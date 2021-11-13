Обзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звуком

Тестируемая сегодня игровая гарнитура Marvo HG9015G поддерживает виртуальный многоканальный звук формата 7.1, оснащена зонами с подсветкой и дает возможность передавать голос с помощью всенаправленного микрофона. Поддерживает управление с помощью программного обеспечения и относится при этом к недорогому ценовому сегменту.

Marvo HG9015G

Средняя стоимость 2699 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с боковым прозрачным окошком и оформленные в игровой стилистике. Комплект включает руководство пользователя и наклейку с логотипом бренда.

Marvo HG9015G

Marvo HG9015G обзор

Внешний вид

Игровые наушники с массивными чашками со сложной геометрией и металлическими дугами. К качеству сборки и исполнению вопросов нет, сделано все добротно.

Marvo HG9015G

Оголовье состоит из двух контуров. Внешний это металлические пластины, обеспечивающие общую жесткость конструкции. Они дают небольшой запас для удаления чашек друг от друга.

Marvo HG9015G

За прижим к голове в свою очередь отвечает подвешенный внутри гибкий контур. Отдельно регулировать положение чашек или длины оголовья не требуется, они автоматически дают оптимальный прижим.

Marvo HG9015G

Основа чашек из черного матового пластика и на нее зафиксирован контур, напоминающий каркас реакатора. Общий внешний вид агрессивный.

Marvo HG9015G

По центру изображение в виде логотип бренда. Оно подсвечивается, как и периметр с сеткой.

Marvo HG9015G

Отдельного управления подсветкой в этой модели нет. Оно всегда работает в режиме радуги.

Marvo HG9015G

Еще один элемент с подсветкой у Marvo HG9015G есть на внешней стороне капсюля микрофона. Зафиксирован он на гибкой ножке. Его подсветка зависит от статуса микрофона.

Marvo HG9015G

На нижней стороне чашки выведен регулятор громкости. Хорошо определяется слепым методом. Регулировка плавная.

Marvo HG9015G

Амбушюры выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. Решетку динамик защищает ткань.

Marvo HG9015G

К системе подключаются при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Место выхода его защищено, есть ферритовая защита. Длина составляет 2.2 метра.

Marvo HG9015G

Софт

Для операционной системы Windows доступна утилита управления. С помощью нее можно регулировать баланс между правой и левой чашкой.

Marvo HG9015G

Изменять уровень усиления микрофона.

Marvo HG9015G

Несколько пресетов с настройками.

Marvo HG9015G

И общие системные настройки.

Marvo HG9015G

Тесты

Тестирование Marvo HG9015G велось с ПК на базе Windows. Работают сразу после подключения. Также, помимо этого, проверяли работу подключаясь к Sony PlayStation 5, определилось автоматически, включая и микрофон. Установка софта и в целом его необходимости здесь необязательна.

Marvo HG9015G

На голове сидят удобно. Большие чашки обхатывают уши полностью. Дают достаточный уровень пассивной звукоизоляции. При длительном ношении в помещении наблюдаются проблема с запотеванием.

Marvo HG9015G

За воспроизведение отвечают динамики с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Оснащены динамиками 50 мм. Если оценивать звуковую сцену, то баланс сделан на низкие и средние частоты. Запас по громкости присутствует, шумов на верхних уровнях не было.

Marvo HG9015G

Отдельно предоставим запись микрофона, сделанную в программе Adobe Audition без дополнительной обработки

Тесты микрофона Marvo HG9015G

Итоги

Marvo HG9015G – игровые наушники с басовитыми динамиками, подсветкой, надежным и удобным оголовьем, кабелем с нейлоновой оплеткой, привлекательным внешним видом и всенаправленным микрофоном.
Комментарии и отзывы Marvo HG9015G
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