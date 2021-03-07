Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе

В центре внимания недорогие умные часы Lenovo S2, выполненные в водонепроницаемом корпусе с функциями мониторинга активности и здоровья. Оснащена новинка IPS-дисплеем и предлагает длительное время автономной работы, приложение для анализа собираемых данных, а также поддержку вывода уведомлений.

Lenovo S2

В России продажи этих часов запустили Mobilidi. Средняя стоимость на момент выхода теста составляет 3 470 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с привлекательным оформлением, на обратной стороне которой описаны основные особенности. Комплект включает зарядный кабель и различную документацию.

Lenovo S2

Внешний вид

Дизайн в стиле Apple Watch, корпус золотистой формы с закругленными боковыми рамками и плавным переходом дисплея в рамки.

Lenovo S2

Вес у корпуса легкий. Выглядит привлекательно и явно дороже своей стоимости.

Lenovo S2

В нашем случае часы идут с мягким ремешком из ткани темно-красного цвета. На выбор же есть несколько цветовых модификаций, что позволит подобрать под свои предпочтения.

Lenovo S2

Регулируемый обхват: с помощью ремешка регулируется степень обхвата запястья. Как итог, часы подойдут пользователям разного возраста и пола.

Lenovo S2

Ограничений в подборе ремешков только фирменными аксессуарами перед владельцами Lenovo S2 не стали ставить. Для крепления используется распространенный типоразмер и способ фиксации.

Lenovo S2

Подойдут решения от обычных механических часов. Выбор таких ремешков широкий, да и стоят они недорого, это позволит менять их со временем под настроение или по мере потери внешнего вида.

Lenovo S2

На левой грани корпуса стилизованный механизм автоподзавода. Этот элемент выполняет функцию кнопки активации дисплея, а также выключения.

Lenovo S2

Основное взаимодействие проводится с помощью дисплея. На нажатия реагирует точно.

Lenovo S2

Корпус часов выдерживает погружение на глубину до 3 АТМ. В них можно не только принимать душ, но и плавать.

Lenovo S2

На внутренней стороне скрывается группа датчиков и контакты для проведения зарядки. В комплекте идет кредл с магнитным креплением. Аккумулятора у них хватает на несколько недель автономной работы.

Lenovo S2

Изображение в Lenovo S2 выводится на 1.4-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Софт

Для получения уведомлений и анализа собираемых данных потребуется загрузка приложения. Доступно оно на iOS и Android платформах. После нахождения часов в пределах доступности, предлагается добавить данные биометрии.

Основной экран после этого выводит сводную информацию по данным активности. Шаги, пульс, сожженные калории, бег и пульс, время сна.

Каждый из типов данных можно просмотреть детально в виде графиков за день, неделю, месяц и год.

Задаются цели на день по активности.

Поддерживается не только мониторинг шагов, но и различные спортивные типы активностей.

К плюсам отнесем поддержку синхронизации с сервисом Google Fit. Работает функция без сбоев.

Встроенный будильник.

Различные настройки для тонкой корректировки особенностей работы.

В приложении есть иллюстрированная инструкция по взаимодействию с интерфейсом.

Интерфейс

Lenovo S2

С Lenovo S2 также можно работать с экрана. Предустановлено несколько вариантов оформления циферблата.

Lenovo S2

Управляется с помощью свайпов в стороны.

Lenovo S2

Текстовые уведомления с различных приложений. Функции ответа нет.

Lenovo S2

Выбор типов активностей. Они позволяют точнее учитывать сожженные калории и повышать точность учета нагрузок в течение дня.

Lenovo S2

Встроенные приложения и настройки.

Lenovo S2

Итоги по Lenovo S2

Lenovo S2 выступают интересной альтернативой покупке фитнес-браслетов, предлагая привлекательный внешний вид, информативный дисплей и простую замену ремешков. Приложение для детальной настройки и анализа активности, легкий вес, IPS-дисплей.
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