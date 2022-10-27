Обзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПК

Изучаемый сегодня корпус Lian Li O11 Air MINI при своих компактных габаритах позволяет собрать высокопроизводительный ПК для работы с медиаконтентом или игровую систему. Из особенностей его выделяются сочетание сетчатых и стеклянных панелей, два 140 и один 120 вентиляторы в комплекте, возможность установки жидкостных систем охлаждения, видеокарт длиной до 362 мм.

Lian Li O11 Air MINI

Приобрести его можно за 8 200 рублей.

Комплектация

Lian Li O11 Air MINI

Корпус поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает заглушку для задней стенки, пластиковые стяжки, набор винтов различного типа, руководство пользователей.

Lian Li O11 Air MINI

Внешний вид

Представлен этот корпус в черном и белом вариантах исполнения. За основу взята XL-версия, во внешнем виде наблюдается полная преемственность.

Lian Li O11 Air MINI

У данной серии ключевым отличием является исполнение лицевой панели, она представляет собой вентиляционную сетку с мелкой ячейкой. Хорошо справляется с защитой от пыли.

Lian Li O11 Air MINI

За ней предустановлены два 140 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения от 600 до 1200 оборотов в минуту. Рамка вентиляторов в цвет основной части корпуса.

Lian Li O11 Air MINI

Есть характерная черта в виде глухой и несъемной части лицевой панели. Как и в ряде других корпусов этого производителя связано это с исполнением внутреннего отсека и размещения источника питания.

Lian Li O11 Air MINI

Основная стенка у Lian Li O11 Air MINI из цельного закаленного стекла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Lian Li O11 Air MINI

Противоположная из металла. У нее есть два ряда с металлической сеткой, используемых для доступа воздуха к отсеку блока питания или вентиляторам на боковой стенке.

Lian Li O11 Air MINI

Большая часть площади верхней стенки схоже по исполнению с фронтальной. Это металлическая панель с мелкой вентиляционной сеткой.

Lian Li O11 Air MINI

Сюда же выведены разъемы, здесь два полноразмерных USB и один USB-C, спаренный аудиоразъем и кнопка включения, совмещенная со светодиодной индикацией. Часть этой стенки несъемная.

Lian Li O11 Air MINI

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Есть выдвижная пластина противопылевого фильтра, для удобного извлечения есть ручка сбоку.

Lian Li O11 Air MINI

Задняя панель Lian Li O11 Air MINI разборная. Помимо заглушек плат расширения можно снять часть стенки целиком, декоративные накладки. Используется это для возможности добавления свободного пространства на верхней стенке под радиатор.

Начинка

Внутреннее пространство корпуса разделено на две камеры. Здесь мы видим одно и самых удачных инженерных решений, позволяющих при небольших габаритах обеспечить широкую совместимость при подборе компонентов.

Lian Li O11 Air MINI

В скрытой части вертикально ставится блок питания формата ATX. Выше стойка для двух жестких дисков 3.5 дюйма, которые можно будет снимать и ставить, сняв заглушку на задней панели.

Lian Li O11 Air MINI

В центре металлическая пластина, на которой также есть посадочные места под 2.5-дюймовые накопители или аксессуары.

Lian Li O11 Air MINI

Пара пластиковых заглушек, скрывающие нишу для установки радиатора СВО типоразмера 240 мм или двух вентиляторов. Также радиатор СВО, но уже типоразмера 280 мм можно установить на верхнюю стенку. При сохранении этих заглушек они могут использоваться под два накопителя.

Lian Li O11 Air MINI

Суммарно позволяет поставить до 9 вентиляторов, напомним, что в комплекте владелец получает один 120 мм и два 140 мм. Сам производитель приводит пример двух компоновок.

Lian Li O11 Air MINI

Башенные системы тоже поддерживаются, здесь поместится конструкция высотой до 170 мм. Не забыли про окошко для доступа к обратной стороне платы.

Lian Li O11 Air MINI

Для подвода кабелей распределены окошки, два из них с резиновыми клапанами.

Lian Li O11 Air MINI

Видеокарту в Lian Li O11 Air MINI можно поставить вертикально или горизонтально. Кронштейн приобретается отдельно. Поддерживаются ускорители длиной до 362 мм.

Lian Li O11 Air MINI

Есть предустановленные стяжки, позволяющие собрать питающие и интерфейсные кабели

Сборка

Lian Li O11 Air MINI

Собирали в нем игровую систему с видеокартой RTX 3080. В основе материнская плата MSI MPG Z690 Force WiFi с процессором Intel Core i5-12600K, башенное охлаждение Deepcool AS500 PLUS WH, память T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600.

Lian Li O11 Air MINI

К комплектным трем вентиляторам добавлены два вентилятора на нижнюю стенку с целью повышения эффективности работы охлаждения видеокарты.

Lian Li O11 Air MINI

В скрытой части были спрятаны все провода. В итоге получаем аккуратную сборку.

Lian Li O11 Air MINI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLian Li O11 Air MINI – пример продуманного исполнения корпуса, позволяющего собрать высокопроизводительный ПК в компактном по габаритам шасси. При этом здесь пользователь имеет возможность гибко подходить к подбору компонентов, организовать эффективный отвод тепла и ставить полноформатный блок питания, дисковую подсистему с SATA-интерфейсом.
Lian Li O11 Air MINI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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