Обзор Kieslect KS Pro. Умные часы с AMOLED

Сегодня рассмотрим новые смарт-часы Kieslect Smart Calling Watch Ks Pro, оснащенные 2.01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410х520 пикселей. Они поддерживают 100 различных спортивных режимов, подходят для плавания и оснащены целым набором датчиков, а также поддерживает возможность использовать для телефонных разговоров, задействуя встроенные динамик и микрофон.

Kieslect KS Pro

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску. Комплект включает защитное стекло, дополнительный ремешок, зарядный кредл, руководство пользователя.

Kieslect KS Pro

Kieslect KS Pro обзор

Внешний вид

Владелец часов получает два вида ремешков. Изначально на часы установлен ремешок с удобным магнитным креплением. В эксплуатации очень удобен.

Kieslect KS Pro

Дополнительный это традиционные из гипоаллергенного силикона с металлическом язычком и регулируемым обхватом. С учетом же того что используется распространённый вариант замка и ширина в 22 мм проблем с подбором под свой вкус и предпочтения не будут.

Kieslect KS Pro

Корпус часов выполнен из металла. Прочное и надежное исполнение. Защита от воды и пыли соответствует требованиям класса IP68. Можно принимать душ и плавать.

Kieslect KS Pro

Элементы управления расположены на правой грани. Это поворотный беззель, механическая кнопка. На этой же грани микрофон, а динамик расположен слева.

Kieslect KS Pro

Лицевая сторона у Kieslect Ks Pro с защитным стеклом и олеофобным покрытием. Края закруглены. Это прямоугольный дисплей.

Kieslect KS Pro

Внутренняя часть из матового пластика черного цвета. Здесь находится контактная группа для магнитной зарядки. В центре выступающий блок с оптическими датчиками.

Оснащение

Для вывода изображение часы используют контрастный и яркий AMOLED-дисплей. В пике яркость до 400 нит. Диагональ 2.01-дюйма с разрешением 410х520. Эксплуатация часов проходила в летнее время, мы не испытывали проблем с читаемость.

Kieslect KS Pro

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 330 мАч. Его хватает от 5 до 10 дней работы в зависимости от яркости экрана, активности использования датчиков и получения уведомлений. В среднем же зарядка проходит раз в неделю. Беспроводную зарядку не поддерживают, в поездки необходимо будет взять креддл.

Софт

Традиционно для начала потребуется установка приложения. Доступно оно на iOS и Android. Интерфейс полностью русифицирован. Первоначальная настройка проходит быстро.

Kieslect KS Pro

В главном окне контролируем параметры здоровья и активность. Пройденные шаги, сожжённые калории, пульс, время сна, уровень насыщения крови кислородом. Также рассчитывается общий уровень стресса.

Kieslect KS Pro

Все данные анализируются за интервалы времени и разбираются более детально при нажатии на интересующую плитку.

Kieslect KS Pro

Вручную можно включить нужный тип тренировки. Для них ведется контроль времени, частоты сердечного ритма и количество калорий, которые ушли на ее выполнение.

Kieslect KS Pro

Детальные настройки Kieslect KS Pro. Выбор циферблатов, включение уведомлений, напоминаний. Здесь же можно задать напоминания о приеме жидкости, автоматизировать анализ пульса и насыщения крови кислородом.

Kieslect KS Pro

Интерфейс

Kieslect KS Pro

Работают под управлением KIES OS 2.0. Интерфейс на русском языке. Исполнение традиционное для такого типа устройств. Освоение прошло быстро. С экрана часов можно запускать приложения, одну из 100 тренировок, мониторинг пульса и насыщения крови кислородом.

Kieslect KS Pro

Уведомления от выбранных приложений. Часы могут использоваться для громкой связи при входящем вызове. Слышимость достаточно хорошая.

Kieslect KS Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKieslect KS Pro – умные-часы для контроля активности, получения уведомлений и громкой связи. Два вида ремешков в комплекте, полная локализация для русскоязычных пользователей, корпус с защитой, контроль кислорода в крови и пульсометр. Не устроить может проводной тип зарядки.
Kieslect KS Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch…
В наше распоряжение попали новые умные-часы DT8 Pro от NO.1. Как и в случае с DT8 Ultra, за основу для вн…
Часы Noise Fit Force Plus оценены в 50 долларов …
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise Fit Force Plus, которая получила сине-зеле…
Google завтра представит часы Pixel Watch 2…
Несколько дней назад мы обнаружили, что компания Google работает над умными часами Pixel Watch 2, преемни…
Google представила Wear OS 4 с очень важной функцией…
Недавно компания Google выпустила бета-версию своего программного обеспечения Wear OS 4, и Samsung быстро…
Часы Huawei Watch 4 появились в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам умных часов Watch 4 и Watch 4 Pro, которые первыми на рынке…
Часы Redmi Watch 3 Lite появились в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смарт-часов Redmi Watch 3 Lite, которые оценены в 55 доллар…
Apple готовит к релизу умные часы Watch Series 9…
Вместе с новой серией смартфонов iPhone 15, Apple планирует анонсировать и новые умные часы Apple Watch S…
Браслет Huawei Band 8 выпустили в Европе…
Компания Huawei дала старт европейским продажам умного браслета Huawei Band 8, который уже вышел в Китае …
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor