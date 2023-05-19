Обзор Kieslect KR Pro. Умные часы с AMOLED

Изучаемые сегодня умные часы Kieslect KR Pro оснащены ярким AMOLED дисплеем с высоким разрешением, а также целым набором датчиков для мониторинга здоровья. Из особенностей также выделены защита от воды и ремешок с магнитным креплением. Данные часы совместимы как с Android, так и iOS смартфонами.

Kieslect KR Pro

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам, внутри которой часы зафиксированы во вспененной подложке.

Kieslect KR Pro

Комплект включает дополнительный ремешок, зарядный кредл и защитное стекло для экрана.

Kieslect KR Pro обзор

Внешний вид

У часов классическая форма с круглым дисплеем. Строгий и выдержанный внешний вид, подходящий людям разного возраста и пола.

Kieslect KR Pro

Каркас часов выполнен из стали. Жесткий и прочный корпус с защитой от воды, соответствующей требованиям класса IP68. В данных часах можно плавать в пресной воде, нырять и принимать душ.

Kieslect KR Pro

Дисплей с защитным стеклом, не подверженном загрязнению следами пальцев, края закруглены. В комплекте идет дополнительное стекло.

Kieslect KR Pro

Kieslect KR Pro поддерживают сенсорное управление, но также есть пара механических. Это безель для смены циферблатов и прокрутки, а также механическая кнопка.

Kieslect KR Pro

Внутренняя сторона часов из пластика, здесь находятся контактная группа для зарядки и набор датчиков мониторинга здоровья.

Kieslect KR Pro

Для фиксации часов выбран распространенный вариант с замком. Проблем с подбором аксессуаров с таким исполнением и типоразмером не будет. Хотя владелец изначально получает сразу два вида браслетов уже в стартовом комплекте.

Kieslect KR Pro

Отличаются они как цветом, так и замком. По умолчанию стоит вариант с магнитным креплением, нам он понравился больше, удобнее снимать и надевать. Второй с традиционным язычком. Оба при этом позволяют регулировать индивидуально степень обхвата.

Экран

Kieslect KR Pro

В отличие от большинства представленных часов в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут вместо TN и IPS установлена AMOLED-матрица. За счет этого изображение здесь контрастное и яркое, нет проблем с читаемостью под прямыми солнечными лучами. Поддерживают Always-on-Display.

Kieslect KR Pro

Разрешение 466х466 пикселей. Детализация высокая, отдельных пикселей не заметно.

Kieslect KR Pro

Оснащение

Работают Kieslect KR Pro на базе процессора Realtek 8763EW. Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.2. Есть актуальный набор датчиков, позволяющих проводить замер уровня насыщения кислородом, пульса, а также давления.

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение GloryFit, в котором после авторизации и добавления ключевых параметров (пол, рост, вес), можно будет приступить к соединению.

Kieslect KR Pro

Главное окно содержит сборную информацию по активности, состоящей из пройденного количества шагов, цели, расстояния и сожженных калорий. Статистика по сердечному ритму, времени сна, давлению и общая оценка по настроению.

Kieslect KR Pro

Выводится подробная статистика за день, неделю и месяц. Эти данные могут помочь скорректировать активность и привычки.

Kieslect KR Pro

Помимо автоматического учета шагов, доступен и запуск тренировки со смартфона, когда идет дополнительный учет геолокации.

Kieslect KR Pro

В разделе настроек можно провести актуализацию прошивки, выбрать циферблат, задать автоматический замер пульса и кислорода в крови в выбранные интервалы дня.

Kieslect KR Pro

Здесь же выбираются приложения, которые будут отсылать уведомления. Отметим, что Kieslect KR Pro оснащены встроенным динамиком, который не позволит пропустить событие, а также задействовать его для громкой связи.

Kieslect KR Pro

Приложение полностью на русском языке. Проблем за время длительных тестов не было.

Интерфейс

Kieslect KR Pro

Выводимые циферблаты на Kieslect KR Pro можно переключать поворотом безеля. Стартовый набор включает различные варианты оформления, сам же набор можно пополнить через приложение. Три варианта оформления меню приложений.

Kieslect KR Pro

С экрана часов запускаются тренировки, тут 50 различных вариантов. Этот же список можно редактировать под себя, убирая не актуальные.

Kieslect KR Pro

Для текстовых сообщений можно заранее записать несколько быстрых ответов, выбираемых уже при их получении.

Kieslect KR Pro

Автономная работа

Встроенного аккумулятора с емкостью 280 мАч хватает в зависимости от активности мониторинга здоровья и тренировок на 4-8 дней, что с учетом экрана и его яркости хороший результат. Восстановление заряда займет 2 часа.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKieslect KR Pro – стильные умные часы с актуальным набором датчиков мониторинга здоровья и, что немаловажно, приятным ценником, позволяющим рассматривать его для покупки массовым пользователем. AMOLED-дисплей, два ремешка в комплекте, один из которых с магнитным креплением, приложение и интерфейс на русском, встроенные динамик и микрофон. Не устроить может необходимость брать с собой в поездки зарядный кредл, здесь выгоднее смотрелась бы Qi зарядка, но она пока в носимых часах не стала негласным стандартом.
Kieslect KR Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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