Обзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросами

Продолжая изучение модельной линейки периферии компании MARVO сегодня в центре внимания будет недорогая клавиатура с многоцветной подсветкой и дополнительными клавишами под запись макросов. Относится эта модель к мембранному типу, поддерживая распознавание до 26 одновременно нажатых клавиш.

Комплектация

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость на эту модель составляет 1990 рублей.Поставляется MARVO KG750 в эффектно оформленной коробке из плотного картона. С обратной стороны приведены технические характеристики и особенности её работы.

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена MARVO KG750 в корпусе из пластика с матовым покрытием. Аккуратный дизайн без излишеств. Сборка проведена качественно.

Выступающий нижний блок выступает подставкой под запястья. Этот элемент несъемный. По центру выведено три кнопки, окрашенные в красный цвет, они используются в работе системы макросов.

Слева расположено еще шесть кнопок M1-M6. Пользователь сможет записать на них необходимые комбинации и наборы команд. Суммарно получаем девять кнопок.

Доступны также отдельные мультимедиа клавиши, расположены они на верхнем торце справа от выступа подключения.

Плюс еще три кнопки, отвечающие за активацию игрового режима, изменения режима работы подсветки и записи комбинации нажатий. Игровой режим в этой клавиатуре не только блокирует WIN кнопку, но и меняет местами стрелки и блок WASD.

MARVO KG750 может похвастать наличие многоцветной подсветки. В этой модели определенный цвет зафиксирован за определенной клавишей.

Есть несколько режимов её свечения и яркости. Можно выключить полностью или активировать дыхание.

В верхней зоне пять светодиодных индикаторов, отображающий режим работы и активный сценарий.

На нижней стороне пара откидных ножек, изменяющих угол наклона в двух положениях. Присутствуют резиновые накладки для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Шрифты аккуратные, не подверженные стиранию.

Подключается клавиатура при помощи кабеля в тканевой оплетке с ферритовой защитой.

Тесты

Итоги по MARVO KG750

MARVO KG750 не дополняется программным обеспечение. Управление полностью возложено на встроенный набор кнопок. В целом разобраться со сценариями и возможностями будет несложно. В частности, для записи макроса, необходимо будет нажать на кнопку MR, после этого выбрать кнопку, на которую будет вестись запись и уже после набрать необходимую последовательность. Такой способ позволяет записывать макросы не сворачивая приложение или игру. Шум во время нажатий умеренный. Быстрая печать с этой клавиатурой незатруднительна. Клавиши с углублением по центру и системой стабилизации. К скорости и точности срабатывания за время длительных тестов вопросов не появилось.MARVO KG750 продемонстрировала хорошее сочетание функциональности и качества исполнения. При невысокой стоимости она предлагает сразу девять программируемых клавиш, дополнительный блок для управления воспроизведением мультимедийного контента и многоцветную подсветку с эффектами. Не устроить в ней может отсутствие программного обеспечения для детальной настройки.