Обзор Logitech G413. Механическая клавиатура с быстрыми переключателями

Большинство механических клавиатур, предлагаемых пользователям, строятся на переключателях CHERRY или близким к ним по строению. Очень редко производители идут на смелые эксперименты и тем более могут предложить достойную альтернативу, тем интереснее становятся такие решения. С переключателями Romer-G от Logitech мы уже знакомились, как показала практика серии тестов, они быстрее и тише стандартных переключателей, плюс в них решена проблема недостаточного освещения кириллических символов. Тестируемая сегодня клавиатура Logitech G413 была анонсирована она весной прошлого года и сейчас находится в широком доступе в российской рознице.

Комплектация

Подобрать оптимальное предложение можно в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Logitech G413 в эффектно оформленной коробке из темного картона с изображением клавиатуры, описанием ключевых особенностей и сводной таблицей с техническими характеристиками.

Комплект включает набор технической документации, сменные кейкапы и ключ для извлечения.

Внешний вид

Основу корпуса Logitech G413 составляет пластик с матовым покрытием. Лицевая панель представляет собой алюминиевую пластину со шлифованным покрытием. Сборка проведена качественно, общая жесткость конструкции высокая.

Общий вес более одного килограмма обеспечивает устойчивое расположение на ровной поверхности. Здесь же свой вклад вносят несколько прорезиненных вставок на нижней грани.

Выполнена она в дизайне «скелетон» с минимальными рамками вокруг блока клавиш. Сами кнопки расположены над основной плоскостью.

Накопившиеся загрязнения между кнопками в ходе эксплуатации можно будет легко удалить.

На борту у тестируемой клавиатуры классический набор клавиш с цифровым блоком. Кейкапы с небольшим углублением по центру.

Символы нанесены методом лазерной гравировки, со временем не будут подвержены стиранию. Шрифты аккуратные и хорошо читаемы.

Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Logitech G413 поддерживает только красную подсветку с эффектном дыхания и несколькими уровнями яркости.

В верхнем углу хромированный логотип производителя и пара светодиодных индикаторов. Пара SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Клавиатура поддерживает сквозное подключение. К расположенному с тыльной стороны USB-разъему можно подключить флеш-накопитель, внешний жесткий диск или адаптер беспроводных наушников или мышки.

Софт

Подключается при помощи массивного кабеля в защитной тканевой оплетке. На конце два отдельных коннектора, один обеспечивает работу самой клавиатуры, второй сквозной USB. На нижней поверхности есть пара откидных ножек, позволяющих изменить угол наклона рабочей плоскости.Поддерживается управление при помощи общего центра управления, объединяющего всю периферию этого производителя. Утилита поддерживает облачное хранение данных и перенос настроек. Есть опциональный вывод киберспортивных новостей и трансляций.

В главном окне программы отображается изображение клавиатуры с быстрым доступом к настройкам блока F1-F12. К каждой из кнопок можно привязать макрос или часто используемую комбинацию.

Есть детальный редактор макросов. С готовым набор под большой список игр.

Во вкладке настроек задается скорость эффекта дыхания и уровень яркости.

Тесты

В Logitech G413 используются переключатели Romer-G. Особенностью этих переключателей является точка срабатывания расположена на расстоянии 1.5 мм, это в два раза меньше, чем у стандартных механических переключателей. Для данных переключателей ресурс службы составляет 70 миллионов кликов.

Итоги по Logitech G413

Уровень шума выше, чем у мембранных переключателей, но ниже, чем у стандартных механических. Клавиатура подойдет не только под игры, но и набор больших объемов текста. Ложные срабатывания при слепой печати сведены к минимуму. Клавиши обеспечивают достаточный уровень контроля, поддерживая молниеносную реакцию и определение одновременное нажатие нескольких клавиш. Кейкапы не люфтят. В плане эргономики можно придраться к полному отсутствию подставки под запястья.Logitech G413 станет хорошим выбором при поиске недорогой клавиатуры с цифровым блоком. Предлагается необходимый базис, позволяющий комфортно эксплуатировать эту клавиатуру в играх различных жанров. Рассматривать эту модель можно и в качестве повседневной для работы с повседневными приложениями и в качестве инструмента для набора текста. Не устроить может в ней наличие шума в ночное время и отсутствие под запястья.