Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбука

Смартфоны выступают универсальным инструментом для выполнения разных типов задач. И за последнее время они отняли заметную долю рынка навигаторов и цифровых камер. А с тестируемой сегодня клавиатурой Logitech K480 вполне могут заменить офисные ПК и даже ноутбуки.

Комплектация

Средняя ее стоимость составляет 3800 рублей, согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку, в оформлении которой сделан акцент на поддержке разных типов платформ. Комплект включает руководство пользователя и саму клавиатуру.

Logitech K480 обзор

Внешний вид

На выбор предлагаются черная и белая версия исполнения. В обоих идет сочетание с дополнительным цветом на боковой зоне регулятора и площадке.

У черной она ярко-салатовая, а у белой – темно серая. Можно будет подобрать под общий сеттинг и цветовое исполнение устройств, с которыми планируется ее в дальнейшем использовать.

Корпус клавиатуры выполнен из пластика. Она защищена от попадания воды, как результат случайно разлитый чай во время работы не приведет к фатальным последствиям.

По габаритам корпуса она близка к привычному типоразмеру планшетов. Ее можно будет возить с собой в компактном чехле и на рабочем столе не потребует много места.

В дальней части вдоль всей длины расположен паз, используемый для установки смартфонов и планшетов.

Поддерживает модели шириной до 258 мм. В этот лимит укладываются 10-дюймовые планшеты. Даже при установке массивных моделей, они не опрокидываются. Также сюда помещаются два смартфона, позволяя совмещать рабочий и личный аккаунт.

И под быстрое переключение между тремя устройствами в Logitech K480 есть поворотный переключатель, расположенный слева. Наглядно для контроля текущего режима и смены во время работы.

Для синхронизации выведены отдельные клавиши в верхнем правом. Под удобное освоение нанесена наклейка, на которой в виде шагов представлен список требуемых действий. Одна из них под Windows и Android, а вторая под MacOS и iOS.

Набор клавиш включает переключатели с учетом эксплуатации как со стационарными, так и носимыми устройствами. Символы на клавиши нанесены белой краской.

Поверхность кейкапов матовая. В центре небольшое углубление. На блоке F1-F12 и функциональных клавишах нанесена дополнительная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.

Тесты

На основании четыре прорезиненные ножки расположенные по краям корпуса. Под защитной крышкой скрывается ниша под две ААА-батарейки, и они изначально идут в комплекте.Рассмотрим несколько сценариев эксплуатации, которые были нами проверены и использовались в течение длительных тестов. Для начала она была подключена к настольному ПК на базе Windows, а также ноутбуку MacBook Air M1. На устройстве должна быть поддержка Bluetooth, если ее изначально нет можно будет приобрести недорогой адаптер подключения, каких-то ограничительных требований по ним нет.

Следующим шагом подключили Apple iPhone 13 Pro Max. Он чаще всего находится в пределах рабочего стола для координации действий во внутреннем чате редакции, а также других задачах. С клавиатурой пропадает необходимость к нему тянуться и сам набор текста заметно ускоряется и повышается удобство.

По мере работы между ноутбуком, смартфоном и ПК быстро переключались, не тратя на это полезное время и сам процесс проходит уже через короткое время проходит интуитивно. Не замечали проблем со скоростью выполнения команд. Определялась на всех типах устройств автоматически.

Установлены тихие переключатели. Набор текста проходит без слышимых щелчков. Быстрый набор не затруднителен. Подходит и для повседневных рабочих задач. Заявленный ресурс составляет 5 миллионов кликов.

Итоги

Комплектных батареек хватает до 2 лет работы. Само же использование распространённого типа аккумуляторов, позволяет их заменить без заметных расходов и обращения в сервис.Logitech K480 – беспроводная клавиатура с мембранными переключателями и использующая интерфейс Bluetooth с быстрым переключением между тремя устройствами. Аккуратный внешний вид, защита от воды, тихие переключатели, поддержка планшетов/смартфонов с разными диагоналями дисплея и длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".