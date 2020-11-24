Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5

Не так давно стартовали продажи игровых консолей нового поколения, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, продолживших общий тренд на повсеместное распространение контента в Ultra HD качестве. И несмотря на то, что пока с доступностью самих консолей не так гладко, как хотелось бы, приобрести телевизор под воспроизведение видео в высоком качестве и игр на консолях можно уже сейчас. Тестируемый сегодня KIVI 55U710KB является одним из самых доступных среди 55-дюймовых моделей с платформой Android.

KIVI 55U710KB обзор

И сегодня мы готовы поделиться опытом его эксплуатации. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован телевизор в коробку с ярким оформлением, акцент которого сделан на голосовом управлении. Стартовый набор включает руководство пользователя, ножки, набор из четырех винтов, пульт управления и пару батареек, кабель питания.

Внешний вид

Это классическая панель с диагональю 55 дюймов. В основе корпуса используется немаркий пластик темно-серого цвета.

Поверхность экрана полуматовая. По периметру рамка с толщиной около 1 сантиметра. В видимой части отсутствуют броские декоративные элементы.

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. По умолчанию предлагается пара металлических ножек с направленными в сторону лучами. Они крепятся при помощи винтов.

Вторым вариантом является установка на VESA-совместимый кронштейн. Отверстия под него есть на задней крышке. Этот способ наиболее предпочтителен, так как позволяет повысить надежность и предотвратить опрокидывание.

На нижней рамке, помимо кнопки включения, совмещенной с пятипозиционным джойстиком, светодиодного индикатора и ИК-приемника, выведены парные решетки динамиков. Мощность 24 Ватт, по 12 Ватт каждый. Вполне хватает для просмотра фильмов, роликов и игр.

Интерфейсы и разъемы у KIVI 55U710KB распределены по двум граням. Снизу это гнездо питания, RJ-45, оптический аудиовыход, два USB, три HDMI и аудиовыход. Доступна коаксиальная антенна.

На левой грани еще один USB, HDMI (ARC), слот для CI. Для удобства все разъемы подписаны. Игровую консоль мы подключали к разъему на левой грани. Поддержка ARC дает обратное управление: так, включая и выключая консоль, телевизор будет включаться или выключаться автоматически. Также его можно использовать для подключения саундбара с HDMI ARC.

Наличие трех USB-разъемов позволяет подключать периферию управления и накопители без использования дополнительных хабов. Проблем со считыванием файлов с высоким битрейтом замечено не было.

Комплектуется телевизор пультом управления с традиционным набором клавиш, дополненными кнопками быстрого запуска NETFLIX, Youtube и OKKO.

Экран

Помимо этого, в пульт интегрирован микрофон. Управлять голосом с вызовом Google Assistant.

В KIVI 55U710KB используется IPS-матрица. Широкие углы обзора, яркость при разных положениях относительно матрицы не изменяется. Тип подсветки Direct LED. Она равномерна по всей площади. По периметру засветов замечено не было.

Отдельного внимания заслуживает поддержка HDR10. Она улучшает видимость деталей в темных сценах, а также расширяет динамический диапазон. Помимо этого, поддерживается MEMC, сглаживающая динамические сцены с уменьшением размытости. Еще один плюс при использовании с консолями.

Картинка на экране выглядит сочной, без видимых задержек. За время длительных тестов мы использовали его в разных сценариях, включая игры, просмотр фильмов со стриминговых сервисов.

Начинка

За работу системы отвечает 4-ядерный процессор MediaTek. Доступны 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Работает система шустро, зависания и проблем в ходе тестирования замечено не было.

В настройках предустановлены готовые профили для получения максимального качества в разных сценариях эксплуатации.

Его производительности также хватало для запуска игры Asphalt. Гонки проходили без подтормаживания. Это же касалось запуска видеофайлов с накопителя в 4К-разрешении.

Есть отдельный графический процессор KIVI A.C.E Pro Engine, отвечающий за реалистичность выводимой картинки. Технология Uniformity+, равномерно распределяющий подсветку при воспроизведении видео и использующий динамическое управление яркостью. Технология 4K Upscaling расширяет выводимое изображение с дорисовкой пикселей на основе анализа исходных данных изображения. За счет нее повышается четкость границ.

Еще один положительный момент, на котором часто экономят производители, тут касается наличия поддержки Wi-Fi 5 ГГц. Эта частота дает возможность смотреть потоковое видео в высоком разрешении. Использование Wi-Fi 2.4 ГГц затруднено в многоквартирных домах из-за большого количества помех. Доступен также проводной доступ в сеть.

В KIVI 55U710KB используется аудиопроцессор SRC. Поддержиается объемный звук Dolby Digital. В настройках владелец сможет выбрать между несколькими пресетами эквалайзера.

Встроенный цифровой декодер DVB-T2, DVB-C. Так можно будет принимать сигнал бесплатного пакета каналов без отдельной приставки. Из ограничений отметим отсутствие декодера для спутникового телевидения, нет и соответствующего разъема.

Функция Chromecast с поддержкой трансляции изображения со смартфона, ноутбука, компьютера или запуск голосовым помощником с Youtube или Netflix. Отдельно такой адаптер обошелся бы в 4-5 тысяч рублей.

Интерфейс

Тут используется чистая оболочка Android, гарантирующая длительный доступ к сервисам и приложениям. Стартовый процесс установки и запуска полностью соответствует тем, что прописаны в операционной системе. Добавляются данные Google аккаунта, доступа в сеть.

Одним из финальных шагов является выбор списка стартовых приложений для установки. Тут сразу можно будет убрать лишние или добавить нужные.

После завершения включается классический интерфейс. Выводятся плитки с быстрым запуском приложений, а также рекомендованным контентом для установленных стриминговых сервисов. Его можно будет индивидуально настроить, убрав лишние.

Приложения можно установить с магазина приложений или записав образ APK с флеш-накопителя. Общие настройки также включают характерный набор опций.

Тут рекомендуем задать имя для работы Chromecast, оно упростит поиск при использовании нескольких телевизоров. Добавить устройства управления.

Система тут гибкая в плане выбора контента. Стриминговые сервисы, Youtube и Twitch, IP телевидение, внешние устройства, игровые консоли, Chromecast, кабельное телевидение, медиа контент со съемных накопителей.

Итоги по KIVI 55U710KB

Google Android TV обновится до 11 версии.KIVI 55U710KB – качество выводимого изображения, чистая операционная система Android TV, набор разъемов, Wi-Fi 5 ГГц, акустика 24 Вт с Dolby Digital, внешнее исполнение и гибкий подбор источника воспроизведения контента делает этот телевизор одним из лучших 55-дюймовых телевизоров в недорогом ценовом сегменте. Из упрощений тут отметим отсутствие встроенного декодера спутникового ТВ, HDMI 2.1, VRR.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".