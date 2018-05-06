Обзор MARVO K636 Black USB. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой

2018-05-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - MARVO K636 Black USB; [164]
Несмотря на то, что мечтой многих игроков при выборе игровой периферии являются механические клавиатуры, очень часто выбор в итоге делается в пользу мембранных решений. Одной из главных причин, как ни странно является ограниченный бюджет на покупку. Но отчаиваться не стоит, качество недорогой периферии заметно подтянулось и она также позволяет демонстрировать хорошие результаты в играх.

MARVO K636

Как пример, тестируемая сегодня клавиатура MARVO K636, которая уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

MARVO K636

Поставляется MARVO K636 в эффектно оформленной коробке с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и набор технической документации.

MARVO K636

Внешний вид

Выполнена MARVO K636 в корпусе из черного пластика. Смотрится футуристично, за счет сложной геометрии боковых граней.

MARVO K636

По всему периметру распределены полупрозрачные вставки, которые в активном режиме работы подсвечиваются.

MARVO K636

Сверху это выступ с логотипом производителя, по краям рисунок в виде сот, снизу пара изогнутых элементов

MARVO K636

В этой модели реализована трехцветная подсветка, цвета которой переключаются при помощи комбинации клавиш. Цвета: синий, красный и фиолетовый.

MARVO K636

Также подсвечиваются символы на клавишах. Само наличие подсветки в клавиатуре этого ценового сегмента определенно плюс. Придраться можно к уровню её максимальной яркости, она недостаточно высокая.

MARVO K636

MARVO K636 получила набор из 114 клавиш. Классический состав с цифровым блоком, дополнен десятью клавишами. Оба SHIFT длинные, ENTER однорядный.

MARVO K636

Расположены они группами по пять клавиш, выведенных на верхней грани по краям от центрального выступа.

MARVO K636

С помощью этих клавиш можно управлять воспроизведением контента, открывать программы, изменять громкость. для удобства на клавиши нанесена соответствующая маркировка.

На нижней грани присутствуют отверстия, обеспечивающие отток случайно пролитой жидкости. Присутствует пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.

MARVO K636

Кабель подключения смещен правее. Место выхода кабеля усиленно. Кабель в нейлоновой оплетке. Все бы хорошо, но малое сечение кабеля вызывает опасения о риске его повреждения при неаккуратной эксплуатации.

Тесты

В MARVO K636 используются мембранные переключатели. Ход короткий и четкий. Шум во время работы умеренный. Распознается до 19 одновременных нажатых клавиш. В играх мы не наблюдали проблем со скоростью и точностью распознавания нажатий.

Эта модель не поддерживает фирменного программного обеспечения и не предлагает инструментов для работы с макросами. Подойдет для быстрого набора текста и игр. К особенностям отнесем фактическое отсутствие зоны под запястья.

Итоги по MARVO K636

MARVO K636 при своей невысокой стоимости предлагает хороший функционал и качество исполнения. К её сильным сторонам отнесем три цвета подсветки, футуристичный дизайн, наличие канавок для отвода жидкости, дополнительные клавиши для медиа и софта, распознавание до 19 одновременно нажатых клавиш. Не устроить может сечение кабеля подключения, отсутствие резиновых накладок на откидных ножках.

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