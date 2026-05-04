Обзор второго дополнения Commandos: Origins - No Man Left Behind

No Man Left Behind, второе сюжетное дополнение для Commandos: Origins, погружает игроков в оккупированную Францию, а точнее, в живописный, но опасный регион Овернь. Четыре новые миссии не просто расширяют мир игры, но и заполняют важный сюжетный пробел, объясняя, как знаменитый Зелёный берет попал в плен. Этот новый регион, с его лесами, предгорьями и стратегически важными военными объектами, становится ареной для напряжённых тактических операций.

Ключевым нововведением в No Man Left Behind являются радисты – новый тип вражеских юнитов, которые появляются в каждой миссии группами по два или три. Они могут быть связаны между собой или работать в паре с прицепом-радаром. Убийство или оглушение одного радиста мгновенно активирует тревогу, что заставляет игроков тщательно планировать свои действия. Альтернативой может стать одновременное устранение всей группы или вывод из строя прицепа-радара с последующим быстрым устранением каждого радиста поодиночке – механика, добавляющая глубины и сложности, особенно на высоких уровнях.

В плане дизайна миссии второго DLC в большей степени напоминают основную игру. Игрокам предстоит выполнять одну главную цель, с возможностью завершения второстепенных задач. Географическая зона миссий, включающая леса, предгорья и военные объекты, визуально хорошо проработана: открытые пространства детализированы, а тени и рельеф местности реалистичны. Игроки имеют несколько путей для достижения своих целей, что способствует реиграбельности. Звуковое оформление также заслуживает похвалы – шаги врагов, оповещения, звуки взаимодействия с объектами и общий атмосферный фон создают полное погружение.

Сюжет No Man Left Behind вращается вокруг спасения пленных, получения и анализа ценной информации, а также, конечно же, уничтожения секретного немецкого оружия. В первой миссии игроки управляют Зелёным беретом, который, к несчастью, попадает в плен, что и является центральным событием. Остальные оперативники – Сапер, Снайпер и Шпион – получают задание выследить место его заключения и организовать спасательную операцию.

По моим личным ощущениям, прохождение на сложности "Ветеран" и при этом без обнаружения было несколько проще, чем в первом дополнении Shadows over Crete . No Man Left Behind сохраняет классический тактический ритм Commandos: Origins . Миссии получились интересными, полностью закрывая определённый отрезок истории, но при этом остаются самостоятельными и увлекательными.

Набор достижений включает необходимость прохождения всех миссий скрытно, требований по уровню сложности нет. В последней миссии потребуется пройти без убийства противников, задача средняя по сложности, в распоряжении будет Шпион и с ним можно использовать усыпление, а часть зон помогут пробежать найденная форма солдата и лейтенанта. Также познакомиться с механикой скрытного устранения группы радистов, но это скорее сюжетно. В нескольких выполнить дополнительные задачи, награждая внимание и тягу к полному исследованию карты.

Итоги по Commandos: Origins - No Man Left Behind

Commandos: Origins - No Man Left Behind – сюжетное дополнение, включающее четыре новые миссии в рамках классической тактики с точечным добавлением нового типа юнитов – радиста. Здесь не стали перетряхивать геймплей, вместо этого предложив расширение контента и дать поклонникам игры возможность пройти хорошо проработанные сюжетные задачи.