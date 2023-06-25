Обзор Kieslect KS Pro. Умные часы с AMOLED

Дополнительный это традиционные из гипоаллергенного силикона с металлическом язычком и регулируемым обхватом. С учетом же того что используется распространённый вариант замка и ширина в 22 мм проблем с подбором под свой вкус и предпочтения не будут.
Корпус часов выполнен из металла. Прочное и надежное исполнение. Защита от воды и пыли соответствует требованиям класса IP68. Можно принимать душ и плавать.
Элементы управления расположены на правой грани. Это поворотный беззель, механическая кнопка. На этой же грани микрофон, а динамик расположен слева.
Лицевая сторона у Kieslect Ks Pro с защитным стеклом и олеофобным покрытием. Края закруглены. Это прямоугольный дисплей.
Внутренняя часть из матового пластика черного цвета. Здесь находится контактная группа для магнитной зарядки. В центре выступающий блок с оптическими датчиками.
Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 330 мАч. Его хватает от 5 до 10 дней работы в зависимости от яркости экрана, активности использования датчиков и получения уведомлений. В среднем же зарядка проходит раз в неделю. Беспроводную зарядку не поддерживают, в поездки необходимо будет взять креддл.
В главном окне контролируем параметры здоровья и активность. Пройденные шаги, сожжённые калории, пульс, время сна, уровень насыщения крови кислородом. Также рассчитывается общий уровень стресса.
Все данные анализируются за интервалы времени и разбираются более детально при нажатии на интересующую плитку.
Вручную можно включить нужный тип тренировки. Для них ведется контроль времени, частоты сердечного ритма и количество калорий, которые ушли на ее выполнение.
Детальные настройки Kieslect KS Pro. Выбор циферблатов, включение уведомлений, напоминаний. Здесь же можно задать напоминания о приеме жидкости, автоматизировать анализ пульса и насыщения крови кислородом.
Работают под управлением KIES OS 2.0. Интерфейс на русском языке. Исполнение традиционное для такого типа устройств. Освоение прошло быстро. С экрана часов можно запускать приложения, одну из 100 тренировок, мониторинг пульса и насыщения крови кислородом.
Уведомления от выбранных приложений. Часы могут использоваться для громкой связи при входящем вызове. Слышимость достаточно хорошая.