Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005282), Лучшая беспроводная мышка для игр

2018-06-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LOGITECH G305; [172]
В конце весны компания LOGITECH расширила модельный ряд беспроводных мышек, ориентированных на эксплуатацию в играх, выпустив LOGITECH G305 LIGHTSPEED. Новинка получила оптический сенсор HERO с чувствительностью до 12000 DPI, шесть программируемых кнопок и длительное время автономной работы. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться её опытом эксплуатации с вами.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

К моменту публикации она уже стала доступна в российских магазинах со средней стоимостью в 3220 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED обзор

Комплектация

Поставляется в светло-синей коробке с технической информацией по манипулятору. Вместе с мышкой покупатель получает адаптер подключения, кабель-удлинитель под адаптер, одну пальчиковую батарейку и документацию.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Внешний вид

Вышла LOGITECH G305 LIGHTSPEED в белом и черном вариантах исполнения. Выполнена в корпусе симметричной формы. Визуально она напоминает проводную LOGITECH G102.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Верхняя панель с матовым покрытием. Основные клавиши отдельные, расстояние между ними минимальное. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Позади колесика глянцевая кнопка переключения DPI. Нажимается с звонким щелчком, рядом с ней светодиодный индикатор, который в зависимости от выбранного уровня меняет цвет.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Слева ближе к верхней грани выведено еще две дополнительные кнопки, расположены удачно, они доступны без изменения хвата.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Выраженных зон для отдыха пальцев нет, как и прорезиненных вставок на боковых гранях. Отсутствует рельефное покрытие и это скорее плюс, эти части не будут собирать загрязнения в ходе активной экплуатации.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

На спинке нанесен логотип производителя. Отдельных зон с подсветкой, в отличие от LOGITECH G102 тут нет, с учетом беспроводной работы, так будет сохраннее для установленного аккумулятора.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

В LOGITECH G305 LIGHTSPEED отсутствует возможность проводного подключения, как и её зарядки. Отсек под одну пальчиковую батарейку расположен под съемной спинкой. Снимается она сдвигом назад.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

На нижней стороне шесть тефлоновых ножек, расположенных по всему периметру, обеспечения скольжение без ощутимого сопротивления. Есть механический выключатель

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Стоит отдельно отметить, что технология LIGHTSPEED с неотличимым временем срабатыванием, работает только при удалении мышки от адаптера не далее 20 см. Для этого в комплекте предусмотрен специальный удлинительный кабель.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Софт

Несмотря на то, что мышка начинает работать сразу после подключения адаптера, предлагается и возможность детальной настройки с помощью центра управления LGS. В главном окне выбирается место хранение профилей во время настроек.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

В разделе производительность задается количество уровней DPI для переключения между ними. Выставляется частота опроса сенсора. Два режима питания: высокий и низкий.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Есть инструменты для мониторинга активности использования клавиш. Меняются действия шести кнопок, присутствует подробный редактор макросов.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Тесты

В LOGITECH G305 LIGHTSPEED установлен сенсор HERO с максимальной чувствительностью 12000DPI, он является фирменной модификацией, зарекомендовавшего себя PIXART PMW3366. Срывов курсора за время тестирования замечено не было. Разницы в точности срабатываний и движений курсора с проводными мышками нет, как и задержек. При увеличении уровня чувствительности появляется сглаживание. Тестировали мы её на разных типах покрытий.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Эргономика не вызывает затруднений с адаптацией. В руке лежит удобно, подходит под разные типы хвата. Вес небольшой, центр тяжести смещен ближе к тыльной стороне мышки. Кнопки отзывчивые, шум во время кликов умеренный. Колесико прокрутки приятное, есть внятные отсечки во время прокрутки. Основные кнопки с высоким ресурсом службы.

LOGITECH G305 LIGHTSPEED

За время тестов в течение нескольких недель, нам разрядить её полностью не удалось. Как заверяет сам производитель, в экономном режиме она может проработать до девяти месяцев. В режиме высокой производительности это около 250 часов беспрерывной работы. При приближении к разрядке загорается светодиодный индикатор.

Итоги по LOGITECH G305 LIGHTSPEED

Золото. Выбор редакции MegaObzorLOGITECH G305 LIGHTSPEED с учетом стоимости, оснащения и работы в беспроводном режиме, можно смело отнести к категории лучшего выбора. Перед нами потенциальный хит продаж, рецепт которого заключается в смешивании выверенной эргономики G102, технологии LIGHTSPEED и сенсора HERO c 12000 DPI. К преймуществам отнесем также длительное время автономной работы и поддержку программного обеспечения.
LOGITECH G305 LIGHTSPEED получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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