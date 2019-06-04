Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка

Сегодня стартовали продажи беспроводной мышки Logitech G502 Lightspeed с оптическим сенсором HERO 16K с чувствительностью 16000 DPI. Поддерживаемая технология Lightspeed обеспечит молниеносную скорость срабатывания в 1 мс с частотой опроса в 1000 Гц. Помимо этого, есть система съемных грузиков, настраиваемая и синхронизируемая подсветка, а также заявлено длительное время автономной работы.

Logitech G502 Lightspeed обзор

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Комплектация

Покупатель получает манипулятор, упакованный в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает бокс со съемными грузиками, адаптер подключения, USB-хаб, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основой мышки ожидаемо послужила Logitech G502 HERO , протестированная нами ранее и являющаяся одной из самых удачных в плане эргономики.

Кабель съемный он может использоваться как для восстановления заряда встроенного аккумулятора, так и для прямого подключения к ПК. Еще один вариант использование в качестве удлинителя для хаба, расположив его рядом можно будет максимально сократить время передачи сигнала.

Внешний вид Logitech G502 Lightspeed футуристичный. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Не маркая. Она ассиметричная, ориентирована только под правшей.

Слева углубление под размещение большого пальца с резиновым покрытием и текстурным рисунком, есть площадка.

Здесь сосредоточены три дополнительные кнопки с возможностью последующей настройки. Одна из них смещена к фронтальной части.

На противоположной грани выступ с прорезиненным покрытием и рисунком виде выпуклых треугольников, улучшающих сцепление.

На левой грани левой кнопки выведены две дополнительные клавиши. Ниже трёхпозиционный светодиодный индикатор.

Колесико прокрутки поддерживает два режима работы: инерционный с безостановочной прокруткой и режим с внятными тактильными отсечками. Переключается при помощи кнопки позади колесика.

Есть отдельная кнопка переключения чувствительности сенсора. Все кнопки расположены в пределах быстрой доступности.

Общий вес мышки составляет 114 граммов, он без грузиков меньше, чем в проводной версии. Инженеры учли вес устанавливаемого внутрь корпуса аккумулятора.

Он не повлиял негативно на общую балансировку. Изменилось расположение самих грузиков во внутреннем отсеке. Суммарно можно добавить 16 граммов с помощью съемный грузиков.

Два из них располагаются в отдельной крышке, скрывающей отсек под хранение адаптера подключения.

На спинке Logitech G502 Lightspeed подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки синхронизируется и настраивается.

Четыре тефлоновые ножки распределены по периметру основания. По центру окошко сенсор есть механический выключатель.

Софт

Мышка поддерживает управление с помощью программного центра G-Hub, объединяющий периферию этого производителя. В главном окне выводится изображение мыши с индикатором оставшегося заряда.

При переходе в полные настройки выводятся опции управления подсветкой. Здесь меняются, яркость и эффект.

Отдельная вкладка для синхронизации подсветки с остальными компонентами.

Доступны опции по выбору действий для всех кнопок. Здесь же активируется технология G-Shift.

Меняется чувствительность в нескольких диапазонах и частота опроса сенсора.

Тесты

Тестирование Logitech G502 Lightspeed мы проводили на ковриках с разным типом покрытия. Установленный тут сенсор Hero 16K демонстрирует высокую точность и отсутствие сглаживания на широком диапазоне чувствительности. Срывы и акселерация за время длительных тестов замечены не были. Мышка несмотря на беспроводное подключение не уступает ни по скорости, ни по точности работы флагманским проводным решениям.

Кнопки со средней длиной хода. Шум во время клика умеренный. Заявлен высокий ресурс службы. Предлагаются широкие возможности кастомизации и распределения часто используемых команд и действий.

Итоги по Logitech G502 Lightspeed

Форма у мышки эргономичная. Идеально ложится в руку. Поддерживаются несколько типов хвата. Дискомфорта и усталости во время длительных игр не наблюдалось. Встроенного заряда хватает примерно на 2 дня активной эксплуатации.Logitech G502 Lightspeed одна из лучших беспроводных мышек в сегменте флагманских решений. Предлагая выверенную эргономику, дополнительные клавиши, два режима работы колесика прокрутки, синхронизируемую подсветку, удобное программное обеспечение, привлекательный внешний вид, съемные грузики, точный оптический сенсор с высокой чувствительностью. Из особенностей отметим форму корпуса, рассчитанную только под правшей. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".