Обзор MARVO K656 Black USB. Игровая мембранная клавиатура

Тестируемая сегодня клавиатура MARVO K656 относится к недорогому сегменту. Используются в ней мембранные переключатели, реализована многоцветная подсветка и поддерживается корректное определение до 19 одновременно нажатых клавиш.

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К моменту публикации продажи уже стартовали. Она уже доступна в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку их плотного картона. На обратной стороне приведены ее технические характеристики и особенности. Комплект включает набор документации.

Внешний вид

Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Корпус выполнен из черного матового пластика.

Нижняя часть представляет собой несъемную подставку под запястья. Большая рабочая площадь с рядом продольных линий.

Руки по ней не скользят. Поверхность приятна тактильна в центре островок с подсвечиваемым логотипом производителя.

В этой клавиатуре реализована многоцветная подсветка. Нажатием на кнопку можно перебирать один из трех эффектов.

Предусмотрена в MARVO K656 регулировка уровня яркости. Символы не подсвечиваются, подсветка только вокруг клавиш.

Сами символы нанесены на кнопки с помощью краски. Латиница и кириллица хорошо читаются.

На верхней рамке находятся восемь дополнительных клавиш. Левая часть отвечает за быстрый доступ к запуску программ, правая за управления воспроизведением мультимедиа контентом.

ENTER двурядный, SHIFT полноразмерный. Расположение кнопок традиционное.

На внутренней стороне по периметру распределены резиновые накладки. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

Кабель подключения длиной 1.5 метра. Он нейлоновой оплеткой. Ферритовая защита.

Тесты

В MARVO K656 установлены мембранные переключатели с заявленным ресурсом в 10 миллионов кликов. Полный ход 3.6 мм. Срабатывание проходит ближе к точке нажатия. Нажимаются бесшумно.

Форма у клавиатуры удобная. Есть свободное пространство для размещения рук без напряжения в суставах. Клавиатура корректно распознает до 19 одновременно нажатых клавиш. Установка программного обеспечения и драйверов не требуется.

Итоги по MARVO K656

MARVO K656 – недорогая мембранная клавиатура для игр и работы. Многоцветная подсветка с тремя эффектами, дополнительные клавиши, кабель в нейлоновой оплетке, ресурс в 10 миллионов кликов, подставка под запястья.