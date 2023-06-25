Обзор Kieslect KS Pro. Умные часы с AMOLED

Сегодня рассмотрим новые смарт-часы Kieslect Smart Calling Watch Ks Pro, оснащенные 2.01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410х520 пикселей. Они поддерживают 100 различных спортивных режимов, подходят для плавания и оснащены целым набором датчиков, а также поддерживает возможность использовать для телефонных разговоров, задействуя встроенные динамик и микрофон.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску. Комплект включает защитное стекло, дополнительный ремешок, зарядный кредл, руководство пользователя.

Kieslect KS Pro обзор

Внешний вид

Владелец часов получает два вида ремешков. Изначально на часы установлен ремешок с удобным магнитным креплением. В эксплуатации очень удобен.

Дополнительный это традиционные из гипоаллергенного силикона с металлическом язычком и регулируемым обхватом. С учетом же того что используется распространённый вариант замка и ширина в 22 мм проблем с подбором под свой вкус и предпочтения не будут.

Корпус часов выполнен из металла. Прочное и надежное исполнение. Защита от воды и пыли соответствует требованиям класса IP68. Можно принимать душ и плавать.

Элементы управления расположены на правой грани. Это поворотный беззель, механическая кнопка. На этой же грани микрофон, а динамик расположен слева.

Лицевая сторона у Kieslect Ks Pro с защитным стеклом и олеофобным покрытием. Края закруглены. Это прямоугольный дисплей.

Оснащение

Внутренняя часть из матового пластика черного цвета. Здесь находится контактная группа для магнитной зарядки. В центре выступающий блок с оптическими датчиками.Для вывода изображение часы используют контрастный и яркий AMOLED-дисплей. В пике яркость до 400 нит. Диагональ 2.01-дюйма с разрешением 410х520. Эксплуатация часов проходила в летнее время, мы не испытывали проблем с читаемость.

Софт

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 330 мАч. Его хватает от 5 до 10 дней работы в зависимости от яркости экрана, активности использования датчиков и получения уведомлений. В среднем же зарядка проходит раз в неделю. Беспроводную зарядку не поддерживают, в поездки необходимо будет взять креддл.Традиционно для начала потребуется установка приложения. Доступно оно на iOS и Android. Интерфейс полностью русифицирован. Первоначальная настройка проходит быстро.

В главном окне контролируем параметры здоровья и активность. Пройденные шаги, сожжённые калории, пульс, время сна, уровень насыщения крови кислородом. Также рассчитывается общий уровень стресса.

Все данные анализируются за интервалы времени и разбираются более детально при нажатии на интересующую плитку.

Вручную можно включить нужный тип тренировки. Для них ведется контроль времени, частоты сердечного ритма и количество калорий, которые ушли на ее выполнение.

Детальные настройки Kieslect KS Pro. Выбор циферблатов, включение уведомлений, напоминаний. Здесь же можно задать напоминания о приеме жидкости, автоматизировать анализ пульса и насыщения крови кислородом.

Интерфейс

Работают под управлением KIES OS 2.0. Интерфейс на русском языке. Исполнение традиционное для такого типа устройств. Освоение прошло быстро. С экрана часов можно запускать приложения, одну из 100 тренировок, мониторинг пульса и насыщения крови кислородом.

Уведомления от выбранных приложений. Часы могут использоваться для громкой связи при входящем вызове. Слышимость достаточно хорошая.

Итоги

Kieslect KS Pro – умные-часы для контроля активности, получения уведомлений и громкой связи. Два вида ремешков в комплекте, полная локализация для русскоязычных пользователей, корпус с защитой, контроль кислорода в крови и пульсометр. Не устроить может проводной тип зарядки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".