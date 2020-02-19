Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура

Игровая периферия, нацеленная на профессиональных игроков, учитывает повышенные требования к надежности и скорости работы. Если речь касается мышек Logitech, то технология LightSpeed продемонстрировала, что можно обеспечить уровень, не уступающий проводным решениям. В конце прошлого года компания представила беспроводную клавиатуру Logitech G915 Lightspeed с продвинутым техническим оснащением.

Logitech G915 Lightspeed обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 17 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Клавиатура поставляется в коробке из плотного картона с её изображением и общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер USB, кабель подключения, переходник на полноразмерный USB, руководство пользователя, наклейку с логотипом и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на выбор в пользу беспроводного подключения, выполнена она в полноразмерном формате с цифровым блоком. К тому же тут установлены механические переключатели.

Кстати, еще одна особенность Logitech G915 Lightspeed заключается в использовании низкопрофильных механических переключателей. Сохранив все преимущества классических переключателей, здесь удалось вдвое снизить высоту колпачка.

Доступна в трех вариантах оснащения: GL Clicky – отчетливый щелчок и тактильный отклик, GL Tactile – мягкий тактильный отклик и GL Linear – плавное нажатие.

Предлагается полноценная многоцветная подсветка с технологией Lightsync. Владелец клавиатуры сможет настраивать цвет и эффект каждой клавиши в отдельности.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно.

Стоит отдельно отметить наличие отдельного ряда макро-клавиш. Это пять кнопок, расположенных в левой части.

Еще одна группа дополнительных кнопок на верхней рамке. Это кнопки, отвечающие за синхронизацию Bluetooth и Lightspeed, подсветку, игровой режим и запись макросов.

Справа барабан регулировки громкости и кнопки управления воспроизведением. Есть отдельный индикатор для контроля уровня текущего заряда аккумулятора.

На боковом торце Logitech G915 Lightspeed расположен microUSB-разъем, отвечающий за зарядку аккумулятора и проводное подключение к ПК.

Как и в мышках этой линейки, в комплекте с адаптером подключения идет еще и переходник, позволяющий сократить расстояние от клавиатуры до адаптера, максимально сократив время передачи сигнала.

Боковые рамки у клавиатуры узкие. Верхняя пластина выполнена из цельного шлифованного металла. Он устойчив к загрязнению и царапинам.

Софт

На основании помимо трех резиновых накладок и наклейки с техническими данными, выведены двухуровневые откидные ножки. Предлагается три уровня наклона рабочей плоскости клавиатуры.

Для управления используется центр G-HUB. В главном окне выводятся последние новости, эффекты и игровые профили. Здесь же данные по оставшемуся заряду аккумулятора. Настройки можно хранить как во внутренней памяти, так и в облаке после авторизации.

В первой вкладке проводится детальная настройка поведения подсветки. Предлагается большое количество готовых пресетов и тонкие настройки. Подсветку можно синхронизировать с остальной периферией.

Регулируется скорость и яркость.

Задаются команды для блока макро-клавиш. На каждую можно задать до трех разных действий, плюс активация технологии G-SHIFT.

Подробный редактор макросов с учетом мышки. Есть зацикливание записанного макроса.

Тесты

В игровом режиме блокируются отдельные клавиши и комбинации.Logitech G915 Lightspeed предлагает два варианта беспроводного подключения и один проводного. При беспроводном подключении можно выбрать между Bluetooth и Lightspeed. Последний по скорости и точности не уступает прямому подключению по кабелю. Молниеносная реакция для точного управления даже в самых требовательных онлайн играх. Bluetooth может быть полезен для подключения к ноутбукам, планшетам или смартфонам. Переключение между режимами проходит в один клик.

Тест клавиш Logitech G915 Lightspeed

Низкий профиль переключателей и самой клавиатуры положительно сказался на эргономике. Руки располагаются удобно, даже без отдельной подставки под запястья. Классическое расположение и расстояние между клавишами. На столе стоит устойчиво, не смещается и не прогибается.

Шум во время работы умеренный. Есть ощутимый тактильный отклик и слышимый щелчок. За время тестов мы использовали её не только в играх, но и для набора больших объемов текста.

Внутренняя память под профили настроек, три профиля под макросы, готовые профили, два профиля подсветки. Отдельные клавиши для управления подсветкой, макросами и воспроизведением.

Итоги по Logitech G915 Lightspeed

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной работы на максимальном уровне яркости. Поддерживается режим отключения подсветки при отсутствии активности. Также время можно будет продлить, отключив подсветку или снизив её яркость. Сам же процесс зарядки можно совместить с работой или игрой, продолжив работать с кабельным подключением.Logitech G915 Lightspeed – лучшая механическая клавиатура с беспроводным подключением. Низкопрофильные переключатели с внятным тактильным откликом, пять макро-клавиш с тремя профилями, дополнительные кнопки управления режимами работы, аккуратный и стильный внешний вид, высокий ресурс службы, длительное время автономной работы, два варианта беспроводного подключения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".