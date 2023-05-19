Обзор Kieslect KR Pro. Умные часы с AMOLED

Комплект включает дополнительный ремешок, зарядный кредл и защитное стекло для экрана.
Каркас часов выполнен из стали. Жесткий и прочный корпус с защитой от воды, соответствующей требованиям класса IP68. В данных часах можно плавать в пресной воде, нырять и принимать душ.
Дисплей с защитным стеклом, не подверженном загрязнению следами пальцев, края закруглены. В комплекте идет дополнительное стекло.
Kieslect KR Pro поддерживают сенсорное управление, но также есть пара механических. Это безель для смены циферблатов и прокрутки, а также механическая кнопка.
Внутренняя сторона часов из пластика, здесь находятся контактная группа для зарядки и набор датчиков мониторинга здоровья.
Для фиксации часов выбран распространенный вариант с замком. Проблем с подбором аксессуаров с таким исполнением и типоразмером не будет. Хотя владелец изначально получает сразу два вида браслетов уже в стартовом комплекте.
Отличаются они как цветом, так и замком. По умолчанию стоит вариант с магнитным креплением, нам он понравился больше, удобнее снимать и надевать. Второй с традиционным язычком. Оба при этом позволяют регулировать индивидуально степень обхвата.
В отличие от большинства представленных часов в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут вместо TN и IPS установлена AMOLED-матрица. За счет этого изображение здесь контрастное и яркое, нет проблем с читаемостью под прямыми солнечными лучами. Поддерживают Always-on-Display.
Разрешение 466х466 пикселей. Детализация высокая, отдельных пикселей не заметно.
Главное окно содержит сборную информацию по активности, состоящей из пройденного количества шагов, цели, расстояния и сожженных калорий. Статистика по сердечному ритму, времени сна, давлению и общая оценка по настроению.
Выводится подробная статистика за день, неделю и месяц. Эти данные могут помочь скорректировать активность и привычки.
Помимо автоматического учета шагов, доступен и запуск тренировки со смартфона, когда идет дополнительный учет геолокации.
В разделе настроек можно провести актуализацию прошивки, выбрать циферблат, задать автоматический замер пульса и кислорода в крови в выбранные интервалы дня.
Здесь же выбираются приложения, которые будут отсылать уведомления. Отметим, что Kieslect KR Pro оснащены встроенным динамиком, который не позволит пропустить событие, а также задействовать его для громкой связи.
Приложение полностью на русском языке. Проблем за время длительных тестов не было.
Выводимые циферблаты на Kieslect KR Pro можно переключать поворотом безеля. Стартовый набор включает различные варианты оформления, сам же набор можно пополнить через приложение. Три варианта оформления меню приложений.
С экрана часов запускаются тренировки, тут 50 различных вариантов. Этот же список можно редактировать под себя, убирая не актуальные.
Для текстовых сообщений можно заранее записать несколько быстрых ответов, выбираемых уже при их получении.