Обзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая беспроводная мышка

Долгое время считалось, что беспроводная периферия не может обеспечить должный уровень надежности в играх, особенно в сетевых баталиях. Это ошибочные стереотипы, и это уже не раз доказала компания Logitech. Не так давно они пополнили модельный ряд выпуском Logitech G604 LightSpeed с датчиком Hero и программируемыми кнопками.

Logitech G604 LightSpeed обзор

Рекомендованная стоимость составляет 100 долларов. На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений на российском рынке.

Комплектация

Комплект включает пальчиковую батарейку, адаптер подключения, кабель-удлинитель для адаптера, наклейку с логотипом, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.

Внешний вид

Выполнена Logitech G604 LightSpeed в эргономичном корпусе, рассчитанным под правшей. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев.

По центру спинки прорезиненное покрытие с текстурным рисунком в виде углублений. Надежный и удобный хват.

В зоне большого пальца выраженный выступ. Здесь же расположены шесть программируемых кнопок. Все они с гребнем в центральной части, упрощающим поиск нужной кнопки во время эксплуатации.

Плюс две кнопки на боковой грани левой основной клавиши. Клик по ним не требует изменения основного хвата. По умолчанию они изменяют уровень чувствительности.

Колесико прокрутки у этой мышки выполнено из металла. Предлагается два режима работы. Переключается при помощи выступающей клавиши по центру.

Позади нее выведена кнопка изменения режима беспроводного подключения. Пользователь сможет выбирать между Lightspeed и Bluetooth.

В центральной части глянцевая вставка. В отличие от ряда рассмотренных ранее мышек этого производителя, тут не предусмотрено проводное подключение.

Также нет и элементов с подсветкой. Задняя часть спинки съемная. Здесь скрывается отсек под одну пальчиковую батарейку и пенал для адаптера подключения.

На основании четыре тефлоновые ножки, расположенные по всему периметру. В центре окошко сенсора и механический выключатель.

Софт

В комплекте с мышкой идет кабель-удлинитель, позволяющий сократить расстояние от мышки до адаптера подключения.Logitech G604 LightSpeed поддерживает управление при помощи программного центра G Hub. При первом подключении программа предложила провести обновление прошивки. В одном центре объединена вся периферия этого производителя.

Во вкладке НАЗНАЧЕНИЯ меняются действия для 15 кнопок. Поддерживается технология G-Shift.

Есть детальный редактор макросов.

Можно задать несколько уровней чувствительности. Для упрощения каждому из них присваивается свой цвет. Он будет отображаться на компактном индикаторе, расположенном на корпусе. Меняется частота опроса сенсора.

Тесты

Пользователь мышки может выбрать между двумя вариантами беспроводного подключения: Lightspeed (2.4 ГГц) или Bluetooth. Второй вариант будет полезным при работе с ультрабуком, в тех сценариях, когда скорость реакции не является приоритетом. В режиме Lightspeed мышка по скорости и надежности не уступает проводным решениям.

Сенсор Hero мы уже детально изучали в ряде других решений этого производителя. Точный сенсор с высокой чувствительностью. За время длительных тестов не сталкивались со срывом курсора и акселерацией. Максимальная точность демонстрируется в диапазоне до 2500 DPI. Logitech G604 LightSpeed эффективно себя продемонстрировала в сетевых шутерах.

Использование батарейки вместо подзаряжаемого аккумулятора имеет как свои преимущества, так и недостатки. Из минусов выделим дополнительные траты во время эксплуатации на покупку батареек. К плюсам – отсутствие проблем со снижением времени автономной работы при длительной эксплуатации. Сам производитель заявляет о 240 часах беспрерывной работы, за время наших тестов разрядить ее полностью нам не удалось. В Bluetooth режиме время работы увеличивается до 5 месяцев.

Итоги по Logitech G604 LightSpeed

Тесты проводились на ковриках с разным типом покрытия. Скольжение контролируемо, как и поведение сенсора. Вес с батарейкой около 135 граммов. В руке лежит удобно. Все кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Поддерживаются все типы хвата.Logitech G604 LightSpeed – высокоточная игровая мышка с двумя вариантами беспроводного подключения. Эргономичная форма, дополнительные кнопки, два режима колесика прокрутки, длительное время работы, поддержка программного обеспечения. Все это делает ее одной из лучших беспроводных игровых мышек. Но и без минусов не обошлось. Не устроить может отсутствие проводного подключения и выбор в пользу батарейки АА вместо аккумулятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".