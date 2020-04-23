Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы

Не так давно мы проводили тестирование Logitech MX MASTER 3 , лучшей беспроводной мышки для работы. Сегодня хотим поделиться опытом длительной эксплуатации клавиатуры Logitech MX Keys. Выполнены они в общей стилистике, поддерживают возможность работы от одного адаптера и предлагают сразу ряд опций, позволяющих повысить эффективность в паре.

Комплектация

Впервые с ней мы познакомились на стенде Logitech на выставке IFA 2019. Она находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 8 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает кабель USB Type-C, адаптер подключения, буклет и руководство пользователя. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением и подробными данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в стильном и привлекательном корпусе темно-серого цвета. Как и говорили выше, отлично сочетается с мышкой.

Низкопрофильный формат исполнения. Основная часть светлее, ножка-валик темнее. Обе части из пластика.

Края корпуса закруглены. Рамки вокруг блока клавиш узкие. На столе она занимает ограниченное пространство. Толщина 6 мм, вес 800 граммов.

Общая жесткость корпуса высокая. При нажатии по клавишам он не прогибается, не смещается по ровной поверхности.

Опционально Logitech MX Keys дополняется съемной подставкой под запястья с магнитным креплением. В России на момент теста нам не удалось найти эту подставку отдельно, как и расширенную комплектацию.

Конструктивно не предусмотрена возможность изменения угла наклона рабочей плоскости. Уклон изначально выбран оптимальным.

Клавиши с низким профилем. Кириллические и латинские символы одинаковы по размерам. Есть белая подсветка. Она отключаема вручную или через заданный интервал времени.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Часть клавиш выполняет дополнительное действие, это часто используемые команды и опции управления клавиатурой.

В верхнем углу выведены три кнопки для быстрого переключения между разными системами. Эта клавиатура поддерживает возможность подключения через несколько отдельных адаптеров.

Зарядка проводится через USB Type-C разъем. Рядом с ним механический выключатель. Аккумулятор несъемный.

Софт

На основании шесть резиновых ножек, расположенных по периметру.Logitech MX Keys поддерживает детальную ручную настройку с помощью утилиты Logitech Options. Сохранить данные можно будет в облаке, авторизовавшись в системе. В главном окне отображается подключенная периферия.

Клавиши в ней можно настроить индивидуально, это блок F1-F12 и кнопки FN. Действие по ним задано изначально, есть возможность выбора приоритета между ними. Предлагается готовый список.

Технология Easy-Switch с быстрым переключением между тремя разными системами. Все они могут работать на разных операционных системах.

Доступны пресеты под определенные приложения. Одна из особенностей этой клавиатуры.

Тесты

Установлены переключатели ножничного типа. Ход короткий, нажимаются легко. Они полностью бесшумны. Есть внятная тактильная отдача при нажатиях. Отметим наличие углубления на клавишах, упрощающего слепую и быструю печать. Раскладка традиционная, расстояние между клавишами оптимальное. Работать за ней одно удовольствие. Мы перешли на нее как на основную, отказавшись от механической клавиатуры.

Функциональные клавиши в Logitech MX Keys оптимизированы под работу с операционными системами Windows и macOS. Отсутствие кабеля, аккуратный и компактный корпус позволяют организовать рабочее пространство. Отдельно отметим работу клавиатуры и мышки от одного адаптера, занимающего только один USB-разъем на корпусе. Второй комплектный адаптер от мышки можно подключить к ноутбуку, перенося курсор и работу между разными устройствами на рабочем столе.

Компактные габариты этой клавиатуры позволяют брать ее с собой в рабочие поездки, упрощая работу с носимыми устройствами. Так же, как в мышке, тут есть режим подключения по Bluetooth. Корректно работает со смартфонами и планшетами.

Logitech MX Keys обзор

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 10 дней работы с подсветкой и до 5 месяцев при отключении подсветки. Уровень яркости подсветки корректируется между семью ступенями. Поддерживается режим автоматического перевод в сон при отсутствии активности.

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