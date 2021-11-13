Обзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звуком

Тестируемая сегодня игровая гарнитура Marvo HG9015G поддерживает виртуальный многоканальный звук формата 7.1, оснащена зонами с подсветкой и дает возможность передавать голос с помощью всенаправленного микрофона. Поддерживает управление с помощью программного обеспечения и относится при этом к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Средняя стоимость 2699 рублей.Упакованы в коробку с боковым прозрачным окошком и оформленные в игровой стилистике. Комплект включает руководство пользователя и наклейку с логотипом бренда.

Marvo HG9015G обзор

Внешний вид

Игровые наушники с массивными чашками со сложной геометрией и металлическими дугами. К качеству сборки и исполнению вопросов нет, сделано все добротно.

Оголовье состоит из двух контуров. Внешний это металлические пластины, обеспечивающие общую жесткость конструкции. Они дают небольшой запас для удаления чашек друг от друга.

За прижим к голове в свою очередь отвечает подвешенный внутри гибкий контур. Отдельно регулировать положение чашек или длины оголовья не требуется, они автоматически дают оптимальный прижим.

Основа чашек из черного матового пластика и на нее зафиксирован контур, напоминающий каркас реакатора. Общий внешний вид агрессивный.

По центру изображение в виде логотип бренда. Оно подсвечивается, как и периметр с сеткой.

Отдельного управления подсветкой в этой модели нет. Оно всегда работает в режиме радуги.

Еще один элемент с подсветкой у Marvo HG9015G есть на внешней стороне капсюля микрофона. Зафиксирован он на гибкой ножке. Его подсветка зависит от статуса микрофона.

На нижней стороне чашки выведен регулятор громкости. Хорошо определяется слепым методом. Регулировка плавная.

Амбушюры выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. Решетку динамик защищает ткань.

К системе подключаются при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Место выхода его защищено, есть ферритовая защита. Длина составляет 2.2 метра.

Софт

Для операционной системы Windows доступна утилита управления. С помощью нее можно регулировать баланс между правой и левой чашкой.

Изменять уровень усиления микрофона.

Несколько пресетов с настройками.

И общие системные настройки.

Тесты

Тестирование Marvo HG9015G велось с ПК на базе Windows. Работают сразу после подключения. Также, помимо этого, проверяли работу подключаясь к Sony PlayStation 5, определилось автоматически, включая и микрофон. Установка софта и в целом его необходимости здесь необязательна.

На голове сидят удобно. Большие чашки обхатывают уши полностью. Дают достаточный уровень пассивной звукоизоляции. При длительном ношении в помещении наблюдаются проблема с запотеванием.

За воспроизведение отвечают динамики с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Оснащены динамиками 50 мм. Если оценивать звуковую сцену, то баланс сделан на низкие и средние частоты. Запас по громкости присутствует, шумов на верхних уровнях не было.

Тесты микрофона Marvo HG9015G

Итоги

Отдельно предоставим запись микрофона, сделанную в программе Adobe Audition без дополнительной обработкиMarvo HG9015G – игровые наушники с басовитыми динамиками, подсветкой, надежным и удобным оголовьем, кабелем с нейлоновой оплеткой, привлекательным внешним видом и всенаправленным микрофоном.