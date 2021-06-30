Обзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работы

При подборе периферии для работы оптимально делать выбор в пользу периферии с беспроводным подключением, организовав рабочее место без паутины проводов. Тестируемый сегодня набор Logitech Wireless MK295 Silent включает сразу мышку и клавиатуру с общим адаптером.

Logitech Wireless MK295 Silent обзор

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 429 рублей.Упакована в коробку со светло-зеленым оформлением. На ее обратной стороне описаны особенности работы и приведены данные по характеристикам.

Комплект включает мышку, клавиатуру, адаптер подключения, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Приобрести набор можно в двух вариантах цветового исполнения: черном и белом. Подобрать можно будет в зависимости от интерьера и предпочтений.

Мышка выполнена в компактном корпусе симметричной формы. Округлая форма и легкий вес.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. На спинку нанесен логотип производителя.

Между клавишами прорезиненное колесико прокрутки. Вращается с внятными тактильными отсечками.

На основании съемная крышка, под которой расположены отсек под АА-батарейку и пенал для адаптера подключения.

Окошко сенсора смещено влево. Нанесена наклейка с техническими данными и названием мышки Logitech M220. Есть механический тумблер питания. Три компактные ножки скольжения.

Клавиатура выполнена в стилистике мышки. Плавные линии и отсутствие прямых углов. Внешние поверхности матовые.

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности матовые. С черным набором также не должно быть проблем с загрязнением пылью и следами пальцев.

Традиционный набор клавиш в Logitech Wireless MK295 Silent дополнен мультимедиа клавишами. Находятся они в верхней части корпуса.

С помощью них можно управлять воспроизведением мультимедиа, изменять громкость, выключать ПК и запускать калькулятор.

Отдельно выведен механический тумблер питания. Он сопровождается светодиодным индикатором.

Колпачки клавиш высокие. Центральная часть их углублена. У нас на тестах клавиатура без локализации, только с латинскими символами.

На основании резиновые накладки, предотвращающие скольжение по поверхности рабочего стола. Две откидные ножки изменяют угол наклона рабочей плоскости.

Тесты

Крышка с отсеком для двух ААА-батареек. Пенал для адаптера подключения есть и здесь.Для подключения Logitech Wireless MK295 Silent использует общий адаптер. Соединение проходит автоматически сразу после подключения. Поддерживаются разные типы устройств и операционных систем. Установка драйвера не требуется, но и утилиты для тонких настроек тоже нет. Мы использовали этот набор в течение длительного времени, проблем не выявлено.

Тут используются батарейки формата АА и ААА, хватает их надолго. В долгосрочном периоде это решает вопрос риска потери емкости необслуживаемых аккумуляторов. Сам производитель отмечает более 3 лет работы от одного комплекта батареек для клавиатуры. По понятным причинам проверить это нам не удалось.

Нажимаются клавиши бесшумно. В ночное время не отвлекает и в целом в течение дня не раздражает при выполнения типовых задач и наборе текста. Для срабатывания клавиша должна нажиматься полностью, это особенность такого типа переключателей. Отметим, что часть клавиш требуют дополнительное усилие.

Для двух SHIFT и пробела нужно привыкать нажимать по центру. При нажатии на боковые части переключателей часто действие не срабатывало. По мышке нареканий нет, сенсор работает корректно.

Итоги

Как и у любой недорогой периферии, у Logitech Wireless MK295 Silent есть свои сильные и слабые стороны. Среди плюсов аккуратное исполнение, общий адаптер, длительное время автономной работы, стабильная работа, дополнительные мультимедиа клавиши, наличие защиты от воды у клавиатуры, тихий клик. Среди минусов отсутствие стабилизации у клавиш с удлиненными колпачками.