Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%

В центре внимания механическая клавиатура Keychron K7, выполненная в низкопрофильном формате. Из ее особенностей отмечаются оптические переключатели, алюминиевый корпус и поддержка разных платформ, включая MacOS. Отдельного внимания заслуживает раскладка «65%», позволяя эффективно использовать пространство рабочего стола.

Keychron K7

Комплектация

Упакована в коробку с премиальным оформлением. На ее обратной стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Keychron K7

Комплект включает интерфейсный кабель, инструмент для извлечения кейкапов и переключателей, сменные кейкапы и руководство пользователей.

Keychron K7

Keychron K7 обзор

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия. Этот материал в отличия от пластика прочнее и надежнее.

Keychron K7

Это позволило при толщине корпуса в 18 мм сохранить высокую жесткость конструкции. Она не продавливается и не дребезжит при сильных нажатиях по клавишам.

Keychron K7

Ширина корпуса 307 мм. Тут формат исполнения 65%. Отсутствует ряд функциональных клавиш.

Keychron K7

Они совмещены с цифровым рядом. При этом также выполняют еще и дополнительное действие. Для выбора выполняемой команды доступны FN1 и FN2 клавиши.

Keychron K7

Среди этих действий есть управление подсветкой символов, громкостью воспроизведения и переключения треков, а также запуска элементов операционной системы.

Keychron K7

Кейкапы у Keychron K7 окрашены в разные цвета. Периметр – черный, центральная основная зона – серая, кнопка ESC – оранжевая.

Keychron K7

Нанесены как латинские, так и кириллические символы. Они хорошо читаются в ночное и дневное время. Есть многоцветная подсветка с изменяемой яркостью.

Keychron K7

У кейкапов небольшая высота. Предусмотрена не только их замена, но и замена самих переключателей. Для проведения процедуры есть два вида ключей.

Keychron K7

Эту особенность можно использовать не только для потенциальной замены при повреждении, но и индивидуализации, под каждую клавишу в отдельности. Доступно три вида:
  • коричневый – тихие и тактильные (для печати),
  • красные – тихие и линейные (классические и универсальные),
  • синие – кликающие (с характерным звуком при нажатии).
В тестируемой нами модификации установлены красные переключатели Gateron. По поведению, сопротивлению нажатия и легкости они напоминают CHERRY MX.

Keychron K7

На основании по периметру распределены резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола.

Keychron K7

Есть двухуровневые откидные ножки, позволяющие владельцу Keychron K7 выбрать между тремя уровнями наклона рабочей плоскости. Во всех трех она сохраняет устойчивое расположение.

Keychron K7

На обратной стороне переключатель для выбора режима работы в зависимости от операционной системы, а также кнопка питания, совмещенная с переходом в беспроводное соединение.

Keychron K7

По центру тыльной грани расположен разъем USB-C. Интерфейсный кабель съемный, он же используется для восстановления аккумулятора.

Тесты

У Keychron K7 есть два режима работы: проводной и автономный. Для беспроводного соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.1. Такой выбор обеспечивает ей возможность работать не только с настольными системами на Windows и MacOS, но и носимыми устройствами, такими как планшеты и смартфоны.

Keychron K7

Мы за время тестирования в течение пары недель использовали ее с разными устройствами, все не они не требовали дополнительной настройки и установки драйвера. Определялась автоматически и не возникало проблем со стабильностью соединения.

Keychron K7

В беспроводном подключении хорошо себя показала при быстрой печати, заметной разницы в скорости замечено не было, нажатия не пропускались. Это же и касается игр. Но стоит отметить, что формат «65%», особенно после длительной работы с традиционными клавиатурами, потребует время на адаптацию и привыкание. К преимуществам же отнесем возможность эффективной работы на рабочих столах с ограниченным рабочим пространством. Ее же можно будет брать с собой в поездки, закинув в сумку с ноутбуком или планшетом.

Keychron K7

Встроенного аккумулятора хватает на 2 недели автономной работы. Увеличить автономность можно будет, уменьшив яркость или отключив подсветку. Цикл восстановления занимает около 3 часов, процесс зарядки можно совместить с работой.

Keychron K7

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKeychron K7 – низкопрофильная механическая клавиатура с 65% раскладкой. Проводной и беспроводной режим работы, замена переключателей и кейкапов, алюминиевый корпус, быстрое переключение между тремя устройствами по Bluetooth, длительное время автономной работы, небольшие габариты, подсветка. Придраться можно к отсутствию фирменной утилиты для тонких настроек.
Keychron K7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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