Обзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звуком

Средняя стоимость 2699 рублей.
Оголовье состоит из двух контуров. Внешний это металлические пластины, обеспечивающие общую жесткость конструкции. Они дают небольшой запас для удаления чашек друг от друга.
За прижим к голове в свою очередь отвечает подвешенный внутри гибкий контур. Отдельно регулировать положение чашек или длины оголовья не требуется, они автоматически дают оптимальный прижим.
Основа чашек из черного матового пластика и на нее зафиксирован контур, напоминающий каркас реакатора. Общий внешний вид агрессивный.
По центру изображение в виде логотип бренда. Оно подсвечивается, как и периметр с сеткой.
Отдельного управления подсветкой в этой модели нет. Оно всегда работает в режиме радуги.
Еще один элемент с подсветкой у Marvo HG9015G есть на внешней стороне капсюля микрофона. Зафиксирован он на гибкой ножке. Его подсветка зависит от статуса микрофона.
На нижней стороне чашки выведен регулятор громкости. Хорошо определяется слепым методом. Регулировка плавная.
Амбушюры выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. Решетку динамик защищает ткань.
К системе подключаются при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Место выхода его защищено, есть ферритовая защита. Длина составляет 2.2 метра.
Изменять уровень усиления микрофона.
Несколько пресетов с настройками.
И общие системные настройки.
На голове сидят удобно. Большие чашки обхатывают уши полностью. Дают достаточный уровень пассивной звукоизоляции. При длительном ношении в помещении наблюдаются проблема с запотеванием.
За воспроизведение отвечают динамики с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Оснащены динамиками 50 мм. Если оценивать звуковую сцену, то баланс сделан на низкие и средние частоты. Запас по громкости присутствует, шумов на верхних уровнях не было.
Отдельно предоставим запись микрофона, сделанную в программе Adobe Audition без дополнительной обработки