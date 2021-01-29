Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком

Периферия компании Mad Catz заметно выделяется на фоне предложений конкурентов смелым подходом к дизайну и ответственным походом к используемым материалам. На некоторое время они выпали из информационного поля, но не так давно они вновь заявили о себе выпуском сразу нескольких интересных новинок. Сегодня в центре внимания одна из них, это игровые наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 с встроенным ЦАП и USB-подключением.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 790 рублей.

Mad Catz F.R.E.Q. 4 обзор

Комплектация

Упакован в коробке из картона, оформленная в игровой стилистике. Вся основная информация представлена на английском. Стартовый набор включает руководство пользователя, гарантийный талон, наклейки с логотипом.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Внешний вид

Оголовье выполнено из металла. Это две дуги, окрашенные в черный цвет. Обеспечивается хороший уровень гибкости и надежности конструкции.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Место соединение с чашками усилено. Поворота чашек относительно точки крепления нет.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Внутри металлическая дуга дополнена подпружиненной вставкой с мягким наполнителем. Она отвечает за прижим к голове и автоматический подбор оптимального обхвата.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Чашки у Mad Catz F.R.E.Q. 4 круглой формы. Снизу полигональное углубление, в которое интегрирован рисунок в виде узора.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Он при работе подсвечивается. Подсветкой можно будет управлять при помощи программного обеспечения в последующем. Выбор цветов и одного из предустановленных эффектов.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Амбушюры выполнены из экокожи. Внутри пенный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью. Пометки по правой и левой стороне нанесены на места крепления к оголовью.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

На левой чашке расположен микрофон. Реализован он в виде выдвижной гибкой ножки с капсюлем.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Кабель несъемный. Находится на левой чашке. Его место усилено и защищено от перегиба. На нем зафиксирован пульт управления.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Доступны клавиши управления громкостью, активации объемного звука и выключения микрофона. Для удобства контроля рабочего статуса микрофона подсветка интегрирована в кнопку, она включается при его блокировке.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Длина кабеля 1.8 метра. Без дополнительной защитной оплетки. Интерфейс USB.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне меняется общая громкость и баланс по правому и левому каналу в отдельности.

В «настройках» можно отрегулировать усиление микрофона и изменить его чувствительность.

Палитра цветов RGB и четыре предустановленных эффекта. Скорость эффекта.

Тесты

Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 оснащены встроенной звуковой картой, качество звучания с ней будет схоже при работе с разными системами. Наводок и посторонних шумов за время тестирования выявлено не было. Работать начинают сразу после подключения. Софт потребуется для тонкой настройки.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

По звуку акцент сделан на средние и низкие частоты. Хорошо выраженные басы. Отлично показали себя в шутерах, позволяя определять расположение противников и направление выстрелов. Включение 7.1 звука добавляет сцене объема. Есть хороший запас по максимальному уровню громкости.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

На голове сидят удобно. Подойдут пользователям разного возраста. На уши не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. Отметим только запотевание ушей при эксплуатации в теплом помещении.

Mad Catz F.R.E.Q. 4

Микрофон чувствительный. Для него предлагаются возможности корректировки усиления и громкости голоса. Работает без серьезных нареканий. Подойдет для координации действий в играх.

Тест микрофона Mad Catz F.R.E.Q. 4

Итоги по Mad Catz F.R.E.Q. 4

Золото. Выбор редакции MegaObzorMad Catz F.R.E.Q. 4 для ценового сегмента до 5 тысяч рублей предлагает хорошее качество звука, микрофон с чистой передачей голоса, управляемую подсветку, 7.1 сцену, надежную конструкцию из металла, пульт управления. Не устроить может запотевание ушей при длительном ношении и отсутствие защитной оплетки на кабеле.
Mad Catz F.R.E.Q. 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mad Catz F.R.E.Q. 4
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