Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера

Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный игровой ноутбук от Lenovo, получивший под свое управление мощную начинку, позволяющая не только играть в современные игры, но и использовать 2 его для работы в различных программах для монтажа. Встречайте, перед вами модель Legion 5 Pro. Давайте детальней познакомимся с данной новинкой.Поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона. Комплект поставки включает в себя сам ноутбук, адаптер для питания от сети 220V и документацию.

Внешний вид

Перед нами действительно геймерский ноутбук, получивший лаконичный дизайн и строгие линии. Все это отлично сочетается со светящимся логотипом (при подключенном питании) и стильной отключаемой RGB-подсветкой, которую можно менять при помощи комбинации клавиш Fn+пробел.

Алюминиевый корпус в сером цвете отлично скрывает следы от пальцев. При своей толщине в 2.7 см, ноутбук весит всего 2.5 кг. Благодаря компактным габаритам ноутбук можно будет положить в рюкзак и брать с собой в дорогу для работы, для игр, либо вовсе для просмотра фильмов.

Классическая раскладка клавиатуры, однострочная клавиша энтер, мультимедийные функциональные клавиши и удобный тачпад – все это позволяет играть в свои любимые игры и работать на устройстве и комфортно себя чувствовать. Кнопка включения расположилась прямо в центральной части. Кнопки на клавиатуре имеют небольшой ход и не стучат при нажатиях. Перед нами полноценная клавиатура с выведенным цифровым блоком клавиш. Кроме того, пользователям, при помощи специальной утилиты Lenovo Vantage, дается возможность подстроить настроить необходимые цвета подсветки.

На левом торце размещен разъем под гарнитуру и Type-C.

На правой гране ноутбука можно увидеть разъем USB и механическую кнопку, которая отвечает за работу камеры. Данный переключатель может полностью отключить камеру если сдвинуть ее. Как нам кажется, данное решение оценят все пользователи.

На нижней части устройство находятся четыре резиновые ножки для предотвращения скольжения и вентиляционные отверстия, которые вынесены с каждой стороны ноутбука, что позволило получить более эффективное охлаждение системы.

Самое интересное находится сзади. Здесь можно увидеть выдвинутую панель, которая похожа на какой-то встроенный модуль. Тут разместилось огромное количество портов: LAN, Type-C, 3 USB, HDMi и для подключения зарядки. По краям размещены дополнительные решетки радиаторов.

Каких-то минусов в дизайне и расположении элементов управлении нам выявить не удалось. Все выполнено на высоком уровне. Другими словами, покупателям не будет жалко потраченных денег.

Дисплей

В данном ноутбуке была использована 16-дуймовая матрица и антибликовое покрытие и все это прикрыто небольшой рамкой по бокам. IPS-дисплей с разрешением 2560x1600. Соотношение сторон 16:10, отклик в 3 мс и частота обновления составляет 165 Гц, благодаря чему происходящее на экране очень плавное, что идеально подойдет для различных онлайн-игр. Помимо этого, разработчики добавили поддержку технологий G-Sync и AMD FreeSync.

Что касаемо контрастности, здесь никаких проблем не наблюдается. Подсветка равномерная и, что важно, нет никаких засветов. Сама картинка очень четкая и все цвета выглядят весьма естественно. Углы обзора шикарные. Все это позволяет использовать данный ноутбук в любом направлении: игры, просмотры фильмы и т.д.

Начинка

Lenovo Legion 5 Pro работает на базе мощного восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800H. Отдельное внимание следует уделить тому, что система питания способна выделить аж до 80 Вт процессору, а благодаря использованию большого количества радиаторных решеток, проблем с отводом тепла нет. Была использована мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070, работающий в одном тандеме с 32 Гб оперативки DDR4. Кроме того, разработчики добавили в устройство SSD с объемом в 1 ТБ. При необходимости, благодаря наличию дополнительный SSD, есть возможность расширить объем памяти. Другими словами, Lenovo Legion 5 Pro поразит любого своей невероятно быстрой работой.

Все это говорит о том, что геймеры будут чувствовать себя в своих любимых играх очень комфортно. Lenovo Legion 5 Pro позволяет играть даже в требовательные игры, выставив значения настройки на «Ультра». При максимальных нагрузках вентиляторы включаются и издают приятный гул, который не сильно отвлекает от процесса игры, либо будь то монтажа видео. При обычной же работе ноутбука устройство работает очень тихо, что не может не порадовать.

Что касаемо подключения Интернета. Для работы мы использовали высокоскоростной интернет. Lenovo Legion 5 Pro показал отличные результаты при подключении к беспроводной сети Wi-Fi, где скорость составляла около 400 Мб/с. При подключении при помощи LAN скорость существенно выше.

Автономность

Тестирования

Не сказать, что Lenovo Legion 5 Pro получил мощный аккумулятор (80 Втч), который позволит геймерам много часов на пролет играть при отключенном блоке питания. Видеокарта потребляет довольно большой запас энергии, что дает возможность отработать устройству до 2-3х часов. Если же использовать ноутбук для повседневных задач, то данное значение увеличивается приблизительно до 7 часов работы, что весьма неплохо. Адаптер питания на 300 Вт, позволяет полностью зарядить устройство приблизительно за полтора часа. Но есть один минус – блок питания получил огромные размеры и его вес равен практически одному килограмму.

Итоги

Подводя итоги по Lenovo Legion 5 Pro, следует отметить, что перед нами отличный игровой ноутбук, который сумеет привлечь внимание геймеров благодаря своей мощной начинке. В первую очередь в глаза бросается видеокарта, позволяющая играть даже в требовательные игры на высоких настройках. Кроме того, среди плюсов добавим отличный дисплей и большое количество портов, которые выведены на заднюю часть корпуса, что дает возможность не мешаться проводам, которые то и дело торчат по бокам. Не стоит забывать и о грамотно продуманной системе охлаждения, которая не дает перегреваться системе, что очень важно. Существенных минусов нам выявить не удалось. Lenovo Legion 5 Pro, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей.