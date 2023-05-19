Обзор Kieslect KR Pro. Умные часы с AMOLED

Изучаемые сегодня умные часы Kieslect KR Pro оснащены ярким AMOLED дисплеем с высоким разрешением, а также целым набором датчиков для мониторинга здоровья. Из особенностей также выделены защита от воды и ремешок с магнитным креплением. Данные часы совместимы как с Android, так и iOS смартфонами.

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам, внутри которой часы зафиксированы во вспененной подложке.

Kieslect KR Pro обзор

Внешний вид

Комплект включает дополнительный ремешок, зарядный кредл и защитное стекло для экрана.У часов классическая форма с круглым дисплеем. Строгий и выдержанный внешний вид, подходящий людям разного возраста и пола.

Каркас часов выполнен из стали. Жесткий и прочный корпус с защитой от воды, соответствующей требованиям класса IP68. В данных часах можно плавать в пресной воде, нырять и принимать душ.

Дисплей с защитным стеклом, не подверженном загрязнению следами пальцев, края закруглены. В комплекте идет дополнительное стекло.

Kieslect KR Pro поддерживают сенсорное управление, но также есть пара механических. Это безель для смены циферблатов и прокрутки, а также механическая кнопка.

Внутренняя сторона часов из пластика, здесь находятся контактная группа для зарядки и набор датчиков мониторинга здоровья.

Для фиксации часов выбран распространенный вариант с замком. Проблем с подбором аксессуаров с таким исполнением и типоразмером не будет. Хотя владелец изначально получает сразу два вида браслетов уже в стартовом комплекте.

Экран

Отличаются они как цветом, так и замком. По умолчанию стоит вариант с магнитным креплением, нам он понравился больше, удобнее снимать и надевать. Второй с традиционным язычком. Оба при этом позволяют регулировать индивидуально степень обхвата.

В отличие от большинства представленных часов в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут вместо TN и IPS установлена AMOLED-матрица. За счет этого изображение здесь контрастное и яркое, нет проблем с читаемостью под прямыми солнечными лучами. Поддерживают Always-on-Display.

Разрешение 466х466 пикселей. Детализация высокая, отдельных пикселей не заметно.

Оснащение

Софт

Работают Kieslect KR Pro на базе процессора Realtek 8763EW. Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.2. Есть актуальный набор датчиков, позволяющих проводить замер уровня насыщения кислородом, пульса, а также давления.Для iOS и Android доступно бесплатное приложение GloryFit, в котором после авторизации и добавления ключевых параметров (пол, рост, вес), можно будет приступить к соединению.

Главное окно содержит сборную информацию по активности, состоящей из пройденного количества шагов, цели, расстояния и сожженных калорий. Статистика по сердечному ритму, времени сна, давлению и общая оценка по настроению.

Выводится подробная статистика за день, неделю и месяц. Эти данные могут помочь скорректировать активность и привычки.

Помимо автоматического учета шагов, доступен и запуск тренировки со смартфона, когда идет дополнительный учет геолокации.

В разделе настроек можно провести актуализацию прошивки, выбрать циферблат, задать автоматический замер пульса и кислорода в крови в выбранные интервалы дня.

Здесь же выбираются приложения, которые будут отсылать уведомления. Отметим, что Kieslect KR Pro оснащены встроенным динамиком, который не позволит пропустить событие, а также задействовать его для громкой связи.

Интерфейс

Приложение полностью на русском языке. Проблем за время длительных тестов не было.

Выводимые циферблаты на Kieslect KR Pro можно переключать поворотом безеля. Стартовый набор включает различные варианты оформления, сам же набор можно пополнить через приложение. Три варианта оформления меню приложений.

С экрана часов запускаются тренировки, тут 50 различных вариантов. Этот же список можно редактировать под себя, убирая не актуальные.

Для текстовых сообщений можно заранее записать несколько быстрых ответов, выбираемых уже при их получении.

Автономная работа

Итоги

Встроенного аккумулятора с емкостью 280 мАч хватает в зависимости от активности мониторинга здоровья и тренировок на 4-8 дней, что с учетом экрана и его яркости хороший результат. Восстановление заряда займет 2 часа.Kieslect KR Pro – стильные умные часы с актуальным набором датчиков мониторинга здоровья и, что немаловажно, приятным ценником, позволяющим рассматривать его для покупки массовым пользователем. AMOLED-дисплей, два ремешка в комплекте, один из которых с магнитным креплением, приложение и интерфейс на русском, встроенные динамик и микрофон. Не устроить может необходимость брать с собой в поездки зарядный кредл, здесь выгоднее смотрелась бы Qi зарядка, но она пока в носимых часах не стала негласным стандартом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".