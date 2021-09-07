Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса

Бренд Yoga один из самых известных если речь идет про ультрабуки, Lenovo удается изящно совмещать высокопроизводительные компоненты в компактном корпусе. Как пример, изучаемый сегодня Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5 построен на 11 поколении процессоров Intel с графикой Iris Xe и получивший дисплей с разрешением 4К. Доступен он в нескольких модификациях в зависимости от технического оснащения, у нас в редакции на Core i5 1135G7.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Стоимость варьируется на i5 в районе 170 тысяч, а на i7 уже дороже 200 тысяч.

Комплектация

Поставляется в характерной для Lenovo Yoga коробке из картона со стилизацией под камень. Внутри отдельные секции с комплектующими, включающими адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Выглядит устройство премиально. Это и меньгие габариты, относительно других моделей с 14-дюймовым дисплеем, и исполнение крышки.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Выполнена крышка с использованием кожи. Ее поверхность приятно тактильна и долговечна. Аккуратно обработан переход в боковую грань, создавая целостность конструкции.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

В углу крышки логотип бренда и самого производителя, они вдавлены на самой поверхности крышки. Общая же толщина корпуса не превышает 14 мм в тыльной части и сужается к фронтальной стороне. Вес 1.5 килограмма с учетом комплектного адаптера. С мобильностью тут все в порядке.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Открывается крышка на 180 градусов. Шарнир достаточно тугой для четкого удерживания выбранного положения. Хотя с учетом стоимости здесь же хотелось бы видеть возможность перевода в планшет или мультимедийную рамку.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Экран с очень узкими боковыми рамками. Визуально при работе складывается полное ощущение их отсутствия у Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. По центру верхней небольшой выступ, на котором расположены веб-камера и ToF-датчик. Устройство умеет определять расстояние до пользователя и на основе этих данных блокировать систему или выводить из режима сна. Помимо этого, при нахождении постороннего человека, который потенциально нарушает приватность, выводится предупреждение. Вместо механической шторки есть отдельный механический тумблер с помощью, которого можно выключить веб-камеру. После этого она не определяется системой до ее включения пользователям.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

На левой грани два USB-C и аудиоразъем, оба Thunderbolt 4. С противоположной стороны еще один USB-C. Как можно понять в реальной работе потребуется концентратор.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Основание выполнено из металла, окрашенного в темно-серый. Одна продольная и две компактные прорезиненные ножки. Вентиляционная решетка вдоль всей длины.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Используются низкопрофильные переключатели с укороченным ходом. Нажимаются они бесшумно. Есть регулируемая автоматически подсветка белого цвета.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Нижняя зона по тактильным ощущениям напоминает стекло. В центре зона тачпада, он переходит в корпус без заметных границ. Поддерживает виброотклик. Ожидаем, что с переходом на Windows 11 возможности управления жестами будут заметно увеличены, на текущем же этапе все поддерживаемые жесты работают корректно.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Справа и слева решетки динамиков. Есть эффект объемной сцены Dolby Atmos, вполне позволит посмотреть фильм или ролик в поездке без отдельной настольной акустики или наушников. Ожидаемо, система не предполагает проведение апгрейда пользователям. Ключевые элементы впаяны в системную плату, поэтому еще на этапе покупки лучше определиться с объемом накопителя.

Экран

Установлен 14-дюймовый IPS-дисплей. Разрешение 2160p с 90 процентным охватом цветового пространства. Для него характерна не только точность передачи цветов, но высокая пиковая яркость. Мы брали Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5 в поездку в Геленджик и работали с ним на улице.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Есть также более простая модификация с Full HD разрешением. У него уровень яркости, согласно характеристикам меньше на 100 нит и меньше цветовой охват.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Начинка

Работает на базе процессора Intel Core i5-1135G7, относящегося к 11-поколению и выполненного по 10 нм техпроцессу. Платформа уверенно справлялась с приложениями, запущенными на мониторе 4К. Проблем с плавностью работы и ее стабильностью замечено не было. Во время поездки использовали этот ноутбук для обработки фото в Adobe Lightroom и простой склейки ролика в Premier.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Можно поиграть в World of Tanks выставив средние настройки графики в HD-пресете. Приведем отдельно данные бенчмарка.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Доступно 16 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделено быстрый накопитель объемом 1 Тбайт.

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5

Отметим низкий уровень шум установленной системы охлаждения, в большинстве задач работу ее не слышно. Температура при продолжительно синтетической нагрузке не превышала 80 градусов.

Автономность

Установленной батареи хватает на 7.5 часов работы с выставленным на максимальную яркость дисплеем. Снизив яркость и разрешение можно получить до 12 часов работы, такие результаты выдает в Full HD. Комплектный зарядник с мощностью 65 Вт. Занимает полный цикл 2.5 часа.

Итоги

Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5 – ультрабук премиального уровня с IPS-дисплеем (4К, 500нит, 90% охватом цветового пространства), выполненный с применением кожи и металла. Интересен он как машина представительского уровня для работы в офисе и за его пределами в поездках. Из недостатков глянцевая поверхность экрана и отсутствие полноразмерного USB в штатном наборе портов. Со схожим техническим оснащением, но трансформируемым корпусом, а также сенсорным управлением рекомендуем обратить внимание на Lenovo Yoga 9.
Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5
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