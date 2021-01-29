Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком

Периферия компании Mad Catz заметно выделяется на фоне предложений конкурентов смелым подходом к дизайну и ответственным походом к используемым материалам. На некоторое время они выпали из информационного поля, но не так давно они вновь заявили о себе выпуском сразу нескольких интересных новинок. Сегодня в центре внимания одна из них, это игровые наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 с встроенным ЦАП и USB-подключением.

Mad Catz F.R.E.Q. 4 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 790 рублей.

Комплектация

Упакован в коробке из картона, оформленная в игровой стилистике. Вся основная информация представлена на английском. Стартовый набор включает руководство пользователя, гарантийный талон, наклейки с логотипом.

Внешний вид

Оголовье выполнено из металла. Это две дуги, окрашенные в черный цвет. Обеспечивается хороший уровень гибкости и надежности конструкции.

Место соединение с чашками усилено. Поворота чашек относительно точки крепления нет.

Внутри металлическая дуга дополнена подпружиненной вставкой с мягким наполнителем. Она отвечает за прижим к голове и автоматический подбор оптимального обхвата.

Чашки у Mad Catz F.R.E.Q. 4 круглой формы. Снизу полигональное углубление, в которое интегрирован рисунок в виде узора.

Он при работе подсвечивается. Подсветкой можно будет управлять при помощи программного обеспечения в последующем. Выбор цветов и одного из предустановленных эффектов.

Амбушюры выполнены из экокожи. Внутри пенный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью. Пометки по правой и левой стороне нанесены на места крепления к оголовью.

На левой чашке расположен микрофон. Реализован он в виде выдвижной гибкой ножки с капсюлем.

Кабель несъемный. Находится на левой чашке. Его место усилено и защищено от перегиба. На нем зафиксирован пульт управления.

Доступны клавиши управления громкостью, активации объемного звука и выключения микрофона. Для удобства контроля рабочего статуса микрофона подсветка интегрирована в кнопку, она включается при его блокировке.

Длина кабеля 1.8 метра. Без дополнительной защитной оплетки. Интерфейс USB.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне меняется общая громкость и баланс по правому и левому каналу в отдельности.

В «настройках» можно отрегулировать усиление микрофона и изменить его чувствительность.

Палитра цветов RGB и четыре предустановленных эффекта. Скорость эффекта.

Тесты

Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 оснащены встроенной звуковой картой, качество звучания с ней будет схоже при работе с разными системами. Наводок и посторонних шумов за время тестирования выявлено не было. Работать начинают сразу после подключения. Софт потребуется для тонкой настройки.

По звуку акцент сделан на средние и низкие частоты. Хорошо выраженные басы. Отлично показали себя в шутерах, позволяя определять расположение противников и направление выстрелов. Включение 7.1 звука добавляет сцене объема. Есть хороший запас по максимальному уровню громкости.

На голове сидят удобно. Подойдут пользователям разного возраста. На уши не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. Отметим только запотевание ушей при эксплуатации в теплом помещении.

Тест микрофона Mad Catz F.R.E.Q. 4

Микрофон чувствительный. Для него предлагаются возможности корректировки усиления и громкости голоса. Работает без серьезных нареканий. Подойдет для координации действий в играх.

Итоги по Mad Catz F.R.E.Q. 4

Mad Catz F.R.E.Q. 4 для ценового сегмента до 5 тысяч рублей предлагает хорошее качество звука, микрофон с чистой передачей голоса, управляемую подсветку, 7.1 сцену, надежную конструкцию из металла, пульт управления. Не устроить может запотевание ушей при длительном ношении и отсутствие защитной оплетки на кабеле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".