, эффектный внешний вид. Проблем и сбоев замечено не было.
Jimmy H8 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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