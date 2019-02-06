Обзор Lenovo Yoga 730 15. Ноутбук-трансформер со стилусом

Продолжая изучение актуальных моделей ноутбуков, сегодня мы детально рассмотрим особенности и возможности Lenovo Yoga 730 15. Эта линейка является одной из самых известных среди выполненных в форм-факторе трансформеров. В наше распоряжение попала версия, построенная на базе процессора Intel Core восьмого поколения и оснащенная стилусом Active Pen 2.

Lenovo Yoga 730 15 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со стильным оформлением. Внутри комплектующие распределены по отдельным кейсам. Вместе с ноутбуком покупатель получает внешний блок питания, стилус и набор документации.

Внешний вид

Основу корпуса Lenovo Yoga 730 15 составляет алюминий с матовым покрытием. Внешний вид с заделом на премиальность, это прослеживается, как в используемых материалах, так и качестве сборки.

Визуально конструкция основной части и крышки выглядят монолитными. Общие габариты составляют 360x249x17.5 мм, вес 1.89 кг.

В закрытом положении крышка немного выступает за пределы основания. Сам же край скошен.

За открытие крышки отвечают пара шарниров. Пространство между ними заполняет вентиляционная решетка.

Использовать ноутбук можно в нескольких положениях: классическое с откинутой крышкой, режим рамки и планшета. Угол поворота крышки приближен к 360 градусам.

Слева гнездо питания, полноразмерный USB 3.0, аудиоразъем и отверстие микрофона. На разъем USB тут подается напряжение и в выключенном состоянии, можно будет использовать для подзарядки смартфона.

С противоположной стороны расположен скоростной USB 3.0 разъем, HDMI, USB Type-C и кнопка включения, подсвечиваемая по периметру.

На нижней поверхности дополнительная решетка вентиляции, наклейка с техническими данными, а также парная решетка динамика.

Акустика тут отличная. Решение от JBL с высокой громкостью и четкостью звучания. Есть эффект объемной сцены. Для наушников реализована поддержка Dolby Atmos.

На борту у Lenovo Yoga 730 15 классическая клавиатура с мембранными переключателями. Периметр вокруг кнопок и символы подсвечиваются белым светом.

Справа находится активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает он точно и быстро, даже с влажными пальцами.

По центру тачпад, совмещенный с кнопками мышки. Он не продавливается под давлением пальцев, поддерживаются жесты.

Экран

Изображение выводится на 15.6-дюймовй IPS дисплей. Рамки вокруг экрана узкие. Разрешение Full HD. Уровень максимальной яркости высокий. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Понравилось качество цветопередачи, оно близко к эталонному значению sRGB. Все это позволяет рассматривать его и для работы с мультимедийным контентом.

Экран в Lenovo Yoga 730 15 поддерживает сенсорное управление. На нажатия реагирует точно. Полноценная работа в режиме планшета.

Стилус Active Pen 2

Отдельного внимания заслуживает комплектный стилус Active Pen 2, разработанный совместно с Wacom. С помощью него можно будет задействовать все возможности сенсорного управления.

Выполнен в виде ручки с активными кнопками. С помощью комплектного адаптера его можно будет установить в один из полноразмерных USB.

За питание отвечает батарейка АААА, она также идет в комплекте. Стилус распознает более 4000 степеней нажатия и наклона. Две клавиши расположены в районе пера и одна на верхней грани.

С помощью пера можно работать с графическими программами, управлять приложениями. Складывается полное ощущение написания ручкой на бумаге.

Начинка

Работает Lenovo Yoga 730 15 на базе процессора Intel Core i5 8265U восьмого поколения с тактовой частотой 1600 МГц. Это четырехъядерная платформа со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620.

Также доступны модификации с Intel Core i7 и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 c 4 Гбайт графической памяти.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти, функционирующей на частоте 2400 МГц. В старшей версии предлагается 16 Гбайт. Версия с Intel Core i5 обеспечивает высокий уровень быстродействия и стабильную работу. В ходе эксплуатации мы использовали ноутбук для обработки видеороликов с экшн-камеры. С учетом производительности и позиционирования этой модели, наш выбор за версией без видеокарты.

Под хранение данных выделен M.2 накопитель объемом 256 Гбайт. Конструкция позволяет провести её апгрейд в дальнейшем.

Система охлаждения работает тихо, во время продолжительной нагрузки её не слышно. Троттлинга замечено не было.

Аккумулятор

Итоги по Lenovo Yoga 730 15

Из беспроводных интерфейсов Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.1. Встроенного картридера нет.За автономную работу Lenovo Yoga 730 15 отвечает батарея с емкостью 51.5 Втч. Её хватает примерно на 7.5 часов в смешанном сценарии эксплуатации с постоянно включенным экраном. Поддерживается быстрая зарядка, за 25 минут он заряжается на половину.Lenovo Yoga 730 15 станет удачный вариант при поиске ноутбука для работы и творчества. Хорошее оснащение, высокий уровень быстродействия, тихая система охлаждения, металлической корпус, комплектный стилус, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатка пальца, качественный дисплей, высокое время автономной работы. Не устроить могут отсутствие картридера и габариты комплектного блока питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".