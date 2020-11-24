Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5

Не так давно стартовали продажи игровых консолей нового поколения, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, продолживших общий тренд на повсеместное распространение контента в Ultra HD качестве. И несмотря на то, что пока с доступностью самих консолей не так гладко, как хотелось бы, приобрести телевизор под воспроизведение видео в высоком качестве и игр на консолях можно уже сейчас. Тестируемый сегодня KIVI 55U710KB является одним из самых доступных среди 55-дюймовых моделей с платформой Android.

KIVI 55U710KB

И сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации. Продажи уже стартовали.

KIVI 55U710KB обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

KIVI 55U710KB

Упакован телевизор в коробку с ярким оформлением, акцент которого сделан на голосовом управлении. Стартовый набор включает руководство пользователя, ножки, набор из четырех винтов, пульт управления и пару батареек, кабель питания.

KIVI 55U710KB

Внешний вид

Это классическая панель с диагональю 55 дюймов. В основе корпуса используется немаркий пластик темно-серого цвета.

KIVI 55U710KB

Поверхность экрана полуматовая. По периметру рамка с толщиной около 1 сантиметра. В видимой части отсутствуют броские декоративные элементы.

KIVI 55U710KB

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. По умолчанию предлагается пара металлических ножек с направленными в сторону лучами. Они крепятся при помощи винтов.

KIVI 55U710KB

Вторым вариантом является установка на VESA-совместимый кронштейн. Отверстия под него есть на задней крышке. Этот способ наиболее предпочтителен, так как позволяет повысить надежность и предотвратить опрокидывание.

KIVI 55U710KB

На нижней рамке, помимо кнопки включения, совмещенной с пятипозиционным джойстиком, светодиодного индикатора и ИК-приемника, выведены парные решетки динамиков. Мощность 24 Ватт, по 12 Ватт каждый. Вполне хватает для просмотра фильмов, роликов и игр.

KIVI 55U710KB

Интерфейсы и разъемы у KIVI 55U710KB распределены по двум граням. Снизу это гнездо питания, RJ-45, оптический аудиовыход, два USB, три HDMI и аудиовыход. Доступна коаксиальная антенна.

KIVI 55U710KB

На левой грани еще один USB, HDMI (ARC), слот для CI. Для удобства все разъемы подписаны. Игровую консоль мы подключали к разъему на левой грани. Поддержка ARC дает обратное управление: так, включая и выключая консоль, телевизор будет включаться или выключаться автоматически. Также его можно использовать для подключения саундбара с HDMI ARC.

KIVI 55U710KB

Наличие трех USB-разъемов позволяет подключать периферию управления и накопители без использования дополнительных хабов. Проблем со считыванием файлов с высоким битрейтом замечено не было.

KIVI 55U710KB

Комплектуется телевизор пультом управления с традиционным набором клавиш, дополненными кнопками быстрого запуска NETFLIX, Youtube и OKKO.

KIVI 55U710KB

Помимо этого, в пульт интегрирован микрофон. Управлять голосом с вызовом Google Assistant.

Экран

KIVI 55U710KB

В KIVI 55U710KB используется IPS-матрица. Широкие углы обзора, яркость при разных положениях относительно матрицы не изменяется. Тип подсветки Direct LED. Она равномерна по всей площади. По периметру засветов замечено не было.

KIVI 55U710KB

Отдельного внимания заслуживает поддержка HDR10. Она улучшает видимость деталей в темных сценах, а также расширяет динамический диапазон. Помимо этого, поддерживается MEMC, сглаживающая динамические сцены с уменьшением размытости. Еще один плюс при использовании с консолями.

KIVI 55U710KB

Картинка на экране выглядит сочной, без видимых задержек. За время длительных тестов мы использовали его в разных сценариях, включая игры, просмотр фильмов со стриминговых сервисов.

KIVI 55U710KB

Начинка

За работу системы отвечает 4-ядерный процессор MediaTek. Доступны 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Работает система шустро, зависания и проблем в ходе тестирования замечено не было.

KIVI 55U710KB

В настройках предустановлены готовые профили для получения максимального качества в разных сценариях эксплуатации.

KIVI 55U710KB

Его производительности также хватало для запуска игры Asphalt. Гонки проходили без подтормаживания. Это же касалось запуска видеофайлов с накопителя в 4К-разрешении.

KIVI 55U710KB

Есть отдельный графический процессор KIVI A.C.E Pro Engine, отвечающий за реалистичность выводимой картинки. Технология Uniformity+, равномерно распределяющий подсветку при воспроизведении видео и использующий динамическое управление яркостью. Технология 4K Upscaling расширяет выводимое изображение с дорисовкой пикселей на основе анализа исходных данных изображения. За счет нее повышается четкость границ.

KIVI 55U710KB

Еще один положительный момент, на котором часто экономят производители, тут касается наличия поддержки Wi-Fi 5 ГГц. Эта частота дает возможность смотреть потоковое видео в высоком разрешении. Использование Wi-Fi 2.4 ГГц затруднено в многоквартирных домах из-за большого количества помех. Доступен также проводной доступ в сеть.

KIVI 55U710KB

В KIVI 55U710KB используется аудиопроцессор SRC. Поддержиается объемный звук Dolby Digital. В настройках владелец сможет выбрать между несколькими пресетами эквалайзера.

KIVI 55U710KB

Встроенный цифровой декодер DVB-T2, DVB-C. Так можно будет принимать сигнал бесплатного пакета каналов без отдельной приставки. Из ограничений отметим отсутствие декодера для спутникового телевидения, нет и соответствующего разъема.

KIVI 55U710KB

Функция Chromecast с поддержкой трансляции изображения со смартфона, ноутбука, компьютера или запуск голосовым помощником с Youtube или Netflix. Отдельно такой адаптер обошелся бы в 4-5 тысяч рублей.

KIVI 55U710KB

Интерфейс

KIVI 55U710KB

Тут используется чистая оболочка Android, гарантирующая длительный доступ к сервисам и приложениям. Стартовый процесс установки и запуска полностью соответствует тем, что прописаны в операционной системе. Добавляются данные Google аккаунта, доступа в сеть.

KIVI 55U710KB

Одним из финальных шагов является выбор списка стартовых приложений для установки. Тут сразу можно будет убрать лишние или добавить нужные.

KIVI 55U710KB

После завершения включается классический интерфейс. Выводятся плитки с быстрым запуском приложений, а также рекомендованным контентом для установленных стриминговых сервисов. Его можно будет индивидуально настроить, убрав лишние.

KIVI 55U710KB

Приложения можно установить с магазина приложений или записав образ APK с флеш-накопителя. Общие настройки также включают характерный набор опций.

KIVI 55U710KB

Тут рекомендуем задать имя для работы Chromecast, оно упростит поиск при использовании нескольких телевизоров. Добавить устройства управления.

KIVI 55U710KB

Система тут гибкая в плане выбора контента. Стриминговые сервисы, Youtube и Twitch, IP телевидение, внешние устройства, игровые консоли, Chromecast, кабельное телевидение, медиа контент со съемных накопителей.

KIVI 55U710KB

Google Android TV обновится до 11 версии.

Итоги по KIVI 55U710KB

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIVI 55U710KB – качество выводимого изображения, чистая операционная система Android TV, набор разъемов, Wi-Fi 5 ГГц, акустика 24 Вт с Dolby Digital, внешнее исполнение и гибкий подбор источника воспроизведения контента делает этот телевизор одним из лучших 55-дюймовых телевизоров в недорогом ценовом сегменте. Из упрощений тут отметим отсутствие встроенного декодера спутникового ТВ, HDMI 2.1, VRR.
KIVI 55U710KB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIVI 55U710KB
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