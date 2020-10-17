Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка

Смещение акцента в сторону удаленной работы будет продолжаться и дальше независимо от возможных ограничений. Неудивительно, что вместе с ростом интереса к ноутбукам и персональным компьютерам, как нельзя более актуальной становится периферия. Решения с беспроводным подключением дают свободное размещение и возможность аккуратной организации рабочего пространства. Как пример, тестируемая сегодня мышка Logitech M190 оснащается адаптером, обеспечивающим связь без видимых задержек.

Logitech M190

Относится к недорогому сегменту. Продажи ее к моменту публикации уже стартовали.

Logitech M190 обзор

Комплектация

Упакована в прозрачный блистер с бирюзовой подложкой с нанесенной на нее технической информацией по особенностям работы. Набор включает адаптер подключения, батарейку, руководство пользователя и инструкцию.

Logitech M190

Внешний вид

Вышла мышка в нескольких расцветках корпуса. В зависимости от выбранного, меняется цвет боковой грани. Есть как классически черный, так и яркие варианты.

Logitech M190

Симметричная форма с невысоким профилем. Преобладают поверхности с матовым покрытием. Оно немаркое.

Logitech M190

Длина составляет 11.5 сантиметров. Рассчитана на пользователей со средним и большим размером кисти.

Logitech M190

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. В центре прорезиненное колесико прокрутки.

Logitech M190

Дополнительные боковые кнопки и кнопки переключения чувствительности отсутствуют.

Logitech M190

На основании Logitech M190 расположена съемная крышка, под которой находится место для установки одной пальчиковой батарейки, а также пенал для адаптера.

Logitech M190

Есть механический выключатель, для ручной остановки работы. Также мышка поддерживает автоматический перевод в режим ожидания.

Logitech M190

На основании у мышки пять компактных ножек скольжения, расположены они по периметру. Окошко сенсора смещено к боковой грани.

Logitech M190

Тесты

В отличие от рассмотренной ранее Logitech K400 Plus, тут отсутствует поддержка программного обеспечения. Работает сразу после подключения адаптера. Дальность стабильного соединения до 10 метров.

Logitech M190

Чувствительность сенсора на постоянной отметке в 1000 CPI с частотой опроса 125 Гц, она не переключается. Работает сенсор корректно на разных покрытиях. Движения курсора контролируемы, без дрожания.

Logitech M190

Форма у мышки удобна для ладонного хвата. Скольжение контролируемо. Вес хорошо сбалансирован. Рука при длительной работе не устает. За время длительных тестов разрядить батарейку нам не удалось.

Logitech M190

Итоги по Logitech M190

Logitech M190 – недорогая офисная мышка с беспроводным подключением. Эргономичная форма, легкий вес, стабильное подключение. Не устроить может отсутствие дополнительных клавиш.
Комментарии и отзывы Logitech M190
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