Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе

В центре внимания недорогие умные часы Lenovo S2, выполненные в водонепроницаемом корпусе с функциями мониторинга активности и здоровья. Оснащена новинка IPS-дисплеем и предлагает длительное время автономной работы, приложение для анализа собираемых данных, а также поддержку вывода уведомлений.

Комплектация

В России продажи этих часов запустили Mobilidi. Средняя стоимость на момент выхода теста составляет 3 470 рублей.Упакованы в коробку с привлекательным оформлением, на обратной стороне которой описаны основные особенности. Комплект включает зарядный кабель и различную документацию.

Внешний вид

Дизайн в стиле Apple Watch, корпус золотистой формы с закругленными боковыми рамками и плавным переходом дисплея в рамки.

Вес у корпуса легкий. Выглядит привлекательно и явно дороже своей стоимости.

В нашем случае часы идут с мягким ремешком из ткани темно-красного цвета. На выбор же есть несколько цветовых модификаций, что позволит подобрать под свои предпочтения.

Регулируемый обхват: с помощью ремешка регулируется степень обхвата запястья. Как итог, часы подойдут пользователям разного возраста и пола.

Ограничений в подборе ремешков только фирменными аксессуарами перед владельцами Lenovo S2 не стали ставить. Для крепления используется распространенный типоразмер и способ фиксации.

Подойдут решения от обычных механических часов. Выбор таких ремешков широкий, да и стоят они недорого, это позволит менять их со временем под настроение или по мере потери внешнего вида.

На левой грани корпуса стилизованный механизм автоподзавода. Этот элемент выполняет функцию кнопки активации дисплея, а также выключения.

Основное взаимодействие проводится с помощью дисплея. На нажатия реагирует точно.

Корпус часов выдерживает погружение на глубину до 3 АТМ. В них можно не только принимать душ, но и плавать.

На внутренней стороне скрывается группа датчиков и контакты для проведения зарядки. В комплекте идет кредл с магнитным креплением. Аккумулятора у них хватает на несколько недель автономной работы.

Софт

Изображение в Lenovo S2 выводится на 1.4-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Для получения уведомлений и анализа собираемых данных потребуется загрузка приложения. Доступно оно на iOS и Android платформах. После нахождения часов в пределах доступности, предлагается добавить данные биометрии.

Основной экран после этого выводит сводную информацию по данным активности. Шаги, пульс, сожженные калории, бег и пульс, время сна.

Каждый из типов данных можно просмотреть детально в виде графиков за день, неделю, месяц и год.

Задаются цели на день по активности.

Поддерживается не только мониторинг шагов, но и различные спортивные типы активностей.

К плюсам отнесем поддержку синхронизации с сервисом Google Fit. Работает функция без сбоев.

Встроенный будильник.

Различные настройки для тонкой корректировки особенностей работы.

Интерфейс

В приложении есть иллюстрированная инструкция по взаимодействию с интерфейсом.

С Lenovo S2 также можно работать с экрана. Предустановлено несколько вариантов оформления циферблата.

Управляется с помощью свайпов в стороны.

Текстовые уведомления с различных приложений. Функции ответа нет.

Выбор типов активностей. Они позволяют точнее учитывать сожженные калории и повышать точность учета нагрузок в течение дня.

Встроенные приложения и настройки.

Итоги по Lenovo S2

Lenovo S2 выступают интересной альтернативой покупке фитнес-браслетов, предлагая привлекательный внешний вид, информативный дисплей и простую замену ремешков. Приложение для детальной настройки и анализа активности, легкий вес, IPS-дисплей.