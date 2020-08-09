Обзор MARVO K656 Black USB. Игровая мембранная клавиатура

Тестируемая сегодня клавиатура MARVO K656 относится к недорогому сегменту. Используются в ней мембранные переключатели, реализована многоцветная подсветка и поддерживается корректное определение до 19 одновременно нажатых клавиш.

MARVO K656

К моменту публикации продажи уже стартовали. Она уже доступна в российских магазинах.

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Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку их плотного картона. На обратной стороне приведены ее технические характеристики и особенности. Комплект включает набор документации.

MARVO K656

Внешний вид

Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Корпус выполнен из черного матового пластика.

MARVO K656

Нижняя часть представляет собой несъемную подставку под запястья. Большая рабочая площадь с рядом продольных линий.

MARVO K656

Руки по ней не скользят. Поверхность приятна тактильна в центре островок с подсвечиваемым логотипом производителя.

MARVO K656

В этой клавиатуре реализована многоцветная подсветка. Нажатием на кнопку можно перебирать один из трех эффектов.

MARVO K656

Предусмотрена в MARVO K656 регулировка уровня яркости. Символы не подсвечиваются, подсветка только вокруг клавиш.

MARVO K656

Сами символы нанесены на кнопки с помощью краски. Латиница и кириллица хорошо читаются.

MARVO K656

На верхней рамке находятся восемь дополнительных клавиш. Левая часть отвечает за быстрый доступ к запуску программ, правая за управления воспроизведением мультимедиа контентом.

MARVO K656

ENTER двурядный, SHIFT полноразмерный. Расположение кнопок традиционное.

MARVO K656

На внутренней стороне по периметру распределены резиновые накладки. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

MARVO K656

Кабель подключения длиной 1.5 метра. Он нейлоновой оплеткой. Ферритовая защита.

MARVO K656

Тесты

MARVO K656

В MARVO K656 установлены мембранные переключатели с заявленным ресурсом в 10 миллионов кликов. Полный ход 3.6 мм. Срабатывание проходит ближе к точке нажатия. Нажимаются бесшумно.

MARVO K656

Форма у клавиатуры удобная. Есть свободное пространство для размещения рук без напряжения в суставах. Клавиатура корректно распознает до 19 одновременно нажатых клавиш. Установка программного обеспечения и драйверов не требуется.

MARVO K656

Итоги по MARVO K656

MARVO K656 – недорогая мембранная клавиатура для игр и работы. Многоцветная подсветка с тремя эффектами, дополнительные клавиши, кабель в нейлоновой оплетке, ресурс в 10 миллионов кликов, подставка под запястья.
Комментарии и отзывы MARVO K656
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