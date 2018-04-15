Обзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросами

2018-04-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - MARVO KG750; [219]
Продолжая изучение модельной линейки периферии компании MARVO сегодня в центре внимания будет недорогая клавиатура с многоцветной подсветкой и дополнительными клавишами под запись макросов. Относится эта модель к мембранному типу, поддерживая распознавание до 26 одновременно нажатых клавиш.

MARVO KG750

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость на эту модель составляет 1990 рублей.

Комплектация

Поставляется MARVO KG750 в эффектно оформленной коробке из плотного картона. С обратной стороны приведены технические характеристики и особенности её работы.

MARVO KG750

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

MARVO KG750

Внешний вид

Выполнена MARVO KG750 в корпусе из пластика с матовым покрытием. Аккуратный дизайн без излишеств. Сборка проведена качественно.

MARVO KG750

Выступающий нижний блок выступает подставкой под запястья. Этот элемент несъемный. По центру выведено три кнопки, окрашенные в красный цвет, они используются в работе системы макросов.

MARVO KG750

Слева расположено еще шесть кнопок M1-M6. Пользователь сможет записать на них необходимые комбинации и наборы команд. Суммарно получаем девять кнопок.

MARVO KG750

Доступны также отдельные мультимедиа клавиши, расположены они на верхнем торце справа от выступа подключения.

MARVO KG750

Плюс еще три кнопки, отвечающие за активацию игрового режима, изменения режима работы подсветки и записи комбинации нажатий. Игровой режим в этой клавиатуре не только блокирует WIN кнопку, но и меняет местами стрелки и блок WASD.

MARVO KG750

MARVO KG750 может похвастать наличие многоцветной подсветки. В этой модели определенный цвет зафиксирован за определенной клавишей.

MARVO KG750

Есть несколько режимов её свечения и яркости. Можно выключить полностью или активировать дыхание.

MARVO KG750

В верхней зоне пять светодиодных индикаторов, отображающий режим работы и активный сценарий.

MARVO KG750

На нижней стороне пара откидных ножек, изменяющих угол наклона в двух положениях. Присутствуют резиновые накладки для устойчивого расположения на ровной поверхности.

MARVO KG750

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Шрифты аккуратные, не подверженные стиранию.

MARVO KG750

Подключается клавиатура при помощи кабеля в тканевой оплетке с ферритовой защитой.

MARVO KG750

Тесты

MARVO KG750 не дополняется программным обеспечение. Управление полностью возложено на встроенный набор кнопок. В целом разобраться со сценариями и возможностями будет несложно. В частности, для записи макроса, необходимо будет нажать на кнопку MR, после этого выбрать кнопку, на которую будет вестись запись и уже после набрать необходимую последовательность. Такой способ позволяет записывать макросы не сворачивая приложение или игру. Шум во время нажатий умеренный. Быстрая печать с этой клавиатурой незатруднительна. Клавиши с углублением по центру и системой стабилизации. К скорости и точности срабатывания за время длительных тестов вопросов не появилось.

Итоги по MARVO KG750

MARVO KG750 продемонстрировала хорошее сочетание функциональности и качества исполнения. При невысокой стоимости она предлагает сразу девять программируемых клавиш, дополнительный блок для управления воспроизведением мультимедийного контента и многоцветную подсветку с эффектами. Не устроить в ней может отсутствие программного обеспечения для детальной настройки.

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