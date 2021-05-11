Обзор Logitech ERGO K860. Лучшая эргономичная клавиатура

Мы уже отмечали, что в редакции используем основное время периферию линейки LOGITECH MX, это беспроводные мышки и клавиатуры. Набирать текст и выполнять другие рабочие задачи одно удовольствие. Не так давно компания расширила линейку ERGO выпустив клавиатуру Logitech ERGO K860, выполненную в эргономичном корпусе, на российском рынке. Сам производитель уверяет, что с ней заметно снижается нагрузка на мышцы и суставы.

Комплектация

Как дела обстоят на деле предлагаем разобраться в ходе тестирования. Рекомендованная стоимость ее 10 990 рублей.Упакована в коробку с характерным оформлением. Приведены ключевые данные и технические характеристики. Комплект включает адаптер подключения, батарейки и руководство пользователя.

Внешний вид

Для тех кто привык к традиционному исполнению корпуса, первый взгляд на нее вызывает любопытство. Форма заметно отличается.

Сами же такие решения в эргономичном корпусе уже успели себя зарекомендовать. Logitech в свою очередь использует уже выверенные решения.

Центральная часть у корпуса выпуклая со свободной от кнопок зоной. Клавиши распределены на две группы.

Те что в центре увеличены по длине, обеспечивая удобный клик. Пробел разделен на две отдельные клавиши, нажимать на него удобно как левой, так и правой рукой.

Набор кнопок в Logitech ERGO K860 с цифровым блоком. Они низкопрофильные и с коротким ходом. Нажимаются бесшумно.

В отличие от Logitech MX Keys тут нет подсветки. Символы на поверхность нанесены белой краской.

Вместо аккумулятора выбраны батарейки. Хватает их в среднем на 2 года, общая стоимость расходников невысокая, но при этом у ее пользователя появляется возможность заменить батарейку и продлить службы. Аккумуляторы же неизбежно со временем теряют емкость.

Конструкция помимо основной рабочей части получила блок с подставкой под запястья. Он повторяет общие линии корпуса.

Несъемная. Поверхность приятна тактильно. Руки по ней не скользят, не подвержена быстрому загрязнению пальцами.

Ножки для изменения угла наклона расположены ближе к ближней для пользователя грани. Как итог меняется наклон с приподнимаем подставки под запястья.

Стоит на столе во всех положениях устойчиво. Общая жесткость корпуса высокая.

Софт

Подключение с помощью комплектного адаптера, позволяет проводить управление Logitech ERGO K860 с помощью утилиты Logi Options. В главном ее окне приводится весь список подключенных устройств.

В окне управления можно задать действия для клавиш. Это 16 клавиш, они выделены белой рамкой. Также выбирается принцип работы дополнительных команд на F1-F12 (по умолчанию для них не требуется зажатие кнопки FN).

Окно с общими настройками и опцией обновления прошивки.

Для удобства освоения всех особенностей есть наглядные подсказки.

Можно выбирать опции сопряжения с разными устройствами.

Тесты

Подключать Logitech ERGO K860 можно двумя способами, с помощью адаптера Unifying и Bluetooth. Такой адаптер используется на разных устройствах и дает сразу ряд преимуществ. Среди них возможность подключения несколько устройств к одному, освободим USB на ноутбуке. Также при использовании нескольких систем, эти адаптеры можно приобрести отдельно в среднем за 1000 рублей.

Клавиатура дает возможность подключить до трех систем через такие адаптеры, или два через адаптеры и одну через Bluetooth. Переключаться между ними можно с помощью отдельных клавиш. Соединение стабильно. команды передаются без видимых задержек. Bluetooth мы использовали с планшетом.

Такая форма корпуса потребует время на привыкание к расположению клавиш. У меня на это ушло около 2 дней. Первое время встречались ошибки при наборе текста. Уже в течение этого времени заметил отсутствие усталости в суставах и мышцах. Расположение рук на ней анатомическое. После освоения, отмечу общее ускорение скорости слепой печати.

Стоит понимать, что такая форма четко ориентирует ее как решение для выполнения рабочих задач. Играть на ней будет сложнее, чем на MX Keys.

Итоги

Logitech ERGO K860 составляет серьезную конкуренцию ранее вышедшим решениям с эргономичной корпуса, предлагая высокое качество исполнения, увеличенный ресурс службы, бесшумность, регулировку наклона, подключение до 3 устройств, адаптер с возможностью объединения совместимых устройств, программное обеспечение для тонких настроек, длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".