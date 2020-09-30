Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV

Те, кто имел опыт эксплуатации телевизоров со SMART-функционалом сталкивались с трудностями управления комплектными пультами ДУ. Особенные трудности возникают при наборе текста, например, во время поиска ролика на Youtube, Netflix или других стриминговых сервисах. Тестируемая сегодня беспроводная клавиатура Logitech K400 Plus эффективно решает вопрос удобства управления, плюс ко всему прочему может рассматриваться также в пару к ПК или моноблоку.

Logitech K400 Plus

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2190 рублей.

Logitech K400 Plus обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает пару пальчиковых батареек, адаптер подключение и руководство пользователя.

Logitech K400 Plus

Внешний вид

В корпус клавиатуры интегрирована зона с парой кнопок мышки и зоной тачпада. Одно устройство заменяет еще и отдельную мышку.

Logitech K400 Plus

Тачпад расположен в правой части корпуса. Рабочая площадь составляет 77 на 48 мм. Поверхность с матовой текстурой.

Logitech K400 Plus

Под ней две отдельные клавиши, соответствующим основным у мышки. Выше три дополнительные, кнопки выполняющие функции управления громкостью воспроизведения.

Logitech K400 Plus

Сама клавиатура Logitech K400 Plus выполнена из темно-серого пластика. К качеству сборки и внешнему виду претензий.

Logitech K400 Plus

Боковые грани закруглены. Общие габариты компактные. Жесткость высокая, при нажатии на клавиши не прогибается.

Logitech K400 Plus

На основании по периметру распределены ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности

Logitech K400 Plus

Задняя часть представляет собой валик, обеспечивающий наклон рабочей плоскости. Изменить угол наклона штатными средствами возможности нет.

Logitech K400 Plus

Под крышкой находится два посадочных места под пальчиковые батарейки. Здесь же можно будет хранить адаптер подключения, исключив риск потери.

Logitech K400 Plus

На борту традиционный набор кнопок. Верхний ряд выполняет дополнительное действие. Для упрощения маркировка нанесена на сами кнопки.

Logitech K400 Plus

Символы на клавиши нанесены краской. Подсветки в этой клавиатуре не предусмотрено.

Софт

Несмотря на невысокую стоимость для нее предусмотрены возможности настройки. Для управления используется центр Logitech Options. Он же, напомним, используется для Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys. В главном окне отображается список подключенной периферии.

Logitech K400 Plus

Для настройки можно задействовать блок F1-F9 и INS. Готовый набор действий с выбором команд. Под эту группу можно выбрать стандартное действие или выбранные настройки без необходимости зажатия FN-клавиши.

Logitech K400 Plus

Logitech K400 Plus

Выставляется чувствительность тачпада. Список поддерживаемых жестов и замены на необходимые.

Logitech K400 Plus

Еще одни опции для комбинаций нажатий по тачпаду.

Logitech K400 Plus

Тесты

Logitech K400 Plus

В Logitech K400 Plus используется для переключения фирменный адаптер Logitech Unifying. Весомое преимущество его заключается в возможности задействования только одного из USB в системе с подключением до шести совместимых устройств к одному адаптеру. Соединение стабильное. Задержек в передаче сигналов замечено не было.

Logitech K400 Plus

Мы проводили тестирование клавиатуры со SMART-телевизором на базе Android. Определилась автоматически, дополнительная настройка не потребовалась. Все дополнительные клавиши работали корректно. Помимо этого, использовали ее с настольным ПК. Для Windows появляется возможность адаптации работы с выбором жестов и команд. Если не ставится цель играть, то вполне может заменить отдельные клавиатуру и мышки.

Logitech K400 Plus

Нажимаются клавиши бесшумно. Ход короткий. Расстояние между кнопками характерно для ноутбуков. Нажатия пальцев и движения тачпад определяет корректно.

Logitech K400 Plus

Автономную работу обеспечивает пара пальчиковых батареек. За время длительного тестирования разрядить ее не удалось.

Logitech K400 Plus

Итоги по Logitech K400 Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech K400 Plus с учетом стоимости и особенностей исполнения один из лучших вариантов для управления умного телевизора. Также подойдет для ПК или моноблока заменив еще и отдельную мышку, обеспечив полное отсутствие проводов на рабочем столе. Аккуратное исполнение, поддержку программного обеспечения, мультимедиа клавиши, длительное время автономной работы. Отдельно отметим возможность работы с 6 устройствами подключив только один адаптер Unifying.
Logitech K400 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus
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