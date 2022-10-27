Обзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПК

Изучаемый сегодня корпус Lian Li O11 Air MINI при своих компактных габаритах позволяет собрать высокопроизводительный ПК для работы с медиаконтентом или игровую систему. Из особенностей его выделяются сочетание сетчатых и стеклянных панелей, два 140 и один 120 вентиляторы в комплекте, возможность установки жидкостных систем охлаждения, видеокарт длиной до 362 мм.

Комплектация

Приобрести его можно за 8 200 рублей.

Корпус поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает заглушку для задней стенки, пластиковые стяжки, набор винтов различного типа, руководство пользователей.

Внешний вид

Представлен этот корпус в черном и белом вариантах исполнения. За основу взята XL-версия, во внешнем виде наблюдается полная преемственность.

У данной серии ключевым отличием является исполнение лицевой панели, она представляет собой вентиляционную сетку с мелкой ячейкой. Хорошо справляется с защитой от пыли.

За ней предустановлены два 140 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения от 600 до 1200 оборотов в минуту. Рамка вентиляторов в цвет основной части корпуса.

Есть характерная черта в виде глухой и несъемной части лицевой панели. Как и в ряде других корпусов этого производителя связано это с исполнением внутреннего отсека и размещения источника питания.

Основная стенка у Lian Li O11 Air MINI из цельного закаленного стекла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Противоположная из металла. У нее есть два ряда с металлической сеткой, используемых для доступа воздуха к отсеку блока питания или вентиляторам на боковой стенке.

Большая часть площади верхней стенки схоже по исполнению с фронтальной. Это металлическая панель с мелкой вентиляционной сеткой.

Сюда же выведены разъемы, здесь два полноразмерных USB и один USB-C, спаренный аудиоразъем и кнопка включения, совмещенная со светодиодной индикацией. Часть этой стенки несъемная.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Есть выдвижная пластина противопылевого фильтра, для удобного извлечения есть ручка сбоку.

Начинка

Задняя панель Lian Li O11 Air MINI разборная. Помимо заглушек плат расширения можно снять часть стенки целиком, декоративные накладки. Используется это для возможности добавления свободного пространства на верхней стенке под радиатор.Внутреннее пространство корпуса разделено на две камеры. Здесь мы видим одно и самых удачных инженерных решений, позволяющих при небольших габаритах обеспечить широкую совместимость при подборе компонентов.

В скрытой части вертикально ставится блок питания формата ATX. Выше стойка для двух жестких дисков 3.5 дюйма, которые можно будет снимать и ставить, сняв заглушку на задней панели.

В центре металлическая пластина, на которой также есть посадочные места под 2.5-дюймовые накопители или аксессуары.

Пара пластиковых заглушек, скрывающие нишу для установки радиатора СВО типоразмера 240 мм или двух вентиляторов. Также радиатор СВО, но уже типоразмера 280 мм можно установить на верхнюю стенку. При сохранении этих заглушек они могут использоваться под два накопителя.

Суммарно позволяет поставить до 9 вентиляторов, напомним, что в комплекте владелец получает один 120 мм и два 140 мм. Сам производитель приводит пример двух компоновок.

Башенные системы тоже поддерживаются, здесь поместится конструкция высотой до 170 мм. Не забыли про окошко для доступа к обратной стороне платы.

Для подвода кабелей распределены окошки, два из них с резиновыми клапанами.

Видеокарту в Lian Li O11 Air MINI можно поставить вертикально или горизонтально. Кронштейн приобретается отдельно. Поддерживаются ускорители длиной до 362 мм.

Сборка

Есть предустановленные стяжки, позволяющие собрать питающие и интерфейсные кабели

Собирали в нем игровую систему с видеокартой RTX 3080. В основе материнская плата MSI MPG Z690 Force WiFi с процессором Intel Core i5-12600K, башенное охлаждение Deepcool AS500 PLUS WH, память T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600.

К комплектным трем вентиляторам добавлены два вентилятора на нижнюю стенку с целью повышения эффективности работы охлаждения видеокарты.

В скрытой части были спрятаны все провода. В итоге получаем аккуратную сборку.

Итоги

Lian Li O11 Air MINI – пример продуманного исполнения корпуса, позволяющего собрать высокопроизводительный ПК в компактном по габаритам шасси. При этом здесь пользователь имеет возможность гибко подходить к подбору компонентов, организовать эффективный отвод тепла и ставить полноформатный блок питания, дисковую подсистему с SATA-интерфейсом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".