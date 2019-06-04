Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка

2019-06-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G502 Lightspeed; [264]
Сегодня стартовали продажи беспроводной мышки Logitech G502 Lightspeed с оптическим сенсором HERO 16K с чувствительностью 16000 DPI. Поддерживаемая технология Lightspeed обеспечит молниеносную скорость срабатывания в 1 мс с частотой опроса в 1000 Гц. Помимо этого, есть система съемных грузиков, настраиваемая и синхронизируемая подсветка, а также заявлено длительное время автономной работы.

Logitech G502 Lightspeed

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Logitech G502 Lightspeed обзор

Комплектация

Logitech G502 Lightspeed

Покупатель получает манипулятор, упакованный в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает бокс со съемными грузиками, адаптер подключения, USB-хаб, руководство пользователя и гарантийный талон.

Logitech G502 Lightspeed

Внешний вид

Основой мышки ожидаемо послужила Logitech G502 HERO, протестированная нами ранее и являющаяся одной из самых удачных в плане эргономики.

Logitech G502 Lightspeed

Кабель съемный он может использоваться как для восстановления заряда встроенного аккумулятора, так и для прямого подключения к ПК. Еще один вариант использование в качестве удлинителя для хаба, расположив его рядом можно будет максимально сократить время передачи сигнала.

Logitech G502 Lightspeed

Внешний вид Logitech G502 Lightspeed футуристичный. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Не маркая. Она ассиметричная, ориентирована только под правшей.

Logitech G502 Lightspeed

Слева углубление под размещение большого пальца с резиновым покрытием и текстурным рисунком, есть площадка.

Logitech G502 Lightspeed

Здесь сосредоточены три дополнительные кнопки с возможностью последующей настройки. Одна из них смещена к фронтальной части.

Logitech G502 Lightspeed

На противоположной грани выступ с прорезиненным покрытием и рисунком виде выпуклых треугольников, улучшающих сцепление.

Logitech G502 Lightspeed

На левой грани левой кнопки выведены две дополнительные клавиши. Ниже трёхпозиционный светодиодный индикатор.

Logitech G502 Lightspeed

Колесико прокрутки поддерживает два режима работы: инерционный с безостановочной прокруткой и режим с внятными тактильными отсечками. Переключается при помощи кнопки позади колесика.

Logitech G502 Lightspeed

Есть отдельная кнопка переключения чувствительности сенсора. Все кнопки расположены в пределах быстрой доступности.

Logitech G502 Lightspeed

Общий вес мышки составляет 114 граммов, он без грузиков меньше, чем в проводной версии. Инженеры учли вес устанавливаемого внутрь корпуса аккумулятора.

Logitech G502 Lightspeed

Он не повлиял негативно на общую балансировку. Изменилось расположение самих грузиков во внутреннем отсеке. Суммарно можно добавить 16 граммов с помощью съемный грузиков.

Logitech G502 Lightspeed

Два из них располагаются в отдельной крышке, скрывающей отсек под хранение адаптера подключения.

Logitech G502 Lightspeed

На спинке Logitech G502 Lightspeed подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки синхронизируется и настраивается.

Logitech G502 Lightspeed

Четыре тефлоновые ножки распределены по периметру основания. По центру окошко сенсор есть механический выключатель.

Logitech G502 Lightspeed

Софт

Мышка поддерживает управление с помощью программного центра G-Hub, объединяющий периферию этого производителя. В главном окне выводится изображение мыши с индикатором оставшегося заряда.

Logitech G502 Lightspeed

При переходе в полные настройки выводятся опции управления подсветкой. Здесь меняются, яркость и эффект.

Logitech G502 Lightspeed

Отдельная вкладка для синхронизации подсветки с остальными компонентами.

Logitech G502 Lightspeed

Доступны опции по выбору действий для всех кнопок. Здесь же активируется технология G-Shift.

Logitech G502 Lightspeed

Меняется чувствительность в нескольких диапазонах и частота опроса сенсора.

Logitech G502 Lightspeed

Тесты

Тестирование Logitech G502 Lightspeed мы проводили на ковриках с разным типом покрытия. Установленный тут сенсор Hero 16K демонстрирует высокую точность и отсутствие сглаживания на широком диапазоне чувствительности. Срывы и акселерация за время длительных тестов замечены не были. Мышка несмотря на беспроводное подключение не уступает ни по скорости, ни по точности работы флагманским проводным решениям.

Logitech G502 Lightspeed

Кнопки со средней длиной хода. Шум во время клика умеренный. Заявлен высокий ресурс службы. Предлагаются широкие возможности кастомизации и распределения часто используемых команд и действий.

Logitech G502 Lightspeed

Форма у мышки эргономичная. Идеально ложится в руку. Поддерживаются несколько типов хвата. Дискомфорта и усталости во время длительных игр не наблюдалось. Встроенного заряда хватает примерно на 2 дня активной эксплуатации.

Итоги по Logitech G502 Lightspeed

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech G502 Lightspeed одна из лучших беспроводных мышек в сегменте флагманских решений. Предлагая выверенную эргономику, дополнительные клавиши, два режима работы колесика прокрутки, синхронизируемую подсветку, удобное программное обеспечение, привлекательный внешний вид, съемные грузики, точный оптический сенсор с высокой чувствительностью. Из особенностей отметим форму корпуса, рассчитанную только под правшей. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.
Logitech G502 Lightspeed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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