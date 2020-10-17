Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка

Смещение акцента в сторону удаленной работы будет продолжаться и дальше независимо от возможных ограничений. Неудивительно, что вместе с ростом интереса к ноутбукам и персональным компьютерам, как нельзя более актуальной становится периферия. Решения с беспроводным подключением дают свободное размещение и возможность аккуратной организации рабочего пространства. Как пример, тестируемая сегодня мышка Logitech M190 оснащается адаптером, обеспечивающим связь без видимых задержек.

Logitech M190 обзор

Относится к недорогому сегменту. Продажи ее к моменту публикации уже стартовали.

Комплектация

Упакована в прозрачный блистер с бирюзовой подложкой с нанесенной на нее технической информацией по особенностям работы. Набор включает адаптер подключения, батарейку, руководство пользователя и инструкцию.

Внешний вид

Вышла мышка в нескольких расцветках корпуса. В зависимости от выбранного, меняется цвет боковой грани. Есть как классически черный, так и яркие варианты.

Симметричная форма с невысоким профилем. Преобладают поверхности с матовым покрытием. Оно немаркое.

Длина составляет 11.5 сантиметров. Рассчитана на пользователей со средним и большим размером кисти.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. В центре прорезиненное колесико прокрутки.

Дополнительные боковые кнопки и кнопки переключения чувствительности отсутствуют.

На основании Logitech M190 расположена съемная крышка, под которой находится место для установки одной пальчиковой батарейки, а также пенал для адаптера.

Есть механический выключатель, для ручной остановки работы. Также мышка поддерживает автоматический перевод в режим ожидания.

На основании у мышки пять компактных ножек скольжения, расположены они по периметру. Окошко сенсора смещено к боковой грани.

Тесты

В отличие от рассмотренной ранее Logitech K400 Plus , тут отсутствует поддержка программного обеспечения. Работает сразу после подключения адаптера. Дальность стабильного соединения до 10 метров.

Чувствительность сенсора на постоянной отметке в 1000 CPI с частотой опроса 125 Гц, она не переключается. Работает сенсор корректно на разных покрытиях. Движения курсора контролируемы, без дрожания.

Форма у мышки удобна для ладонного хвата. Скольжение контролируемо. Вес хорошо сбалансирован. Рука при длительной работе не устает. За время длительных тестов разрядить батарейку нам не удалось.

Итоги по Logitech M190

Logitech M190 – недорогая офисная мышка с беспроводным подключением. Эргономичная форма, легкий вес, стабильное подключение. Не устроить может отсутствие дополнительных клавиш.