Обзор Lenovo Yoga 730 15. Ноутбук-трансформер со стилусом

2019-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Lenovo Yoga 730 15; [590]
Продолжая изучение актуальных моделей ноутбуков, сегодня мы детально рассмотрим особенности и возможности Lenovo Yoga 730 15. Эта линейка является одной из самых известных среди выполненных в форм-факторе трансформеров. В наше распоряжение попала версия, построенная на базе процессора Intel Core восьмого поколения и оснащенная стилусом Active Pen 2.

Lenovo Yoga 730 15

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Lenovo Yoga 730 15 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со стильным оформлением. Внутри комплектующие распределены по отдельным кейсам. Вместе с ноутбуком покупатель получает внешний блок питания, стилус и набор документации.

Lenovo Yoga 730 15

Внешний вид

Основу корпуса Lenovo Yoga 730 15 составляет алюминий с матовым покрытием. Внешний вид с заделом на премиальность, это прослеживается, как в используемых материалах, так и качестве сборки.

Lenovo Yoga 730 15

Визуально конструкция основной части и крышки выглядят монолитными. Общие габариты составляют 360x249x17.5 мм, вес 1.89 кг.

Lenovo Yoga 730 15

В закрытом положении крышка немного выступает за пределы основания. Сам же край скошен.

Lenovo Yoga 730 15

За открытие крышки отвечают пара шарниров. Пространство между ними заполняет вентиляционная решетка.

Lenovo Yoga 730 15

Использовать ноутбук можно в нескольких положениях: классическое с откинутой крышкой, режим рамки и планшета. Угол поворота крышки приближен к 360 градусам.

Lenovo Yoga 730 15

Слева гнездо питания, полноразмерный USB 3.0, аудиоразъем и отверстие микрофона. На разъем USB тут подается напряжение и в выключенном состоянии, можно будет использовать для подзарядки смартфона.

Lenovo Yoga 730 15

С противоположной стороны расположен скоростной USB 3.0 разъем, HDMI, USB Type-C и кнопка включения, подсвечиваемая по периметру.

Lenovo Yoga 730 15

На нижней поверхности дополнительная решетка вентиляции, наклейка с техническими данными, а также парная решетка динамика.

Lenovo Yoga 730 15

Акустика тут отличная. Решение от JBL с высокой громкостью и четкостью звучания. Есть эффект объемной сцены. Для наушников реализована поддержка Dolby Atmos.

Lenovo Yoga 730 15

На борту у Lenovo Yoga 730 15 классическая клавиатура с мембранными переключателями. Периметр вокруг кнопок и символы подсвечиваются белым светом.

Lenovo Yoga 730 15

Справа находится активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает он точно и быстро, даже с влажными пальцами.

Lenovo Yoga 730 15

По центру тачпад, совмещенный с кнопками мышки. Он не продавливается под давлением пальцев, поддерживаются жесты.

Lenovo Yoga 730 15

Экран

Изображение выводится на 15.6-дюймовй IPS дисплей. Рамки вокруг экрана узкие. Разрешение Full HD. Уровень максимальной яркости высокий. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Понравилось качество цветопередачи, оно близко к эталонному значению sRGB. Все это позволяет рассматривать его и для работы с мультимедийным контентом.

Lenovo Yoga 730 15

Экран в Lenovo Yoga 730 15 поддерживает сенсорное управление. На нажатия реагирует точно. Полноценная работа в режиме планшета.

Lenovo Yoga 730 15

Стилус Active Pen 2

Отдельного внимания заслуживает комплектный стилус Active Pen 2, разработанный совместно с Wacom. С помощью него можно будет задействовать все возможности сенсорного управления.

Lenovo Yoga 730 15

Выполнен в виде ручки с активными кнопками. С помощью комплектного адаптера его можно будет установить в один из полноразмерных USB.

Lenovo Yoga 730 15

За питание отвечает батарейка АААА, она также идет в комплекте. Стилус распознает более 4000 степеней нажатия и наклона. Две клавиши расположены в районе пера и одна на верхней грани.

Lenovo Yoga 730 15

С помощью пера можно работать с графическими программами, управлять приложениями. Складывается полное ощущение написания ручкой на бумаге.

Lenovo Yoga 730 15

Начинка

Работает Lenovo Yoga 730 15 на базе процессора Intel Core i5 8265U восьмого поколения с тактовой частотой 1600 МГц. Это четырехъядерная платформа со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620.

Lenovo Yoga 730 15

Lenovo Yoga 730 15

Также доступны модификации с Intel Core i7 и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 c 4 Гбайт графической памяти.

Lenovo Yoga 730 15

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти, функционирующей на частоте 2400 МГц. В старшей версии предлагается 16 Гбайт. Версия с Intel Core i5 обеспечивает высокий уровень быстродействия и стабильную работу. В ходе эксплуатации мы использовали ноутбук для обработки видеороликов с экшн-камеры. С учетом производительности и позиционирования этой модели, наш выбор за версией без видеокарты.

Lenovo Yoga 730 15

Под хранение данных выделен M.2 накопитель объемом 256 Гбайт. Конструкция позволяет провести её апгрейд в дальнейшем.

Lenovo Yoga 730 15

Система охлаждения работает тихо, во время продолжительной нагрузки её не слышно. Троттлинга замечено не было.

Lenovo Yoga 730 15

Из беспроводных интерфейсов Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.1. Встроенного картридера нет.

Аккумулятор

За автономную работу Lenovo Yoga 730 15 отвечает батарея с емкостью 51.5 Втч. Её хватает примерно на 7.5 часов в смешанном сценарии эксплуатации с постоянно включенным экраном. Поддерживается быстрая зарядка, за 25 минут он заряжается на половину.

Итоги по Lenovo Yoga 730 15

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Yoga 730 15 станет удачный вариант при поиске ноутбука для работы и творчества. Хорошее оснащение, высокий уровень быстродействия, тихая система охлаждения, металлической корпус, комплектный стилус, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатка пальца, качественный дисплей, высокое время автономной работы. Не устроить могут отсутствие картридера и габариты комплектного блока питания.
Lenovo Yoga 730 15 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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