Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%

Комплект включает интерфейсный кабель, инструмент для извлечения кейкапов и переключателей, сменные кейкапы и руководство пользователей.
Это позволило при толщине корпуса в 18 мм сохранить высокую жесткость конструкции. Она не продавливается и не дребезжит при сильных нажатиях по клавишам.
Ширина корпуса 307 мм. Тут формат исполнения 65%. Отсутствует ряд функциональных клавиш.
Они совмещены с цифровым рядом. При этом также выполняют еще и дополнительное действие. Для выбора выполняемой команды доступны FN1 и FN2 клавиши.
Среди этих действий есть управление подсветкой символов, громкостью воспроизведения и переключения треков, а также запуска элементов операционной системы.
Кейкапы у Keychron K7 окрашены в разные цвета. Периметр – черный, центральная основная зона – серая, кнопка ESC – оранжевая.
Нанесены как латинские, так и кириллические символы. Они хорошо читаются в ночное и дневное время. Есть многоцветная подсветка с изменяемой яркостью.
У кейкапов небольшая высота. Предусмотрена не только их замена, но и замена самих переключателей. Для проведения процедуры есть два вида ключей.
Эту особенность можно использовать не только для потенциальной замены при повреждении, но и индивидуализации, под каждую клавишу в отдельности. Доступно три вида:
На основании по периметру распределены резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола.
Есть двухуровневые откидные ножки, позволяющие владельцу Keychron K7 выбрать между тремя уровнями наклона рабочей плоскости. Во всех трех она сохраняет устойчивое расположение.
На обратной стороне переключатель для выбора режима работы в зависимости от операционной системы, а также кнопка питания, совмещенная с переходом в беспроводное соединение.
По центру тыльной грани расположен разъем USB-C. Интерфейсный кабель съемный, он же используется для восстановления аккумулятора.
Мы за время тестирования в течение пары недель использовали ее с разными устройствами, все не они не требовали дополнительной настройки и установки драйвера. Определялась автоматически и не возникало проблем со стабильностью соединения.
В беспроводном подключении хорошо себя показала при быстрой печати, заметной разницы в скорости замечено не было, нажатия не пропускались. Это же и касается игр. Но стоит отметить, что формат «65%», особенно после длительной работы с традиционными клавиатурами, потребует время на адаптацию и привыкание. К преимуществам же отнесем возможность эффективной работы на рабочих столах с ограниченным рабочим пространством. Ее же можно будет брать с собой в поездки, закинув в сумку с ноутбуком или планшетом.
Встроенного аккумулятора хватает на 2 недели автономной работы. Увеличить автономность можно будет, уменьшив яркость или отключив подсветку. Цикл восстановления занимает около 3 часов, процесс зарядки можно совместить с работой.