Обзор Logitech G502 HERO. Лучшая игровая мышка до 6000 рублей?

Вслед за беспроводными наушниками Logitech G935 и клавиатуры с тактильными переключателями Logitech G512 CARBON, мы детально изучили игровую мышку Logitech G502 HERO с сенсором 16000 DPI, системой регулировки веса и многоцветной подсветкой. За её основу взята зарекомендовавшая себя Logitech G502 PROTEUS CORE, протестированная нами в начале 2016 года.

Logitech G502 HERO обзор

Средняя стоимость составляет 5590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Комплект включает бокс с пятью грузиками, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Дизайн не претерпел заметных изменений. Logitech G502 HERO выполнена в корпусе обтекаемой формы. Как и большинство других игровых мышей этого производителя напоминает космический корабль.

Во внешней поверхности сочетаются матовые и глянцевые зоны. В целом манипулятор не подвержен загрязнению следами пальцев.

Корпус ассиметричный, рассчитан на правшей. Есть удобное углубление под большой палец с удлиненной площадкой.

Слева и справа прорезиненные вставки с текстурным рисунком в виде треугольников, улучшающих сцепление.

Ближе к фронтальной стороне расположена вертикальная клавиша, на границе две традиционные клавиши.

Рядом с левой клавишей находится еще две кнопки, отвечающие по умолчанию за изменение уровня чувствительности сенсора.

Колесико прокрутки имеет четкие позиции фиксации. Как и ранее, оно поддерживает два режима работы. Один из них инерционный с бесшумной и безостановочной прокруткой. Переключаются они при помощи переключателя позади колесика.

Позади нее у Logitech G502 HERO еще одна кнопка, она по умолчанию переключает профили настроек. Все клавиши с внятным тактильным откликом и умеренным шумом при нажатии.

Левая кнопка выше правой, если смотреть в профиле виден наклон плоскости корпуса. Так он повторяет форму ладони.

Общие габариты составляют 132х75х40 мм. Вес 121 грамм. Снизу можно будет снять крышку, открыв доступ к посадочным местам под пять грузиков по 3.6 грамма каждый. Так можно будет изменять не только общий вес, но и балансировку.

На спинке находится логотип Logitech с многоцветной подсветкой LIGHTSYNC RGB. Цвет подцветки можно будет синхронизировать с остальной периферией.

Также подсвечивается трехпозиционный индикатор на левой грани. Он отображает уровень чувствительности сенсора.

Подключается при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. Длина 2 метра.

Софт

Logitech G502 HERO поддерживает обновленный центр управления Logitech G-HUB. Есть поддержка переноса настроек из Gaming центра, используемого ранее. Выводится список подключенной периферии.

В первой вкладке LIGHTSYNC проводится детальная настройка поведения подсветки. Выбирается эффект, скорость и яркость. Предлагается синхронизация зон подсветки и синхронизация с остальными компонентами.

В разделе НАЗНАЧЕНИЯ выбирается действия кнопок. С учетом поддержки технологии G-SHIFT можно переназначить 11 клавиш. Есть хороший запас по поддерживаемым действиям и командам. Поддерживаются макросы.

Во вкладке ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ выставляется до пяти уровней чувствительности с быстрым переключением между ними. Выбирается частота опроса. Есть опция мгновенного сдвига DPI.

Тесты

Logitech G502 HERO за время длительных тестов не вызвала каких-либо нареканий. Удобная форма корпуса и регулируемый вес. Мышка удобно лежит в руке, кнопки удобно распределены по корпусу и находятся в пределах быстрой доступности.

За скольжение отвечают три массивные и три компактные тефлоновые ножки. Как результат, она хорошо скользит как по коврикам с мягким, так и жестким покрытием.

Главные изменения коснулись сенсора. Повысился уровень чувствительности до 16000 DPI, а также поведение самого сенсора на высоком уровне чувствительности. Hero 16K продемонстрировал отсутствие акселерации и срывов. Мышка идеально себя показала в сетевых шутерах и играх, требующих молниеносной реакции.

Итоги по Logitech G502 HERO

Наличие инерционного режима в колесике пригодится для работы с офисными документами, пролистывании лент социальных сетей и сайтов.С учетом стоимости относительно предложений конкурентов, Logitech G502 HERO выступает одной из лучших игровых мышек предлагая сенсор с высокой чувствительностью, дополнительные кнопки с детальными настройками, синхронизируемую подсветку, регулируемый вес. Её можно рекомендовать под игры всех жанров, включая МОВА и ММО, а также в качестве мышки под выполнение повседневных задач.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".