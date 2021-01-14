Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока

Периферия семейства Logitech MX является одной из лучших при выборе инструментов под повседневную работу и выполнение рабочих задач. В рамках «Лаборатории» уже были рассмотрены клавиатура Logitech MX Keys мышка Logitech MX Master 3 . Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания, будет беспроводная мышка Logitech MX Anywhere 3, особенностью которой стали компактные габариты и симметричная форма корпуса.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи стартовали. Средняя стоимость составляет 7 490 рублей.

Упакована в коробку с изображением мышки и описанием основных особенностей. Стартовый набор включает документацию, USB-кабель и адаптер подключения.

Внешний вид

Она заметно меньше, чем MX Master 3. Это касается как длины, так и высоты. Плюс в отличие от нее ее здесь симметричная форма.

Как результат под нее требуется меньше свободного места на рабочем столе, а также это хороший вариант если часто есть необходимость брать с собой мышку в дорогу.

По материалам и качеству исполнения упрощений нет. Logitech MX Anywhere 3 соответствует премиальному уровню.

На боковых зонах рисунок в виде плавных линий, улучшающих хват и сцепление. Дополнительные клавиши выведены только слева.

Как и в полноразмерной мышке здесь используется колесико с двумя режимами вращения. Переключаются они нажатием на клавишу. Один из них с тактильными отсечками, второй без сопротивления. Само колесико металлическое с рядом зазубрин.

Позади переключателя светодиодный индикатор, позволяющих контролировать текущий рабочий статус. И здесь же логотип производителя.

В основной паре клавиш используются переключатели с высоким ресурсом службы. Поверхность клавиш в спинку переходит без видимых границ.

На лицевой стороне по центру USB Type-C разъем, используемый для проведения сеанса зарядки. Также поддерживается режим проводного подключения к ПК.

За скольжение по рабочей поверхности отвечают четыре ножки, распределенные по краям основания.

Здесь же находятся окошко сенсора, механический переключатель питания и кнопка переключения источников сигнала.

Софт

Будущий владелец сможет выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения, среди которых также есть белая и розовая.С официального сайта для мышки Logitech MX Anywhere 3 можно загрузить утилиту управления. Для сохранения данных по настройке можно будет провести авторизацию профиля.

В главном окне отображается весь список подключенных устройств.

В окне управления мышкой выбирается действие для четырех клавиш. Также под правшей можно переключить действие между основными клавишами.

Есть предустановленный набор действий с часто используемыми командами.

Также предлагается возможность загрузить готовые профили под популярные программы, включая пакеты Adobe и Microsoft.

Выставляются скорость указателя и усилие прокрутки. Плавная прокрутка, чувствительность SmartShift, горизонтальная прокрутка для таблиц.

Тесты

Отдельного внимания заслуживает технология Flow с помощью которой одна периферия используется для двух разных систем, включая и разные операционные системы. Настроив ее, можно будет, приближая курсор к краю экрана автоматически переходить между системами. С помощью нее также переносятся файлы и изображения.Logitech MX Anywhere 3 использует общий беспроводной тип коннектора. Его весомым плюсом является возможность подключить совместимые устройства заняв только один разъем на плате или у ноутбука. Мы подключали две мышки и одну клавиатуру к одному адаптеру. Проблем со скоростью передачи и обработки сигнала за время длительной эксплуатации в таком режиме выявлено не было.

Плюс сама мышка поддерживает переключение между разными адаптерами. Два устройства через адаптер и одно через Bluetooth. В итоге получаем удобную организацию рабочего пространства. Здесь же добавив Flow, есть возможность эффективно работать в сеттинге с ноутбуком и настольным ПК на рабочем месте.

Низкий профиль и малая длина накладывают свои особенности по хвату и размещению в ладони. Такие мышки часто выбираются в пару к моноблоку или ноутбуку. Основные клавиши находятся в пределах быстрого доступа.

Установлен точный сенсор с максимальным уровнем в 4000 DPI. Работает корректно как на ковриках, так и при использовании на столе без покрытия. Срывов и акселерации замечено не было. Чувствительности достаточно для комфортной работы с 4К-мониторами. Во время тестов с ней также играли в шутеры, хотя стоит понимать, что это не игровая мышка и под эти задачи есть отдельные линейки с соответствующими оптимизациями.

Итоги по Logitech MX Anywhere 3

За автономную работу отвечает несъемный заряжаемый аккумулятор. Он дает до двух месяцев без необходимости проведения зарядки. На полный цикл зарядки уйдет 3 часа, процесс зарядки совмещается с работой.Logitech MX Anywhere 3 станет интересна для тех кто ставит одним из требований компактные габариты манипулятора и легкий вес. В остальном тут сохранены все преимущества мышек этого семейства, среди которых программируемые клавиши, совмещение нескольких систем с помощью Flow, подключение разной периферии к одному адаптеру, качественное исполнение и длительное время автономной работы. В полноразмерном формате рекомендуем Logitech MX Master 3.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".