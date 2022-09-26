Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц

В «Лаборатории» был детально изучен игровой монитор MSI OPTIX G273QF с 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560х1440 пикселей. Данная модель поддерживает частоту обновления 165 Гц и технологию динамической смены частоты кадров NVIDIA G-SYNC Compatible.

Комплектация

Приобрести его на момент конца сентября можно за 33 тысячи рублей.

Упакован в коробку из транспортировочного картона, внутри которых зафиксированы в пенопласт. Комплект включает подставку, DisplayPort, силовой кабель, внешний блок питания, переходники для VESA кронштейна, руководство пользователя на русском языке.

MSI OPTIX G273QF обзор

Внешний вид

Подставка с металлическим сердечником и направленными в сторону лучами. Владельцу ее нужно будет собрать самостоятельно. Процесс не сложен, заключается в затягивании одного винта в основании.

Данная подставка предлагает только ограниченные возможности регулировок. Это только наклон вперед и назад.

Выходом сможет стать VESA-100 совместимый кронштейн. Необходимые стойки-переходники идут в комплекте.

У MSI OPTIX G273QF безрамочное исполнение лицевой панели, есть она только вдоль всей нижней грани с логотипом бренда по центру.

Задняя панель их матового пластика черного цвета. Нанесен логотип и декоративный рисунок. Подсветки у этой модели нет.

Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.2, два HDMI 2.0 и аудиовыход. Технология NVIDIA G-SYNC будет доступна только при подключении к DP-разъему.

Из ограничений отметим отсутствие встроенной акустики и USB-хаба. Блок питания у него внешний.

Для вывода изображения используется матрица Rapid IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей). Частота обновления 165 Гц.

Настройки

Монитор за время тестов эксплуатировался как для игр, так и типовых рабочих задач. Углы обзора широкие.Взаимодействие со встроенным меню идет через пятипозиционный джойстик. Оформлено оно в традиционном виде. Верхняя строка его с данными по ключевым рабочим параметрам. Ниже разделы и наборы настроек.

В разделе «Игры» включается один из пресетов под отдельные игровые жанры, система ночного видения, время отклика, частота обновления, таймер и экранный помощник.

В профессиональных настройках задается пресет под рабочие сценарии, фильтр синего света, улучшение изображения.

Автоматический или ручной выбор источника изображения.

Для джойстика в MSI OPTIX G273QF можно выбрать до четырех быстрых действий.

Управление базовыми параметрами системы. Поддерживает HDMI CEC.

Софт

Доступна утилита управления MSI Display Kit. Выбирается макет отображения.

Параметры работы экрана. Частота обновления, битность, ориентация и разрешение.

Ведется управление параметрами работы монитора.

Тесты

В разделе сервис можно изменить параметры питания, проецирование и подключить к беспроводному дисплею.На заводских настройках с помощью калибратора были получены следующие данные.

После калибровки оставлены следующие данные. Цветовой охват 100% sRGB, 86% AdobeRGB и 95% P3.

Итоги

Как можно заметить уровень яркости ниже заявленного. Составляет он 279 Кд/м², при паспортных 300 Кд/м²MSI OPTIX G273QF – игровой IPS-монитор с частотой обновления 165 Гц, поддерживающий NVIDIA G-Sync Compatible. Отсутствие мерцания, широкие углы обзора, разрешение QHD, хорошее качество сборки, узкие боковые рамки. К минусам отнесем низкую яркость, ограниченные возможности комплектной подставки, отсутствие акустики и USB-хаба.