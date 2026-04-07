Обзор игры The Occultist. Хоррор детектив с выверенными механиками

Завтра на консолях и ПК выходит The Occultist от Deadalic Intertainment. В ней исследователь паранормальных явлений Алан Ребелс прибывает на остров Годстоун для того чтобы открыть секрет пропажи своего отца. Во время путешествия по острову он активно использует таинственный маятник, видя и изучая потустороннюю часть этого мира. Долгое время этот остров населяли последователи жуткой секты и проводившие свои ритуалы, после этого живые люди этот остров избегали.

Сюжетная динамика в ней высокая, не успев вступить на остров мы сразу попадаем в активное изучение и взаимодействие с духами. На всем его протяжении нам самостоятельно нужно будет разбираться с происходящим, искать записки, читать документы, просматривать снимки и сопоставлять все это в одну общую историю. Чем больше проявляем внимательности, тем лучше понимаем происходящее. Просматривать все собранное можно в дневнике, он заполняется по мере исследования. Если торопиться часть страниц окажется незаполненными.

Чаще всего игры этого жанра являются своего рода симулятором ходьбы из одной точки в другую. Здесь мы также будем двигаться и много ходить, но сами локации предполагают проведение расследования и используют механику детектива. Когда сопоставляются предметы, объединяются несколько предметов и составляются связи между ними, решаются загадки.

Для этого активно используется маятник с просмотром того что изначально скрыто от глаз. Позже к нему добавляются несколько способностей: с изменением времени, направлением ворона для сбора удаленных предметов и на поздних этапах направления стаи крыс в заданную точку. Получать все умения будем постепенно и он позволит получить дополнительные улики и взглянуть на мир с другой стороны.

Как и говорил вначале, остров мертв и здесь остались только трупы и духи. Они есть нейтральные, которые делятся наблюдениями и вступают в диалоги, но будет хватать и агрессивных, преследующих игрока и убивающих его при нерасторопности. При этом у нас нет физической возможности сражаться, нужно прятаться или убегать. Аналоги Димиреску и Тирана, они менее активны, но уровень напряжения держать. Помимо этого достаточно часто используют скримеры и внезапное изменение положения статичных объектов, например кукол. Здесь в целом много элементов характерных для жанра хоррор. Первое прохождение держало в тонусе и порой заставляло вздрогнуть.

Основной набор духов здесь неслучайный, каждого из них вводили в The Occultist предоставив его историю для изучения. И мы во время прохождения игры вникаем в нее. Сама же сложность здесь умеренна, после освоения и понимания общего маршрута на них вполне можно не обращать внимания, выполняя запланированные перемещения или парируя избегая взрывов. Это же касается нескольких сражений с боссами, они не душат и используется простая для понимания механика для достижения победы.

Активно используются головоломки. Открытие замков, подбор кодов, поиск и сбор предметов для ритуалов. Часть квестов простые и нужный код можно получить читая записки, а часть потребует большего внимания от игрока, особенно на последних этапах. При этом само решение головоломок всегда стимулирует детальное исследование, которое здесь реализовано интересно.

Движок Unreal Engine 5 задает хорошее качество графики и упрощает погружение в происходящее. Сами локации достаточно живописны. Здесь они сменяются: кукурузные поля, больница, детский приют, кладбище, дворец, лабиринты. Каждый из них вызывал ностальгию и отсылки к разным играм этого жанра, добавляя эмоций в общий ритм прохождения. За звук здесь отвечал известный по Ведьмаку 3 композитор, но за два полных прохождения каких-то запоминающихся треков выделить не могу, хотя и раздражающих и мешающих погружению тоже нет.

The Occultist – хоррор детектив с интересной историей, набором механик для изучения мира, головоломками различного уровня сложности, хорошим разнообразием локаций, незатянутым сюжетом. Игра достаточна приятно исполнения и увлекает. Не хватает возможности переиграть главы с возможностью поиска пропущенных коллекционных предметов, пока здесь только полное перепрохождение всего сюжета.