Обзор Logitech G935 7.1 Lightsync. Беспроводные наушники с объемным звуком

В феврале компания Logitech расширила модельную линейку игровых гарнитур, выпустив сразу три модели с поддержкой звука формата 7.1. В наше распоряжение попала старшая модель Logitech G935 7.1 Lightsync с подсветкой, 50 мм излучателями PRO-G и режимом беспроводного подключения с длительным временем автономной работы. К моменту публикации продажи еще не стартовали.

Logitech G935 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей, на российском рынке они появятся уже в марте.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, сами наушники, аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Выглядят Logitech G935 7.1 Lightsync футуристично. Широкое оголовье, полигональные чашки, размещенные под углом.

Есть сразу несколько зон с многоцветной подсветкой, это продольные линии на тыльной части каждой из чашек и логотип на крышке.

Цвет с детализированной настройкой и возможностью синхронизации с остальными компонентами этого производителя.

Чашки с поворотным креплением, обеспечивающие оптимальный прижим к ушам и отсутствие излишнего давления на голову.

Внешняя часть оголовья из пластика с матовым покрытием. Внутри вставка с мягкой подкладкой.

Предусмотрена регулировка оголовья по длине. Направляющая металлическая, выбранное положение в последующем не смещается. На внутренней стороне нанесены отметки по правой и левой стороне.

Амбушюры глубокие. По периметру аккуратный стежок. Решетку динамика защищает ткань с пиксельным рисунком.

Слева скрывается откидная ножка микрофона. Дополнительно к этому можно выбрать длину вылета капсюля микрофона. Есть светодиодный индикатор состояния его работы.

G3 – цикличное переключение подсветки,

G2 – вкл/выкл объемное звучание,

G1 – максимальная яркость в цикле.

На тыльной грани чашки Logitech G935 7.1 Lightsync механический выключатель, четыре механические кнопки и барабан регулировки громкости. По умолчанию кнопки выполняют следующие функции:

Кнопки хорошо определяются слепым методом. Ход короткий. Есть отдельная кнопка для выключения микрофона, удобно во время проведения трансляций и общения в онлайн играх.

На нижнем торце проводной аудиоразъем, кабель для прямого подключения уже есть в комплекте. microUSB используется для проведения зарядки, комплектный кабель с тканевой оплеткой.

Внешние части двух чашек со съемной крышкой. Справа съемный аккумулятор, позволяющий в будущем заменить батарею или приобрести резервную.

В левой чашке скрывается адаптер подключения, выполненный в виде USB-флешки. Наличие пенала исключит риск потери в дальнейшем.

Претензий к качеству сборки и используемым материалам нет. Визуально конструкция выглядит надежной и устойчивой к повреждениям при неаккуратной эксплуатации.

Софт

С момента последнего тестирования периферии Logitech, вышел обновленный центр управления – G-HUB. Как и ранее, он объединяет актуальные модели, поддерживается перенос настроек. В главном окне выводится список подключенной периферии. Для наушников отображается заряд аккумулятора.

Перейдя в детальные настройки, пользователю становятся доступными опции управления подсветкой. Выставляются эффекты, доступны: выкл, постоянный, цикл, дыхание, дискретизатор и визуализатор звука. Скорость и яркость эффекта.

Подсветку можно синхронизировать с другой периферией этого производителя. Тыльные зоны и логотип настраиваются в отдельности.

Можно задать действия кнопок, выбрав популярные команды, подстроив управление под свои предпочтения. Похвально, ранее подобного мы не видели в наушниках.

Настраивается громкость, усиление микрофона, местный эффект, устраняются шумы и включается объемное звучание. Для объемного звука выводятся настройки по всем каналам с корректировкой громкости и позиционирования.

Тесты

Есть эквалайзер с нейтральными настройками и пресетами. Все они в последующем корректируются.Наушники Logitech G935 7.1 Lightsync работают в беспроводном режиме, используя частотный диапазон 2.4 ГГц. Связь стабильна на большом расстоянии, задержки в скорости передачи замечено не было. Дополнительные настройки для начала работы не требуются, достаточно подключить адаптер и включить сами наушники. Альтернативным вариантом выступает проводное подключение, оно может быть полезно для планшетов и смартфонов.

В плане эргономики все отлично. Наушники удобно сидят на голове. При резких движениях не смещаются. Уши во время длительного ношения не запотевают. Предлагаются хорошие возможности адаптации под анатомические особенности головы пользователя. Управление удобное, элементы расположены логично.

Поддерживается объемный звук DTS Headphone: X 2.0. По опыту эксплуатации, он дает заметные преимущества в сетевых шутерах, предлагая четкое позиционирование движения противников и выстрелов. В фильмах достигается эффект просмотра в кинотеатре.

Полностью отсекается внешний шум. Глубокие и насыщенные басы, в красках раскрывают взрывы, выстрелы и рев двигателей. При этом не забыли про средние и высокие частоты.

Наушники Logitech G935 7.1 Lightsync позволят насладиться разножанровыми композициями, включая инструментальную классику. За звук тут отвечают 50 мм динамики. Запас громкости высокий.

Встроенного аккумулятора хватает на 10-12 часов автономной работы. В режиме обычной эксплуатации это зарядка раз в 2-3 дня. Контролировать заряд можно при помощи программного обеспечения и всплывающих уведомлений.

Итоги по Logitech G935 7.1 Lightsync

Используется подвесной микрофон с улучшенной точностью передачи. Микрофон передает голос без искажений. Она подойдет не только для онлайн игр и видео звонков, но и в качестве инструмента для трансляций.Logitech G935 7.1 Lightsync – оптимальное решение для тех, кто не приемлет компромиссов при выборе игровой гарнитуры с беспроводным подключением. Эффектный дизайн, синхронизируемая подсветка, чувствительный микрофон, удобное управление с настраиваемыми кнопками, хорошая автономность, детализированные опции в утилите управления, объемный звук.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".