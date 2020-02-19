Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура

2020-02-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G915 Lightspeed; [218]
Игровая периферия, нацеленная на профессиональных игроков, учитывает повышенные требования к надежности и скорости работы. Если речь касается мышек Logitech, то технология LightSpeed продемонстрировала, что можно обеспечить уровень, не уступающий проводным решениям. В конце прошлого года компания представила беспроводную клавиатуру Logitech G915 Lightspeed с продвинутым техническим оснащением.

Logitech G915 Lightspeed

Средняя стоимость на момент публикации составляет 17 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech G915 Lightspeed обзор

Комплектация

Клавиатура поставляется в коробке из плотного картона с её изображением и общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер USB, кабель подключения, переходник на полноразмерный USB, руководство пользователя, наклейку с логотипом и гарантийный талон.

Logitech G915 Lightspeed

Внешний вид

Несмотря на выбор в пользу беспроводного подключения, выполнена она в полноразмерном формате с цифровым блоком. К тому же тут установлены механические переключатели.

Logitech G915 Lightspeed

Кстати, еще одна особенность Logitech G915 Lightspeed заключается в использовании низкопрофильных механических переключателей. Сохранив все преимущества классических переключателей, здесь удалось вдвое снизить высоту колпачка.

Logitech G915 Lightspeed

Доступна в трех вариантах оснащения: GL Clicky – отчетливый щелчок и тактильный отклик, GL Tactile – мягкий тактильный отклик и GL Linear – плавное нажатие.

Logitech G915 Lightspeed

Предлагается полноценная многоцветная подсветка с технологией Lightsync. Владелец клавиатуры сможет настраивать цвет и эффект каждой клавиши в отдельности.

Logitech G915 Lightspeed

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно.

Logitech G915 Lightspeed

Стоит отдельно отметить наличие отдельного ряда макро-клавиш. Это пять кнопок, расположенных в левой части.

Logitech G915 Lightspeed

Еще одна группа дополнительных кнопок на верхней рамке. Это кнопки, отвечающие за синхронизацию Bluetooth и Lightspeed, подсветку, игровой режим и запись макросов.

Logitech G915 Lightspeed

Справа барабан регулировки громкости и кнопки управления воспроизведением. Есть отдельный индикатор для контроля уровня текущего заряда аккумулятора.

Logitech G915 Lightspeed

На боковом торце Logitech G915 Lightspeed расположен microUSB-разъем, отвечающий за зарядку аккумулятора и проводное подключение к ПК.

Logitech G915 Lightspeed

Как и в мышках этой линейки, в комплекте с адаптером подключения идет еще и переходник, позволяющий сократить расстояние от клавиатуры до адаптера, максимально сократив время передачи сигнала.

Logitech G915 Lightspeed

Боковые рамки у клавиатуры узкие. Верхняя пластина выполнена из цельного шлифованного металла. Он устойчив к загрязнению и царапинам.

Logitech G915 Lightspeed

На основании помимо трех резиновых накладок и наклейки с техническими данными, выведены двухуровневые откидные ножки. Предлагается три уровня наклона рабочей плоскости клавиатуры.

Софт

Logitech G915 Lightspeed

Для управления используется центр G-HUB. В главном окне выводятся последние новости, эффекты и игровые профили. Здесь же данные по оставшемуся заряду аккумулятора. Настройки можно хранить как во внутренней памяти, так и в облаке после авторизации.

Logitech G915 Lightspeed

В первой вкладке проводится детальная настройка поведения подсветки. Предлагается большое количество готовых пресетов и тонкие настройки. Подсветку можно синхронизировать с остальной периферией.

Logitech G915 Lightspeed

Регулируется скорость и яркость.

Logitech G915 Lightspeed

Задаются команды для блока макро-клавиш. На каждую можно задать до трех разных действий, плюс активация технологии G-SHIFT.

Logitech G915 Lightspeed

Подробный редактор макросов с учетом мышки. Есть зацикливание записанного макроса.

Logitech G915 Lightspeed

В игровом режиме блокируются отдельные клавиши и комбинации.

Тесты

Logitech G915 Lightspeed предлагает два варианта беспроводного подключения и один проводного. При беспроводном подключении можно выбрать между Bluetooth и Lightspeed. Последний по скорости и точности не уступает прямому подключению по кабелю. Молниеносная реакция для точного управления даже в самых требовательных онлайн играх. Bluetooth может быть полезен для подключения к ноутбукам, планшетам или смартфонам. Переключение между режимами проходит в один клик.

Logitech G915 Lightspeed

Низкий профиль переключателей и самой клавиатуры положительно сказался на эргономике. Руки располагаются удобно, даже без отдельной подставки под запястья. Классическое расположение и расстояние между клавишами. На столе стоит устойчиво, не смещается и не прогибается.

Тест клавиш Logitech G915 Lightspeed

Шум во время работы умеренный. Есть ощутимый тактильный отклик и слышимый щелчок. За время тестов мы использовали её не только в играх, но и для набора больших объемов текста.

Logitech G915 Lightspeed

Внутренняя память под профили настроек, три профиля под макросы, готовые профили, два профиля подсветки. Отдельные клавиши для управления подсветкой, макросами и воспроизведением.

Logitech G915 Lightspeed

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной работы на максимальном уровне яркости. Поддерживается режим отключения подсветки при отсутствии активности. Также время можно будет продлить, отключив подсветку или снизив её яркость. Сам же процесс зарядки можно совместить с работой или игрой, продолжив работать с кабельным подключением.

Итоги по Logitech G915 Lightspeed

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech G915 Lightspeed – лучшая механическая клавиатура с беспроводным подключением. Низкопрофильные переключатели с внятным тактильным откликом, пять макро-клавиш с тремя профилями, дополнительные кнопки управления режимами работы, аккуратный и стильный внешний вид, высокий ресурс службы, длительное время автономной работы, два варианта беспроводного подключения.
Logitech G915 Lightspeed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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