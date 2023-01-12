Обзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборки…

Не так давно мы проводили тестирование блока питания Lian Li SP850 и затронули сборку высокопроизводительной системы в компактных габаритах. В качестве шасси для системы использовался корпус Jonsbo VR3, рассчитанным на материнские платы miniITX и поддерживающий установку жидкостных систем охлаждения и видеокарт с длиной радиатора до 325 мм.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по общим особенностям. Комплект включает райзер для видеокарты, рамку для блока питания, пластиковые стяжки, логотип бренда, различные винты, распределенные по отдельным пакетикам, а также инструкцию.

Jonsbo VR3 обзор

Внешний вид

Доступен в белом и черном вариантах исполнения. Общие габариты его составляют 255 × 204 × 382 мм. Для сравнения приведем совместное фото с консолью Xbox Series X.

Три основные стенки у корпуса выполнены из стали со штампованной вентиляционной решеткой. Боковые грани закруглены.

Продумали вопрос удобного разбора. Цельный кожух с тремя стенками сдвигом придерживая за прорезиненную ручку на задней стенке.

Верхняя стенка глухая с текстурным покрытием. Панель разъемов включает кнопку включения, разъем USB-С и USB 3.0. Ее можно снять, получив доступ к монтажному шасси.

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию.

Задняя стенка с низким расположением блока питания, располагаемый в Jonsbo VR3 вертикально.

Внешний вид у корпуса минималистичный. Хорошо смотрится в интерьере. Можно располагать на рабочем столе рядом с монитором.

Платформа

Основа выполнена из стали, окрашенной в белый цвет. Внутри пространство разделяется на две камеры, разграничивающиеся стойкой материнской платы.

Рассчитан он на материнские платы типоразмера mini-ITX. Для охлаждения можно выбрать TOP FLOW охлаждение с высотой до 70 мм или жидкостную систему с радиатором 240 мм, устанавливаемый на переднюю стенку.

В той же камере, что и материнская плата снизу ставится блок питания типоразмеров SFX/ATX глубиной до 140 мм. Комплектуется Jonsbo VR3 рамкой для проведения монтажа.

Видеокарта длиной до 325 мм устанавливается на обратной стороне камеры с материнской платы. Для ее подключения есть райзер со спецификацией PCIe 4.0.

Панель разъемов при этом скрывается во внутренней части, выводимые через пару вырезов на задней стенке. Панель портов ввода/вывода при этом располагается традиционно.

Сборка

Для жестких дисков доступны два посадочных места под два 3.5 дюймовых диска и один 2.5 дюймовый. Под них есть антивибрационные накладки.В Jonsbo VR3 собиралась система на материнской плате MSI MPG Z790I EDGE WIFI с процессором Intel Core i5-13600K. Для отвода тепла установлена система DeepCool LT520.

Видеокарта GeForce RTX 3080 подключена с помощью комплектного райзера. За питание системы отвечает Lian Li SP850.

Тесты

Проблем при сборке не было. Система собрана аккуратно, при всей компактности места внутри достаточно.Тестирование с нагревом проходило в корпусе с закрытыми стенками.

Итоги

Jonsbo VR3 – позволит собрать высокопроизводительную систему с материнской платой mini-ITX с флагманской видеокартой. При этом он хорошо и стильно выглядит, не создает проблем с организацией отвода тепла, и имеет базовую защиту от пыли. Комплектный райзер для видеокарты со спецификацией PCI 4.0, возможность установки блока питания ATX.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".