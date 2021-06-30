Обзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работы

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 429 рублей.
Комплект включает мышку, клавиатуру, адаптер подключения, инструкцию и гарантийный талон.
Мышка выполнена в компактном корпусе симметричной формы. Округлая форма и легкий вес.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. На спинку нанесен логотип производителя.
Между клавишами прорезиненное колесико прокрутки. Вращается с внятными тактильными отсечками.
На основании съемная крышка, под которой расположены отсек под АА-батарейку и пенал для адаптера подключения.
Окошко сенсора смещено влево. Нанесена наклейка с техническими данными и названием мышки Logitech M220. Есть механический тумблер питания. Три компактные ножки скольжения.
Клавиатура выполнена в стилистике мышки. Плавные линии и отсутствие прямых углов. Внешние поверхности матовые.
Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности матовые. С черным набором также не должно быть проблем с загрязнением пылью и следами пальцев.
Традиционный набор клавиш в Logitech Wireless MK295 Silent дополнен мультимедиа клавишами. Находятся они в верхней части корпуса.
С помощью них можно управлять воспроизведением мультимедиа, изменять громкость, выключать ПК и запускать калькулятор.
Отдельно выведен механический тумблер питания. Он сопровождается светодиодным индикатором.
Колпачки клавиш высокие. Центральная часть их углублена. У нас на тестах клавиатура без локализации, только с латинскими символами.
На основании резиновые накладки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола. Две откидные ножки изменяют угол наклона рабочей плоскости.
Крышка с отсеком для двух ААА-батареек. Пенал для адаптера подключения есть и здесь.
Тут используются батарейки формата АА и ААА, хватает их надолго. В долгосрочном периоде это решает вопрос риска потери емкости необслуживаемых аккумуляторов. Сам производитель отмечает более 3 лет работы от одного комплекта батареек для клавиатуры. По понятным причинам проверить это нам не удалось.
Нажимаются клавиши бесшумно. В ночное время не отвлекает и в целом в течение дня не раздражает при выполнения типовых задач и наборе текста. Для срабатывания клавиша должна нажиматься полностью, это особенность такого типа переключателей. Отметим, что часть клавиш требуют дополнительное усилие.
Для двух SHIFT и пробела нужно привыкать нажимать по центру. При нажатии на боковые части переключателей часто действие не срабатывало. По мышке нареканий нет, сенсор работает корректно.