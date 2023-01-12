Обзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборки…

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по общим особенностям. Комплект включает райзер для видеокарты, рамку для блока питания, пластиковые стяжки, логотип бренда, различные винты, распределенные по отдельным пакетикам, а также инструкцию.
Три основные стенки у корпуса выполнены из стали со штампованной вентиляционной решеткой. Боковые грани закруглены.
Продумали вопрос удобного разбора. Цельный кожух с тремя стенками сдвигом придерживая за прорезиненную ручку на задней стенке.
Верхняя стенка глухая с текстурным покрытием. Панель разъемов включает кнопку включения, разъем USB-С и USB 3.0. Ее можно снять, получив доступ к монтажному шасси.
На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию.
Задняя стенка с низким расположением блока питания, располагаемый в Jonsbo VR3 вертикально.
Внешний вид у корпуса минималистичный. Хорошо смотрится в интерьере. Можно располагать на рабочем столе рядом с монитором.
Рассчитан он на материнские платы типоразмера mini-ITX. Для охлаждения можно выбрать TOP FLOW охлаждение с высотой до 70 мм или жидкостную систему с радиатором 240 мм, устанавливаемый на переднюю стенку.
В той же камере, что и материнская плата снизу ставится блок питания типоразмеров SFX/ATX глубиной до 140 мм. Комплектуется Jonsbo VR3 рамкой для проведения монтажа.
Видеокарта длиной до 325 мм устанавливается на обратной стороне камеры с материнской платы. Для ее подключения есть райзер со спецификацией PCIe 4.0.
Панель разъемов при этом скрывается во внутренней части, выводимые через пару вырезов на задней стенке. Панель портов ввода/вывода при этом располагается традиционно.
Для жестких дисков доступны два посадочных места под два 3.5 дюймовых диска и один 2.5 дюймовый. Под них есть антивибрационные накладки.
Видеокарта GeForce RTX 3080 подключена с помощью комплектного райзера. За питание системы отвечает Lian Li SP850.
Проблем при сборке не было. Система собрана аккуратно, при всей компактности места внутри достаточно.