Обзор Mahokenshi. Смесь из пошаговой стратегии, сбора колоды карт и самураев

Сегодня у нас в центре внимания карточное приключение с элементами пошаговой стратегии Mahokenshi. Подготовлена она студией Game Source Studio, издателем выступили Iceberg Interactive. Уже доступна в Steam.

Игроку предлагается примерить на себе одного из четырех магов-самураев, защитив Небесные острова от вторжения. Идет исследование изначально сгенерированных 3D-карт. Доступные локации разделяются на ячейки в стиле настольных игр, по которым перемещение проходит с затратой энергии. При выборе направления для перемещения нужно учитывать этот параметр, в горной местности или при препятствия затраты энергии возрастают. Враги перемещаются по карте используя те же принципы.

В зависимости от выбранного героя будет меняться и стиль игры, а также перемещения по карте. Топаз – дальнобойные атаки, Нефрит – скрытые атаки и отравление, Рубин – полеты и перекачка здоровья в урон, Сапфир – отражение атак противников и хорошая защита.

Помимо этого, разнообразие вносит собираемая колода. Помимо самого сбора, потребуется подбирать под особенности выбранного героя. Одной мета колоды в Mahokenshi нет, она сбрасывается после прохождения миссии и начала следующей. По мере прохождения идет прокачка основного персонажа, добавляются различные пассивные бонусы и общие улучшения. Игра стимулирует на перебор тактик и колод, каждый из ключевых боссов имеет свои особенности, требующие в итоге вдумчивого подбора колоды.

Миссии и наполнение карты изначально сгенерированы. Задано и необходимое количество шагов до успешного закрытия. Поэтому и игры есть изначально готовая история, которую можно будет завершить. К положительным моментам отнесем отсутствие необходимости выполнения однообразных заданий. Всего около 18 миссий.

Интерфейс игры полностью переведен на русский язык. Приведены подробные описания всех умений, описания миссии, а также различные подсказки. Красивая графика с мелкими деталями и приятная звуковая атмосфера. Анимации с переходами и эффектами

В целом игра доставила приятные эмоции, она в мере сложная только на начальном этапе, по мере прохождения же и освоения механик на первый план выходит азарт по выполнению меняющихся заданий в следующих миссий. Погрузится и разобраться в происходящем помогает полная локализация на русском языке. Из условных минусов отсутствие стимула перепроходить задания повторно.