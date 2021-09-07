Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса

Стоимость варьируется на i5 в районе 170 тысяч, а на i7 уже дороже 200 тысяч.
Выполнена крышка с использованием кожи. Ее поверхность приятно тактильна и долговечна. Аккуратно обработан переход в боковую грань, создавая целостность конструкции.
В углу крышки логотип бренда и самого производителя, они вдавлены на самой поверхности крышки. Общая же толщина корпуса не превышает 14 мм в тыльной части и сужается к фронтальной стороне. Вес 1.5 килограмма с учетом комплектного адаптера. С мобильностью тут все в порядке.
Открывается крышка на 180 градусов. Шарнир достаточно тугой для четкого удерживания выбранного положения. Хотя с учетом стоимости здесь же хотелось бы видеть возможность перевода в планшет или мультимедийную рамку.
Экран с очень узкими боковыми рамками. Визуально при работе складывается полное ощущение их отсутствия у Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. По центру верхней небольшой выступ, на котором расположены веб-камера и ToF-датчик. Устройство умеет определять расстояние до пользователя и на основе этих данных блокировать систему или выводить из режима сна. Помимо этого, при нахождении постороннего человека, который потенциально нарушает приватность, выводится предупреждение. Вместо механической шторки есть отдельный механический тумблер с помощью, которого можно выключить веб-камеру. После этого она не определяется системой до ее включения пользователям.
На левой грани два USB-C и аудиоразъем, оба Thunderbolt 4. С противоположной стороны еще один USB-C. Как можно понять в реальной работе потребуется концентратор.
Основание выполнено из металла, окрашенного в темно-серый. Одна продольная и две компактные прорезиненные ножки. Вентиляционная решетка вдоль всей длины.
Используются низкопрофильные переключатели с укороченным ходом. Нажимаются они бесшумно. Есть регулируемая автоматически подсветка белого цвета.
Нижняя зона по тактильным ощущениям напоминает стекло. В центре зона тачпада, он переходит в корпус без заметных границ. Поддерживает виброотклик. Ожидаем, что с переходом на Windows 11 возможности управления жестами будут заметно увеличены, на текущем же этапе все поддерживаемые жесты работают корректно.
Справа и слева решетки динамиков. Есть эффект объемной сцены Dolby Atmos, вполне позволит посмотреть фильм или ролик в поездке без отдельной настольной акустики или наушников. Ожидаемо, система не предполагает проведение апгрейда пользователям. Ключевые элементы впаяны в системную плату, поэтому еще на этапе покупки лучше определиться с объемом накопителя.
Есть также более простая модификация с Full HD разрешением. У него уровень яркости, согласно характеристикам меньше на 100 нит и меньше цветовой охват.
Можно поиграть в World of Tanks выставив средние настройки графики в HD-пресете. Приведем отдельно данные бенчмарка.
Доступно 16 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделено быстрый накопитель объемом 1 Тбайт.
Отметим низкий уровень шум установленной системы охлаждения, в большинстве задач работу ее не слышно. Температура при продолжительно синтетической нагрузке не превышала 80 градусов.