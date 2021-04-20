Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы

Ожидаемо вслед за выходом флагманских материнских плат на базе чипсета Intel Z590 прошел старт «народного» B560. Общее ужесточение конкуренции с платформой AMD отразилось сразу на ряде улучшений, которые долго время было характерно только для «Z» плат. Сохранено 20 процессорных линий PCIe на уровне 20 и поддержка USB 3.2 Gen 2x2. И внимание, теперь и здесь есть инструменты для разгона оперативной памяти, как пример для изучаемой сегодня MSI MAG B560M MORTAR WIFI диапазон поддерживаемых частоты повышен до 5066 МГц. Ориентирована она на начинающих геймеров.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

MSI MAG B560M MORTAR WIFI обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в милитари стилистике. С обратной стороны приведены ключевые особенности и характеристики.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Комплект включает SATA кабели, Wi-Fi антенну, наклейки для радиаторов и батарейки, два типа отверток, различную документацию. Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате.

Внешний вид

Выполнена в Micro-ATX типоразмере. Печатная плата черного цвета с шестью слоями металлизации.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Несмотря на невысокую стоимость уделили повышенное внимание силовой подсистеме. Тут используется схема 12+2+1 . Используемые тут компоненты отличает высокий ресурс службы.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Вместо часто используемого пластика на декоративной панели портов ввода/вывода, здесь она является частью радиатора, участвуя в пассивном отводе тепла от силовых элементов.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Второй радиатор на верхней группе силовых элементов. Оба радиатора окрашены в серебристый цвет.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Дополнительно к 24pin ATX выведена связка из 4- и 8-пиновых разъемов питания процессора. Как результат эта плата позволяет проводить установку старшего Intel Core i9-11900K.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Верхний М.2 разъем получает 4 дополнительные линии от процессора. Работает только с 11-поколением и здесь есть поддержка PCIe 4.0.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Этот разъем сопровождается у MSI MAG B560M MORTAR WIFI идет с металлическим радиатором. Он односторонний, тепло с обратной стороны М.2 накопителя отводиться не будет.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Второй М.2 идет без радиатора, но для тех кто задействует только нижний или в сценариях когда сам М.2 Gen 4 диск идет с собственным радиатором, верхний можно будет переместить на нижний М.2. Винтовые крепления для этого предусмотрели изначально.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Доступны два PCIe x16. Верхний с металлическим армированием. Между ними выведен PCIe x1.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Не стали использовать пластиковый декор и на чипсете. Хотя для этого чипсета не характерен нагрев, дополнительный резерв не будет лишним.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Четыре слота DDR4 с тактовой частотой до 5066 МГц с общим объемом до 128 Гбайт. Двухканальный режим работы.

Для организации активного охлаждения доступны четыре PWM. Один из них оптимизирован под питание помпы СЖО.

Подключение периферии и лицевой панели реализовано через два USB 2.0, один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1.

Под управление подсветки выделены два 5V ARGB и один 12V RGB. Это фирменная синхронизируемая подсветка.

Дополнительно к М.2 разъемам выведены шесть SATA. Общая группа по 2 разъема в 3 ряда.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

В MSI MAG B560M MORTAR WIFI используется 2.5 гигабитный контроллер Realtek RTL8125B. На борту актуальный Intel Wi-Fi 6E AX210.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Изолированный аудиотракт. Звуковой 7.1 чип Realtek ALC897. Качественные японские конденсаторы и ЦАП для наушников.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Панель портов ввода/вывода включает четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 gen.2, USB-C, два USB 3.2 gen.1, выходы на антенну Wi-Fi, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

BIOS

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Интерфейс с графической оболочкой. Встречает пользователя экран EZ MODE со списком вкладок для контроля параметров процессора, оперативной памяти и накопителей. Включение XMP-профиля. Смена приоритета загрузки.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Выбор типа установленного охлаждения: боксовый кулер, башенное или жидкостное охлаждение.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Корректировка скорости вращения для двух PWM-разъемов.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Вывод общих параметров по работе системы.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Вкладка с разгоном включает инструменты по разгону оперативной памяти.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Тестирование

Тесты MSI MAG B560M MORTAR WIFI велись с процессором Intel Core i7-11700KF. Работал процессор на частоте до 4900 МГц. С учетом того, что раннее вышедшие тесты Z590 плат не продемонстрировали высокий разгонный потенциал 11-поколения Core i5 и Core i7 отсутствие тут инструментов по разгону не стало заметным ограничением. Но в целом при разумном планировании бюджета будет правильнее выбрать процессор с заблокированным множителей.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Видеокарта GeForce GTX 1030 устанавливалась в связи с тем, что в KF чипе отсутствует интегрированная графика. Все данные бенчмарков получены с ней.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Оперативная память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 с тактовой частотой 4000 МГц. Проблем с запуском XMP профиля не было.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Отдельный тест с твердотельным накопителем Corsair MP600 CORE 1TB с интерфейсом PCIe gen 4.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

VRM и чипсет в ходе продолжительных тестов замечено не было. Общий температурный режим представлен на скриншоте HWMonitor.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Инструменты разгона на платах с этим чипсетом ограничены оперативной памятью. Эти модули смогли стабильно разогнать до 4300 МГц без повышения таймингов.

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Итоги по MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MAG B560M MORTAR WIFI – хорошо сбалансированная материнская плата с качественной компоновкой. Эффективная организацию пассивного охлаждения М.2, силовой подсистемы и чипсета, дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы, набор разъемов панели портов ввода/вывода, Wi-Fi 6e, M.2 PCIe gen 4. На ее базе можно собрать высокопроизводительную систему для игр и работы. В целом же в сравнении с B460 это поколение стало заметно интереснее.
MSI MAG B560M MORTAR WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы MSI MAG B560M MORTAR WIFI
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