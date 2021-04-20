Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы

MSI MAG B560M MORTAR WIFI обзор
КомплектацияУпакована в коробку из плотного картона, оформленную в милитари стилистике. С обратной стороны приведены ключевые особенности и характеристики.
Комплект включает SATA кабели, Wi-Fi антенну, наклейки для радиаторов и батарейки, два типа отверток, различную документацию. Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате.
Внешний видВыполнена в Micro-ATX типоразмере. Печатная плата черного цвета с шестью слоями металлизации.
Несмотря на невысокую стоимость уделили повышенное внимание силовой подсистеме. Тут используется схема 12+2+1 . Используемые тут компоненты отличает высокий ресурс службы.
Вместо часто используемого пластика на декоративной панели портов ввода/вывода, здесь она является частью радиатора, участвуя в пассивном отводе тепла от силовых элементов.
Второй радиатор на верхней группе силовых элементов. Оба радиатора окрашены в серебристый цвет.
Дополнительно к 24pin ATX выведена связка из 4- и 8-пиновых разъемов питания процессора. Как результат эта плата позволяет проводить установку старшего Intel Core i9-11900K.
Верхний М.2 разъем получает 4 дополнительные линии от процессора. Работает только с 11-поколением и здесь есть поддержка PCIe 4.0.
Этот разъем сопровождается у MSI MAG B560M MORTAR WIFI идет с металлическим радиатором. Он односторонний, тепло с обратной стороны М.2 накопителя отводиться не будет.
Второй М.2 идет без радиатора, но для тех кто задействует только нижний или в сценариях когда сам М.2 Gen 4 диск идет с собственным радиатором, верхний можно будет переместить на нижний М.2. Винтовые крепления для этого предусмотрели изначально.
Доступны два PCIe x16. Верхний с металлическим армированием. Между ними выведен PCIe x1.
Не стали использовать пластиковый декор и на чипсете. Хотя для этого чипсета не характерен нагрев, дополнительный резерв не будет лишним.
Четыре слота DDR4 с тактовой частотой до 5066 МГц с общим объемом до 128 Гбайт. Двухканальный режим работы.
Для организации активного охлаждения доступны четыре PWM. Один из них оптимизирован под питание помпы СЖО.
Подключение периферии и лицевой панели реализовано через два USB 2.0, один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1.
Под управление подсветки выделены два 5V ARGB и один 12V RGB. Это фирменная синхронизируемая подсветка.
Дополнительно к М.2 разъемам выведены шесть SATA. Общая группа по 2 разъема в 3 ряда.
В MSI MAG B560M MORTAR WIFI используется 2.5 гигабитный контроллер Realtek RTL8125B. На борту актуальный Intel Wi-Fi 6E AX210.
Изолированный аудиотракт. Звуковой 7.1 чип Realtek ALC897. Качественные японские конденсаторы и ЦАП для наушников.
Панель портов ввода/вывода включает четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 gen.2, USB-C, два USB 3.2 gen.1, выходы на антенну Wi-Fi, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.
BIOS
Интерфейс с графической оболочкой. Встречает пользователя экран EZ MODE со списком вкладок для контроля параметров процессора, оперативной памяти и накопителей. Включение XMP-профиля. Смена приоритета загрузки.
Выбор типа установленного охлаждения: боксовый кулер, башенное или жидкостное охлаждение.
Корректировка скорости вращения для двух PWM-разъемов.
Вывод общих параметров по работе системы.
Вкладка с разгоном включает инструменты по разгону оперативной памяти.
ТестированиеТесты MSI MAG B560M MORTAR WIFI велись с процессором Intel Core i7-11700KF. Работал процессор на частоте до 4900 МГц. С учетом того, что раннее вышедшие тесты Z590 плат не продемонстрировали высокий разгонный потенциал 11-поколения Core i5 и Core i7 отсутствие тут инструментов по разгону не стало заметным ограничением. Но в целом при разумном планировании бюджета будет правильнее выбрать процессор с заблокированным множителей.
Видеокарта GeForce GTX 1030 устанавливалась в связи с тем, что в KF чипе отсутствует интегрированная графика. Все данные бенчмарков получены с ней.
Оперативная память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 с тактовой частотой 4000 МГц. Проблем с запуском XMP профиля не было.
Отдельный тест с твердотельным накопителем Corsair MP600 CORE 1TB с интерфейсом PCIe gen 4.
VRM и чипсет в ходе продолжительных тестов замечено не было. Общий температурный режим представлен на скриншоте HWMonitor.
Инструменты разгона на платах с этим чипсетом ограничены оперативной памятью. Эти модули смогли стабильно разогнать до 4300 МГц без повышения таймингов.
Итоги по MSI MAG B560M MORTAR WIFIMSI MAG B560M MORTAR WIFI – хорошо сбалансированная материнская плата с качественной компоновкой. Эффективная организацию пассивного охлаждения М.2, силовой подсистемы и чипсета, дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы, набор разъемов панели портов ввода/вывода, Wi-Fi 6e, M.2 PCIe gen 4. На ее базе можно собрать высокопроизводительную систему для игр и работы. В целом же в сравнении с B460 это поколение стало заметно интереснее.
MSI MAG B560M MORTAR WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".