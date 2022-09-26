Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц

В «Лаборатории» был детально изучен игровой монитор MSI OPTIX G273QF с 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560х1440 пикселей. Данная модель поддерживает частоту обновления 165 Гц и технологию динамической смены частоты кадров NVIDIA G-SYNC Compatible.

MSI OPTIX G273QF

Приобрести его на момент конца сентября можно за 33 тысячи рублей.

Комплектация

MSI OPTIX G273QF

Упакован в коробку из транспортировочного картона, внутри которых зафиксированы в пенопласт. Комплект включает подставку, DisplayPort, силовой кабель, внешний блок питания, переходники для VESA кронштейна, руководство пользователя на русском языке.

MSI OPTIX G273QF

MSI OPTIX G273QF обзор

Внешний вид

Подставка с металлическим сердечником и направленными в сторону лучами. Владельцу ее нужно будет собрать самостоятельно. Процесс не сложен, заключается в затягивании одного винта в основании.

MSI OPTIX G273QF

Данная подставка предлагает только ограниченные возможности регулировок. Это только наклон вперед и назад.

MSI OPTIX G273QF

Выходом сможет стать VESA-100 совместимый кронштейн. Необходимые стойки-переходники идут в комплекте.

MSI OPTIX G273QF

У MSI OPTIX G273QF безрамочное исполнение лицевой панели, есть она только вдоль всей нижней грани с логотипом бренда по центру.

MSI OPTIX G273QF

Задняя панель их матового пластика черного цвета. Нанесен логотип и декоративный рисунок. Подсветки у этой модели нет.

MSI OPTIX G273QF

Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.2, два HDMI 2.0 и аудиовыход. Технология NVIDIA G-SYNC будет доступна только при подключении к DP-разъему.

MSI OPTIX G273QF

Из ограничений отметим отсутствие встроенной акустики и USB-хаба. Блок питания у него внешний.

MSI OPTIX G273QF

Для вывода изображения используется матрица Rapid IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей). Частота обновления 165 Гц.

MSI OPTIX G273QF

Монитор за время тестов эксплуатировался как для игр, так и типовых рабочих задач. Углы обзора широкие.

Настройки

Взаимодействие со встроенным меню идет через пятипозиционный джойстик. Оформлено оно в традиционном виде. Верхняя строка его с данными по ключевым рабочим параметрам. Ниже разделы и наборы настроек.

MSI OPTIX G273QF

В разделе «Игры» включается один из пресетов под отдельные игровые жанры, система ночного видения, время отклика, частота обновления, таймер и экранный помощник.

MSI OPTIX G273QF

В профессиональных настройках задается пресет под рабочие сценарии, фильтр синего света, улучшение изображения.

MSI OPTIX G273QF

Автоматический или ручной выбор источника изображения.

MSI OPTIX G273QF

Для джойстика в MSI OPTIX G273QF можно выбрать до четырех быстрых действий.

MSI OPTIX G273QF

Управление базовыми параметрами системы. Поддерживает HDMI CEC.

MSI OPTIX G273QF

Софт

Доступна утилита управления MSI Display Kit. Выбирается макет отображения.

MSI OPTIX G273QF

Параметры работы экрана. Частота обновления, битность, ориентация и разрешение.

MSI OPTIX G273QF

Ведется управление параметрами работы монитора.

MSI OPTIX G273QF

В разделе сервис можно изменить параметры питания, проецирование и подключить к беспроводному дисплею.

Тесты

На заводских настройках с помощью калибратора были получены следующие данные.

MSI OPTIX G273QF

После калибровки оставлены следующие данные. Цветовой охват 100% sRGB, 86% AdobeRGB и 95% P3.

MSI OPTIX G273QF

Как можно заметить уровень яркости ниже заявленного. Составляет он 279 Кд/м², при паспортных 300 Кд/м²

Итоги

MSI OPTIX G273QF – игровой IPS-монитор с частотой обновления 165 Гц, поддерживающий NVIDIA G-Sync Compatible. Отсутствие мерцания, широкие углы обзора, разрешение QHD, хорошее качество сборки, узкие боковые рамки. К минусам отнесем низкую яркость, ограниченные возможности комплектной подставки, отсутствие акустики и USB-хаба.
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