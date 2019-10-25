Обзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая беспроводная мышка

2019-10-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G604 LightSpeed; [30]
Долгое время считалось, что беспроводная периферия не может обеспечить должный уровень надежности в играх, особенно в сетевых баталиях. Это ошибочные стереотипы, и это уже не раз доказала компания Logitech. Не так давно они пополнили модельный ряд выпуском Logitech G604 LightSpeed с датчиком Hero и программируемыми кнопками.

Logitech G604 LightSpeed

Рекомендованная стоимость составляет 100 долларов. На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений на российском рынке.

Logitech G604 LightSpeed обзор

Комплектация

Комплект включает пальчиковую батарейку, адаптер подключения, кабель-удлинитель для адаптера, наклейку с логотипом, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.

Logitech G604 LightSpeed

Внешний вид

Выполнена Logitech G604 LightSpeed в эргономичном корпусе, рассчитанным под правшей. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Logitech G604 LightSpeed

По центру спинки прорезиненное покрытие с текстурным рисунком в виде углублений. Надежный и удобный хват.

Logitech G604 LightSpeed

В зоне большого пальца выраженный выступ. Здесь же расположены шесть программируемых кнопок. Все они с гребнем в центральной части, упрощающим поиск нужной кнопки во время эксплуатации.

Logitech G604 LightSpeed

Плюс две кнопки на боковой грани левой основной клавиши. Клик по ним не требует изменения основного хвата. По умолчанию они изменяют уровень чувствительности.

Logitech G604 LightSpeed

Колесико прокрутки у этой мышки выполнено из металла. Предлагается два режима работы. Переключается при помощи выступающей клавиши по центру.

Logitech G604 LightSpeed

Позади нее выведена кнопка изменения режима беспроводного подключения. Пользователь сможет выбирать между Lightspeed и Bluetooth.

Logitech G604 LightSpeed

В центральной части глянцевая вставка. В отличие от ряда рассмотренных ранее мышек этого производителя, тут не предусмотрено проводное подключение.

Logitech G604 LightSpeed

Также нет и элементов с подсветкой. Задняя часть спинки съемная. Здесь скрывается отсек под одну пальчиковую батарейку и пенал для адаптера подключения.

Logitech G604 LightSpeed

На основании четыре тефлоновые ножки, расположенные по всему периметру. В центре окошко сенсора и механический выключатель.

Logitech G604 LightSpeed

В комплекте с мышкой идет кабель-удлинитель, позволяющий сократить расстояние от мышки до адаптера подключения.

Софт

Logitech G604 LightSpeed поддерживает управление при помощи программного центра G Hub. При первом подключении программа предложила провести обновление прошивки. В одном центре объединена вся периферия этого производителя.

Logitech G604 LightSpeed

Во вкладке НАЗНАЧЕНИЯ меняются действия для 15 кнопок. Поддерживается технология G-Shift.

Logitech G604 LightSpeed

Есть детальный редактор макросов.

Logitech G604 LightSpeed

Можно задать несколько уровней чувствительности. Для упрощения каждому из них присваивается свой цвет. Он будет отображаться на компактном индикаторе, расположенном на корпусе. Меняется частота опроса сенсора.

Logitech G604 LightSpeed

Тесты

Пользователь мышки может выбрать между двумя вариантами беспроводного подключения: Lightspeed (2.4 ГГц) или Bluetooth. Второй вариант будет полезным при работе с ультрабуком, в тех сценариях, когда скорость реакции не является приоритетом. В режиме Lightspeed мышка по скорости и надежности не уступает проводным решениям.

Logitech G604 LightSpeed

Сенсор Hero мы уже детально изучали в ряде других решений этого производителя. Точный сенсор с высокой чувствительностью. За время длительных тестов не сталкивались со срывом курсора и акселерацией. Максимальная точность демонстрируется в диапазоне до 2500 DPI. Logitech G604 LightSpeed эффективно себя продемонстрировала в сетевых шутерах.

Logitech G604 LightSpeed

Использование батарейки вместо подзаряжаемого аккумулятора имеет как свои преимущества, так и недостатки. Из минусов выделим дополнительные траты во время эксплуатации на покупку батареек. К плюсам – отсутствие проблем со снижением времени автономной работы при длительной эксплуатации. Сам производитель заявляет о 240 часах беспрерывной работы, за время наших тестов разрядить ее полностью нам не удалось. В Bluetooth режиме время работы увеличивается до 5 месяцев.

Logitech G604 LightSpeed

Тесты проводились на ковриках с разным типом покрытия. Скольжение контролируемо, как и поведение сенсора. Вес с батарейкой около 135 граммов. В руке лежит удобно. Все кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Поддерживаются все типы хвата.

Итоги по Logitech G604 LightSpeed

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech G604 LightSpeed – высокоточная игровая мышка с двумя вариантами беспроводного подключения. Эргономичная форма, дополнительные кнопки, два режима колесика прокрутки, длительное время работы, поддержка программного обеспечения. Все это делает ее одной из лучших беспроводных игровых мышек. Но и без минусов не обошлось. Не устроить может отсутствие проводного подключения и выбор в пользу батарейки АА вместо аккумулятора.
Logitech G604 LightSpeed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Logitech G604 LightSpeed
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