Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы

Не так давно мы проводили тестирование Logitech MX MASTER 3, лучшей беспроводной мышки для работы. Сегодня хотим поделиться опытом длительной эксплуатации клавиатуры Logitech MX Keys. Выполнены они в общей стилистике, поддерживают возможность работы от одного адаптера и предлагают сразу ряд опций, позволяющих повысить эффективность в паре.

Logitech MX Keys

Впервые с ней мы познакомились на стенде Logitech на выставке IFA 2019. Она находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 8 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает кабель USB Type-C, адаптер подключения, буклет и руководство пользователя. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением и подробными данными по техническим характеристикам.

Logitech MX Keys

Внешний вид

Выполнена в стильном и привлекательном корпусе темно-серого цвета. Как и говорили выше, отлично сочетается с мышкой.

Logitech MX Keys

Низкопрофильный формат исполнения. Основная часть светлее, ножка-валик темнее. Обе части из пластика.

Logitech MX Keys

Края корпуса закруглены. Рамки вокруг блока клавиш узкие. На столе она занимает ограниченное пространство. Толщина 6 мм, вес 800 граммов.

Logitech MX Keys

Общая жесткость корпуса высокая. При нажатии по клавишам он не прогибается, не смещается по ровной поверхности.

Logitech MX Keys

Опционально Logitech MX Keys дополняется съемной подставкой под запястья с магнитным креплением. В России на момент теста нам не удалось найти эту подставку отдельно, как и расширенную комплектацию.

Logitech MX Keys

Конструктивно не предусмотрена возможность изменения угла наклона рабочей плоскости. Уклон изначально выбран оптимальным.

Logitech MX Keys

Клавиши с низким профилем. Кириллические и латинские символы одинаковы по размерам. Есть белая подсветка. Она отключаема вручную или через заданный интервал времени.

Logitech MX Keys

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Часть клавиш выполняет дополнительное действие, это часто используемые команды и опции управления клавиатурой.

Logitech MX Keys

В верхнем углу выведены три кнопки для быстрого переключения между разными системами. Эта клавиатура поддерживает возможность подключения через несколько отдельных адаптеров.

Logitech MX Keys

Зарядка проводится через USB Type-C разъем. Рядом с ним механический выключатель. Аккумулятор несъемный.

Logitech MX Keys

На основании шесть резиновых ножек, расположенных по периметру.

Софт

Logitech MX Keys поддерживает детальную ручную настройку с помощью утилиты Logitech Options. Сохранить данные можно будет в облаке, авторизовавшись в системе. В главном окне отображается подключенная периферия.

Logitech MX Keys

Клавиши в ней можно настроить индивидуально, это блок F1-F12 и кнопки FN. Действие по ним задано изначально, есть возможность выбора приоритета между ними. Предлагается готовый список.

Logitech MX Keys

Технология Easy-Switch с быстрым переключением между тремя разными системами. Все они могут работать на разных операционных системах.

Logitech MX Keys

Доступны пресеты под определенные приложения. Одна из особенностей этой клавиатуры.

Logitech MX Keys

Тесты

Установлены переключатели ножничного типа. Ход короткий, нажимаются легко. Они полностью бесшумны. Есть внятная тактильная отдача при нажатиях. Отметим наличие углубления на клавишах, упрощающего слепую и быструю печать. Раскладка традиционная, расстояние между клавишами оптимальное. Работать за ней одно удовольствие. Мы перешли на нее как на основную, отказавшись от механической клавиатуры.

Logitech MX Keys

Функциональные клавиши в Logitech MX Keys оптимизированы под работу с операционными системами Windows и macOS. Отсутствие кабеля, аккуратный и компактный корпус позволяют организовать рабочее пространство. Отдельно отметим работу клавиатуры и мышки от одного адаптера, занимающего только один USB-разъем на корпусе. Второй комплектный адаптер от мышки можно подключить к ноутбуку, перенося курсор и работу между разными устройствами на рабочем столе.

Logitech MX Keys

Компактные габариты этой клавиатуры позволяют брать ее с собой в рабочие поездки, упрощая работу с носимыми устройствами. Так же, как в мышке, тут есть режим подключения по Bluetooth. Корректно работает со смартфонами и планшетами.

Logitech MX Keys

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 10 дней работы с подсветкой и до 5 месяцев при отключении подсветки. Уровень яркости подсветки корректируется между семью ступенями. Поддерживается режим автоматического перевод в сон при отсутствии активности.

Logitech MX Keys обзор

Итоги по Logitech MX Keys

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech MX Keys – лучшая беспроводная клавиатура для дома и офиса в тех сценариях, когда игры не основной приоритет. Стильный и современный внешний вид, несколько режимов подключения, тихие клавиши с тактильным откликом, регулируемая подсветка, длительное время автономной работы, возможность подключения к разным системам, программное обеспечение. Рекомендуем использовать в паре с Logitech MX MASTER 3. Также хотелось бы видеть подставку под запястья в свободном доступе в России.
Logitech MX Keys получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Logitech MX Keys
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