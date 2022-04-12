Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатура

В центре внимания сегодня игровая клавиатура мембранного типа. Marvo KG880 оснащена 112 клавишами, определяет до 19 одновременных нажатий, сопровождается медиа клавишами и кнопками быстрого запуска софта. Установленные в ней переключатели рассчитаны на 10 миллионов нажатий.

Marvo KG880 Bigbang G1

Комплектация

Упакована в коробку с оформлением под карбон. На ее гранях подробно описаны ключевые особенности и характеристики. Ее комплект включает наклейку с логотипом бренда, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Marvo KG880 Bigbang G1

Marvo KG880 Bigbang G1 обзор

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из пластика черного цвета. Сборка проведена без видимых огрехов и проблем.

Marvo KG880 Bigbang G1

Относится к полноразмерному типу со 112 клавишами, включая цифровой блок. Ширина ее составляет 446 мм.

Marvo KG880 Bigbang G1

Кейкапы у основных клавиш выполнены из пластика с матовым покрытием. В центральной части углубление. Движение клавиш стабилизировано.

Marvo KG880 Bigbang G1

Латинские и кириллические символы подсвечиваются многоцветной подсветкой. У нее три цвета и между ними есть переходы в виде градиента.

Marvo KG880 Bigbang G1

Изменяется яркость и скорость эффекта. Помимо клавиш подсвечивается пространство между ними, а также логотип в центральной части.

Marvo KG880 Bigbang G1

В верхней зоне у Marvo KG880 Bigbang G1 дополнительный ряд клавиш, разделенный на две группы по 4 клавиши.

Marvo KG880 Bigbang G1

В левой зоне кнопки для быстрого перехода на главный экран, запуска браузера, почтового клиента и калькулятора. Справа мультимедиа кнопки, под ними светодиодные индикаторы активности.

Marvo KG880 Bigbang G1

На фронтальной стороне есть подставка под запястья. Она несъемная и является общей частью корпуса.

Marvo KG880 Bigbang G1

Угол расположения рабочей плоскости можно менять при помощи двух откидных ножек в основании.

Marvo KG880 Bigbang G1

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. Есть защитная нейлоновая оплетка.

Marvo KG880 Bigbang G1

Тесты

Клавиатура совместима с разными операционными системами, а также игровыми консолями PlayStation 3 и PlayStation 4. Установка драйвера для работы не требуется. Софта для настройки нет.

Marvo KG880 Bigbang G1

Установлены мембранные переключатели. У них характерный формат исполнения. Нажимаются бесшумно, срабатывание идет при полном нажатии. Для 19 клавиш есть поддержка считывания одновременного нажатия.

Marvo KG880 Bigbang G1

В течение нескольких недель она эксплуатировалась в редакции для набора текста и игр. Со всеми задачами справилась на отлично.

Итоги

Marvo KG880 Bigbang G1 – игровая клавиатура с мембранными переключателями и подсветкой, а также дополнительными клавишами. Преимуществом в сравнение с механикой является низкий уровень шума. Не устроить может отсутствие софта с макросами.
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