Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц

Приобрести его на момент конца сентября можно за 33 тысячи рублей.
Упакован в коробку из транспортировочного картона, внутри которых зафиксированы в пенопласт. Комплект включает подставку, DisplayPort, силовой кабель, внешний блок питания, переходники для VESA кронштейна, руководство пользователя на русском языке.
Данная подставка предлагает только ограниченные возможности регулировок. Это только наклон вперед и назад.
Выходом сможет стать VESA-100 совместимый кронштейн. Необходимые стойки-переходники идут в комплекте.
У MSI OPTIX G273QF безрамочное исполнение лицевой панели, есть она только вдоль всей нижней грани с логотипом бренда по центру.
Задняя панель их матового пластика черного цвета. Нанесен логотип и декоративный рисунок. Подсветки у этой модели нет.
Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.2, два HDMI 2.0 и аудиовыход. Технология NVIDIA G-SYNC будет доступна только при подключении к DP-разъему.
Из ограничений отметим отсутствие встроенной акустики и USB-хаба. Блок питания у него внешний.
Для вывода изображения используется матрица Rapid IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей). Частота обновления 165 Гц.
Монитор за время тестов эксплуатировался как для игр, так и типовых рабочих задач. Углы обзора широкие.
В разделе «Игры» включается один из пресетов под отдельные игровые жанры, система ночного видения, время отклика, частота обновления, таймер и экранный помощник.
В профессиональных настройках задается пресет под рабочие сценарии, фильтр синего света, улучшение изображения.
Автоматический или ручной выбор источника изображения.
Для джойстика в MSI OPTIX G273QF можно выбрать до четырех быстрых действий.
Управление базовыми параметрами системы. Поддерживает HDMI CEC.
Параметры работы экрана. Частота обновления, битность, ориентация и разрешение.
Ведется управление параметрами работы монитора.
В разделе сервис можно изменить параметры питания, проецирование и подключить к беспроводному дисплею.
После калибровки оставлены следующие данные. Цветовой охват 100% sRGB, 86% AdobeRGB и 95% P3.
Как можно заметить уровень яркости ниже заявленного. Составляет он 279 Кд/м², при паспортных 300 Кд/м²