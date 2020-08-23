Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик

Традиционный набор периферии для ПК включает клавиатуру, мышку, наушники и корвик. Все это чаще всего приобретается по отдельности, но есть возможность приобрести комплектом получив, выполненные в схожем стиле устройства, а также еще и сэкономить. Как пример, Marvo CM370, предлагающий клавиатуру и мышку с подсветкой, наушники с микрофоном и мягкий коврик.

Marvo CM370

Рекомендованная стоимость составляет 2 000 рублей. Продажи уже стартовали.

Marvo CM370 обзор

Комплектация

Упаковано в коробку с изображением комплекта в сборе. Помимо периферии комплект включает документацию и гарантийный талон.

Marvo CM370

Мышка Marvo M221

В набор входит мышка Marvo M221 с симметричным корпусом. Выполнена из пластика с софт-тач покрытием.

Marvo CM370

Вся площадь со схематичным рисунком, он подсвечивается, как и логотип на спинке. Она многоцветная в виде градиента с эффектом последовательной смены цветов.

Marvo CM370

Отдельного управления подсветкой не предусмотрено. Также подсвечивается вставка из полупрозрачного пластика вдоль всего периметра.

Marvo CM370

Колесико прокрутки с зубчками. Позади него кнопка переключения чувствительности.

Marvo CM370

На боковых зонах вместо прорезиненных вставок текстура в виде ряда продольных углублений.

Marvo CM370

Четыре пластиковые ножки и окошко сенсора на основании. Для облегчения веса есть вырезы в районе выступов.

Marvo CM370

Место выхода кабеля усилено. Кабель без нейлоновой оплетки. Длина 1.5 метра.

Коврик

Мягкий коврик с прорезиненным основанием, предотвращающим скольжение при размещении на ровной поверхности.

Marvo CM370

На рабочее покрытие нанесен красно-черный рисунок с логотипом в центре. Оформление схожее с тем, что нанесено на спинку мышки.

Marvo CM370

Толщина коврика 3 мм. Размер площади 287 на 244 мм. Углы срезаны.

Marvo CM370

Наушники Marvo H8311

Наушники Marvo H8311, входящие в комплект, мы уже детально рассматривали в отдельности. Выполнены из пластика с глянцевым покрытием.

Marvo CM370

Чашки овальной формы. На левой расположен микрофон с поворотной ножкой. Регулятор громкости перенесен на кабель.

Marvo CM370

Оголовье обтянуто экокожей с мягкой подкладкой. Такие же материалы используются в амбушюрах.

Marvo CM370

Есть возможность изменения длины оголовья. Направляющие выполнены из пластика.

Marvo CM370

Кабель в нейлоновой оплетке. Подключается с помощью аудиоразъемов, отдельные каналы на микрофон и динамик.

Клавиатура Marvo K632

Marvo K632 – клавиатура с мембранными переключателями. Для нее заявлен ресурс в 8 миллионов нажатий.

Marvo CM370

На борту 104 клавиши. Это традиционный набор с цифровым блоком. С помощью группы F1-F12 можно запускать ряд программ, управлять воспроизведением и громкостью.

Marvo CM370

Многоцветная подсветка. Предустановлено три эффекта в виде градиента. Подсвечивается периметр клавиш и нанесенные символы.

Marvo CM370

Есть возможность изменения угла наклона рабочей плоскости. Кабель подключения длиной 1.5 метра.

Marvo CM370

Тесты

Используемая в наборе Marvo CM370 периферия не требует установки драйвера и программного обеспечения. Из настроек предлагается изменение уровня чувствительности оптического сенсора: 800, 1600, 2400 и 3200 DPI. Также можно менять уровень громкости наушников.

Marvo CM370

Мышка на комплектном коврике работает корректно. Есть акселерация на верхних уровнях чувствительности. Дрожания курсора замечено не было. Поддерживаются все основные типы хвата.

Marvo CM370

Придраться можно к толщине клавиатуры. Она прогибается под давлением рук. Сами клавиши нажимаются бесшумно.

Marvo CM370

Итоги по Marvo CM370 Marvo CM370 станет хорошим выбором при поиске периферии с ограниченным бюджетом на покупку. Он же подойдет в качестве подарка. Многоцветная подсветка у клавиатуры и мышки, коврик для точной работы оптического сенсора и наушники с универсальным подключением и всенаправленным микрофоном. Не устроить могут: пластиковые ножки у мышки и отсутствие дополнительных боковых кнопок, малая толщина корпуса клавиатуры.

Комментарии и отзывы Marvo CM370
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