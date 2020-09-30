Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV

Те, кто имел опыт эксплуатации телевизоров со SMART-функционалом сталкивались с трудностями управления комплектными пультами ДУ. Особенные трудности возникают при наборе текста, например, во время поиска ролика на Youtube, Netflix или других стриминговых сервисах. Тестируемая сегодня беспроводная клавиатура Logitech K400 Plus эффективно решает вопрос удобства управления, плюс ко всему прочему может рассматриваться также в пару к ПК или моноблоку.

Logitech K400 Plus обзор

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2190 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает пару пальчиковых батареек, адаптер подключение и руководство пользователя.

Внешний вид

В корпус клавиатуры интегрирована зона с парой кнопок мышки и зоной тачпада. Одно устройство заменяет еще и отдельную мышку.

Тачпад расположен в правой части корпуса. Рабочая площадь составляет 77 на 48 мм. Поверхность с матовой текстурой.

Под ней две отдельные клавиши, соответствующим основным у мышки. Выше три дополнительные, кнопки выполняющие функции управления громкостью воспроизведения.

Сама клавиатура Logitech K400 Plus выполнена из темно-серого пластика. К качеству сборки и внешнему виду претензий.

Боковые грани закруглены. Общие габариты компактные. Жесткость высокая, при нажатии на клавиши не прогибается.

На основании по периметру распределены ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности

Задняя часть представляет собой валик, обеспечивающий наклон рабочей плоскости. Изменить угол наклона штатными средствами возможности нет.

Под крышкой находится два посадочных места под пальчиковые батарейки. Здесь же можно будет хранить адаптер подключения, исключив риск потери.

На борту традиционный набор кнопок. Верхний ряд выполняет дополнительное действие. Для упрощения маркировка нанесена на сами кнопки.

Софт

Символы на клавиши нанесены краской. Подсветки в этой клавиатуре не предусмотрено.Несмотря на невысокую стоимость для нее предусмотрены возможности настройки. Для управления используется центр Logitech Options. Он же, напомним, используется для Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys. В главном окне отображается список подключенной периферии.

Для настройки можно задействовать блок F1-F9 и INS. Готовый набор действий с выбором команд. Под эту группу можно выбрать стандартное действие или выбранные настройки без необходимости зажатия FN-клавиши.

Выставляется чувствительность тачпада. Список поддерживаемых жестов и замены на необходимые.

Еще одни опции для комбинаций нажатий по тачпаду.

Тесты

В Logitech K400 Plus используется для переключения фирменный адаптер Logitech Unifying. Весомое преимущество его заключается в возможности задействования только одного из USB в системе с подключением до шести совместимых устройств к одному адаптеру. Соединение стабильное. Задержек в передаче сигналов замечено не было.

Мы проводили тестирование клавиатуры со SMART-телевизором на базе Android. Определилась автоматически, дополнительная настройка не потребовалась. Все дополнительные клавиши работали корректно. Помимо этого, использовали ее с настольным ПК. Для Windows появляется возможность адаптации работы с выбором жестов и команд. Если не ставится цель играть, то вполне может заменить отдельные клавиатуру и мышки.

Нажимаются клавиши бесшумно. Ход короткий. Расстояние между кнопками характерно для ноутбуков. Нажатия пальцев и движения тачпад определяет корректно.

Автономную работу обеспечивает пара пальчиковых батареек. За время длительного тестирования разрядить ее не удалось.

Итоги по Logitech K400 Plus

Logitech K400 Plus с учетом стоимости и особенностей исполнения один из лучших вариантов для управления умного телевизора. Также подойдет для ПК или моноблока заменив еще и отдельную мышку, обеспечив полное отсутствие проводов на рабочем столе. Аккуратное исполнение, поддержку программного обеспечения, мультимедиа клавиши, длительное время автономной работы. Отдельно отметим возможность работы с 6 устройствами подключив только один адаптер Unifying.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".