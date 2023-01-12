Обзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборки

Не так давно мы проводили тестирование блока питания Lian Li SP850 и затронули сборку высокопроизводительной системы в компактных габаритах. В качестве шасси для системы использовался корпус Jonsbo VR3, рассчитанным на материнские платы miniITX и поддерживающий установку жидкостных систем охлаждения и видеокарт с длиной радиатора до 325 мм.

Jonsbo VR3

Комплектация

Jonsbo VR3

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по общим особенностям. Комплект включает райзер для видеокарты, рамку для блока питания, пластиковые стяжки, логотип бренда, различные винты, распределенные по отдельным пакетикам, а также инструкцию.

Jonsbo VR3

Jonsbo VR3 обзор

Внешний вид

Доступен в белом и черном вариантах исполнения. Общие габариты его составляют 255 × 204 × 382 мм. Для сравнения приведем совместное фото с консолью Xbox Series X.

Jonsbo VR3

Три основные стенки у корпуса выполнены из стали со штампованной вентиляционной решеткой. Боковые грани закруглены.

Jonsbo VR3

Продумали вопрос удобного разбора. Цельный кожух с тремя стенками сдвигом придерживая за прорезиненную ручку на задней стенке.

Jonsbo VR3

Верхняя стенка глухая с текстурным покрытием. Панель разъемов включает кнопку включения, разъем USB-С и USB 3.0. Ее можно снять, получив доступ к монтажному шасси.

Jonsbo VR3

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию.

Jonsbo VR3

Задняя стенка с низким расположением блока питания, располагаемый в Jonsbo VR3 вертикально.

Jonsbo VR3

Внешний вид у корпуса минималистичный. Хорошо смотрится в интерьере. Можно располагать на рабочем столе рядом с монитором.

Jonsbo VR3

Платформа

Основа выполнена из стали, окрашенной в белый цвет. Внутри пространство разделяется на две камеры, разграничивающиеся стойкой материнской платы.

Jonsbo VR3

Рассчитан он на материнские платы типоразмера mini-ITX. Для охлаждения можно выбрать TOP FLOW охлаждение с высотой до 70 мм или жидкостную систему с радиатором 240 мм, устанавливаемый на переднюю стенку.

Jonsbo VR3

В той же камере, что и материнская плата снизу ставится блок питания типоразмеров SFX/ATX глубиной до 140 мм. Комплектуется Jonsbo VR3 рамкой для проведения монтажа.

Jonsbo VR3

Видеокарта длиной до 325 мм устанавливается на обратной стороне камеры с материнской платы. Для ее подключения есть райзер со спецификацией PCIe 4.0.

Jonsbo VR3

Панель разъемов при этом скрывается во внутренней части, выводимые через пару вырезов на задней стенке. Панель портов ввода/вывода при этом располагается традиционно.

Jonsbo VR3

Для жестких дисков доступны два посадочных места под два 3.5 дюймовых диска и один 2.5 дюймовый. Под них есть антивибрационные накладки.

Сборка

В Jonsbo VR3 собиралась система на материнской плате MSI MPG Z790I EDGE WIFI с процессором Intel Core i5-13600K. Для отвода тепла установлена система DeepCool LT520.

Jonsbo VR3

Видеокарта GeForce RTX 3080 подключена с помощью комплектного райзера. За питание системы отвечает Lian Li SP850.

Jonsbo VR3

Проблем при сборке не было. Система собрана аккуратно, при всей компактности места внутри достаточно.

Тесты

Тестирование с нагревом проходило в корпусе с закрытыми стенками.

Jonsbo VR3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorJonsbo VR3 – позволит собрать высокопроизводительную систему с материнской платой mini-ITX с флагманской видеокартой. При этом он хорошо и стильно выглядит, не создает проблем с организацией отвода тепла, и имеет базовую защиту от пыли. Комплектный райзер для видеокарты со спецификацией PCI 4.0, возможность установки блока питания ATX.
Jonsbo VR3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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