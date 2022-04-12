Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатура

Относится к полноразмерному типу со 112 клавишами, включая цифровой блок. Ширина ее составляет 446 мм.
Кейкапы у основных клавиш выполнены из пластика с матовым покрытием. В центральной части углубление. Движение клавиш стабилизировано.
Латинские и кириллические символы подсвечиваются многоцветной подсветкой. У нее три цвета и между ними есть переходы в виде градиента.
Изменяется яркость и скорость эффекта. Помимо клавиш подсвечивается пространство между ними, а также логотип в центральной части.
В верхней зоне у Marvo KG880 Bigbang G1 дополнительный ряд клавиш, разделенный на две группы по 4 клавиши.
В левой зоне кнопки для быстрого перехода на главный экран, запуска браузера, почтового клиента и калькулятора. Справа мультимедиа кнопки, под ними светодиодные индикаторы активности.
На фронтальной стороне есть подставка под запястья. Она несъемная и является общей частью корпуса.
Угол расположения рабочей плоскости можно менять при помощи двух откидных ножек в основании.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. Есть защитная нейлоновая оплетка.
Установлены мембранные переключатели. У них характерный формат исполнения. Нажимаются бесшумно, срабатывание идет при полном нажатии. Для 19 клавиш есть поддержка считывания одновременного нажатия.
В течение нескольких недель она эксплуатировалась в редакции для набора текста и игр. Со всеми задачами справилась на отлично.